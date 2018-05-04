 The Bell: Нападавшие на участников московской акции протеста 5 мая казаки связаны с мэрией Москвы | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2018
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Россия

The Bell: Нападавшие на участников московской акции протеста 5 мая казаки связаны с мэрией Москвы

Казаки получали финансирование московского правительства на обучение разгону митингов, утверждает издание. Стоимость трех контрактов составила 15,9 млн рублей.

Казаки нападают на участников демонстрации Он нам не царь

Казаки нападают на участников демонстрации "Он нам не царь"

Казаки, нападавшие на участников московской акции протеста 5 мая, получали финансирование от столичных властей. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщило издание The Bell. По его данным, стоимость контрактов от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы составила 15,9 млн рублей.

В ходе акции протеста на Пушкинской площади некоторых участников били нагайками мужчины в казачьей форме. После изучения фотографий с акции на снимках был замечен человек с официальной нашивкой войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", пишет издание.

Контекст

Перед инаугурацией Владимира Путина тысячи митингующих вышли на акцию Алексея Навального в Москве. Сотни участников, включая самого Навального, задержали. Репортаж DW. (05.05.2018)

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По информации телеграм-канала "Чудеса OSINT", который изучает информацию о госзакупках, с 2016 по 2018 год казачье общество получило от правительства Москвы три контракта на обучение и закрепление знаний, требуемых при "охране общественного порядка" и "обеспечении безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий" в Москве. При этом указанные в контрактах адрес и электронная почта поставщика, а также фамилия атамана совпадают с информацией на сайте казачьего общества, отмечает издание.

Тренировки участников казачьего общества проходят в оборонно-спортивном центре в подмосковной деревне Кузенево. По данным The Bell, в год проходит три трехдневных тренировки, в каждой из которых принимают участие по 100 человек.

Протесты 5 мая

Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом "За право быть гражданином" прошли в субботу примерно в 100 городах России. По оценке полиции, в московской демонстрации приняли участие 1,5 тысячи человек. В свою очередь, организаторы сообщили о нескольких тысячах участников.

К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны около 1600 человек. В частности, в Москве, по данным сайта "ОВД-Инфо", полиция задержала около 700 участников демонстрации, а в Санкт-Петербурге - свыше 220 человек. По информации Совета по правам человека, ко второй половине дня 6 мая около 80 процентов задержанных в Москве были отпущены. Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Смотреть видео 01:58

Антипутинские протесты 5 мая в Москве: как это было

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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