 Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2018
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Мир

Tesla отчиталась о рекордном квартальном убытке

Tesla по итогам первого финансового квартала 2018 года понесла 710 млн долларов убытков. Однако рост оборота компании превзошел все ожидания.

Model 3 компании Tesla

Model 3 компании Tesla

Американская компания Tesla в четверг, 3 мая, опубликовала отчет об итогах первого финансового квартала 2018 года. Согласно документу, убытки компании составили почти 710 млн долларов, в то время как за аналогичный период в 2017 году этот показатель составил около 330 млн долларов.

Контекст

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Агентство Bloomberg в конце апреля посчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется. По его подсчетам, она каждую минуту теряет около 6,5 тысяч долларов.

В то же время оборот компании превзошел ожидания обозревателей и за квартал вырос на 26 процентов до 3,4 млрд долларов. 

В связи с этим глава Tesla Илон Маск планирует, что компания станет прибыльной к концу этого финансового года. Ожидается, что летом она увеличит объемы выпуска Model 3 до пяти тысяч машин в неделю. В последнюю неделю марта было выпущено только 2020 таких автомобилей, в последнюю неделю апреля - 2270. Model 3 - бюджетная версия более дорогих электрокаров Model X и Model S, ее стоимость начинается от 35 тысяч долларов.

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    Автор: Андрей Гурков


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Китай, Америка и Европа - на пороге бума электромобилей. Инфраструктура для их зарядки быстро развивается, а автостроители разрабатывают все новые модели на любой вкус. (21.10.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт Bloomberg

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