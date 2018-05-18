 The Bell сообщил, что Абрамовичу не продлили британскую визу | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2018
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Европа

The Bell сообщил, что Абрамовичу не продлили британскую визу

Один из богатейших жителей Великобритании российский олигарх Роман Абрамович уже больше месяца не может приехать в Лондон. Издание The Bell выяснило, что ему не продлили визу.

Роман Абрамович

По данным нескольких источников в окружении российского олигарха Романа Абрамовича, ему не выдали новую британскую визу, из-за чего он пропустил финал Кубка Англии с участием принадлежащего ему клуба Chelsea. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщил медиапортал бывшего шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской The Bell.

Контекст

Алишер Усманов, чье состояние оценивается в 7,58 млрд фунтов стерлингов, занял в рейтинге десятое место. Роман Абрамович с состоянием в 6,4 млрд фунтов стерлингов оказался на 13 месте. (24.04.2016)

Британский парламент проведет голосование по законопроекту, позволяющему раскрыть личности российских олигархов, владеющих активами в офшорах под британским флагом. (26.04.2018)

Предыдущая виза закончилась у Абрамовича еще в конце апреля, а новую до сих пор не выдали. В последний раз личный Boeing 767 Абрамовича видели в Лондоне 1 апреля. Сообщается, что у бизнесмена была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов. Эта виза выдается на 3 года и 4 месяца, после чего ее можно продлить.

В Великобритании после скандала с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля глава МИД Борис Джонсон и другие высокопоставленные политики объявили о широкомасштабных проверках в рядах живущих в Лондоне российских бизнесменов. Связана ли ситуация с визой Абрамовича с анонсированными проверками, неизвестно. По данным The Sunday Times, Абрамович занимает 13-е место в списке самых богатых жителей Великобритании.

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Новая конфронтация: чем обернется для России "дело Скрипаля"

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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