 Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за угрозы коррозии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.03.2018
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Мир

Tesla отзывает 123 тысячи автомобилей из-за угрозы коррозии

Самый масштабный отзыв автомобилей в истории Tesla связан с потенциальной коррозией болтов в гидроусилителя руля. В особенности это грозит тем владельцам электромобиля Model S, которые проживают в холодном климате.

Tesla Model S (фото из архива)

Tesla Model S (фото из архива)

Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру. Причина кроется в деталях гидроусилителя руля, которые подвержены коррозии, говорится в сообщении Tesla, разосланном клиентам в четверг, 29 марта.

Контекст

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Несмотря на рост оборота компании Tesla, ее убытки в третьем квартале 2017 года достигли рекордных 619 миллионов долларов. После сообщения об этом акции производителя электромобилей рухнули почти на 5 процентов. (02.11.2017)

Производитель электромобилей обнаружил, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что в свою очередь может затруднить контроль. При этом отзыву подлежат лишь модели, произведенные до апреля 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных электромобилях.

Поломка не представляет серьезной опасности

Одновременно в Tesla подчеркнули, что на данный момент не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стала бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут по-прежнему пользоваться автомобилем вплоть до отзыва, учитывая лишь, что для поворота руля может понадобиться больше усилий.

Компания Tesla, несмотря на рост оборота, терпит рекордные убытки. Так, в третьем квартале 2017 года потери составили 619 млн долларов (533 млн евро) - больше, чем когда-либо в течение одного квартала. Кроме того, компания не может достичь заявленных объемов производства бюджетной модели электромобиля Model 3.

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    Автор: Андрей Гурков


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