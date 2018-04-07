 The Sunday Times: Скрипалю и дочери предложат уехать в США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2018
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Мир

The Sunday Times: Скрипалю и дочери предложат уехать в США

Британская разведка нашла способ уберечь Сергея Скрипаля и его дочь от новых атак - возможно, им будет предложено начать новую жизнь в США с новыми именами. Переговоры с ЦРУ уже ведутся, пишет The Sunday Times.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед отравлением

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перед отравлением

Бывшему двойному агенту Сергею Скрипалю и его дочери, ставших жертвами отравления в Великобритании, предложат переехать в США, Канаду, Австралию или Новую Зеландию и жить под новыми именами. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет газета The Sunday Times, ссылаясь на источники в британской разведке.

Контекст

Правильно ли действовал Лондон, сразу выславший российских дипломатов из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля и инициировавший эскалацию напряженности между Западом и Россией? Единого мнения в Германии нет. (05.04.2018)

Виктория Скрипаль хотела поехать в Великобританию посетить отравленных родственников, но в визе ей отказали. Российское посольство видит в этом "политически мотивированное решение". (08.04.2018)

Эта мера позволит уберечь отца и дочь от новых атак, считают в МИ-6, где, по информации издания, уже провели переговоры с ЦРУ о будущем Скрипалей. Юлия и Сергей Скрипали, содержащиеся в больнице в Солсбери, находятся в сознании и скоро смогут оказать помощь в расследовании отравления. Тот факт, что Юлия Скрипаль отвергла предложение российского посольства о консульской поддержке убедил британцев, что она готова к жизни на Западе, пишет издание.

Скрипаль не принимает гостей

Накануне Лондон объяснил причину отказа в визе племяннице Скрипаля, которая хотела навестить родственников. Исходя из уведомления об отказе, которое находится в распоряжении русской службы BBC, консула смутила цель визита Виктории Скрипаль - посещение родственников. Как указывается в письме из консульского отдела, нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет визита своей двоюродной сестры.

Посольство России в Лондоне уже прокомментировало отказ на своей странице в Facebook, назвав его политически мотивированным.

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  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Sergei and Yulia Skripal offered new identities with CIA help

Аудио- и видеофайлы по теме

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России  

Первые слова дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля – DW Новости  

Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ  

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