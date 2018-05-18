The Bell сообщил, что Абрамовичу не продлили британскую визу

По данным нескольких источников в окружении российского олигарха Романа Абрамовича, ему не выдали новую британскую визу, из-за чего он пропустил финал Кубка Англии с участием принадлежащего ему клуба Chelsea. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщил медиапортал бывшего шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской The Bell.

Предыдущая виза закончилась у Абрамовича еще в конце апреля, а новую до сих пор не выдали. В последний раз личный Boeing 767 Абрамовича видели в Лондоне 1 апреля. Сообщается, что у бизнесмена была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов. Эта виза выдается на 3 года и 4 месяца, после чего ее можно продлить.

В Великобритании после скандала с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля глава МИД Борис Джонсон и другие высокопоставленные политики объявили о широкомасштабных проверках в рядах живущих в Лондоне российских бизнесменов. Связана ли ситуация с визой Абрамовича с анонсированными проверками, неизвестно. По данным The Sunday Times, Абрамович занимает 13-е место в списке самых богатых жителей Великобритании.

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