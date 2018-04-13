 The Sunday Times узнала о планах Кремля ответить на удар по Сирии | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2018
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Европа

The Sunday Times узнала о планах Кремля ответить на удар по Сирии

В Лондоне готовятся к кибератакам и грозят масштабными санкциями российским олигархам.

Лондон

Лондон

Поддерживаемые Кремлем хакеры могут собрать и обнародовать компромат на членов правительства, парламента и других известных людей Великобритании, пишет газета The Sunday Times в воскресенье, 15 апреля, со ссылкой на данные британских спецслужб. Это задумано как ответ на ракетный удар по Сирии, нанесенный накануне Великобританией, США и Францией, говорится в докладе, переданном британскому премьер-министру Терезе Мэй.

Контекст

Вначале хорошая новость: ракетные удары по Сирии не приведут к Третьей мировой войне. А затем плохая: они не приведут и к урегулированию конфликта в этой стране, считает Кристиан Триппе. (14.04.2018)

Нервно-паралитический яд - смертельное оружие. Но быстрое вмешательство врачей спасло жизнь Сергея и Юлии Скрипалей, говорит британский профессор токсикологии. (07.04.2018)

Британские эксперты по кибербезопасности уже подготовили к возможной атаке российских хакеров компьютерные сети тех, кто может стать ее целью, сообщил The Sunday Times один из информированных источников. Кроме того, спецслужба Центр правительственной связи (GCHQ) и Минобороны страны готовы при необходимости дать "пропорциональный ответ". "Мы знаем российские планы и вид компрометирующих данных, мы все готовы к этому", - пояснил собеседник газеты.

GCHQ и Минобороны также готовы ответить на атаки кремлевских хакеров, если их целью станут такие объекты критической инфраструктуры Великобритании, как энергетическая и медицинская системы.

Окружение Путина - под прицелом Лондона   

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также предполагаемой химатаки в сирийской Думе курс Лондона н конфронтацию с Москвой продолжается, отмечает The Sunday Times.

Премьер Мэй рассказала газете, что правительство может принять меры против людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина, которые ведут нелегальную финансовую деятельность в Великобритании. "Вы увидите масштабные экономические санкции против проживающих в Великобритании российских олигархов", - сообщил источник The Sunday Times на Даунинг Стрит.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Обращение Трампа к нации

    Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

    Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 00:45

Пентагон о ракетных ударах по Сирии

 

Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

Ссылки в интернете

The Sunday Times: Россия может ответить на удар по Сирии хакерской атакой

Аудио- и видеофайлы по теме

Пентагон о ракетных ударах по Сирии  

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

Удары по Сирии: как это было  

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London Pressekonferenz Theresa May zur Militäraktion in Syrien

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