Telegram оспорил в Мосгорсуде блокировку в России

Популярный мессенджер Telegram оспорил решение Таганского суда Москвы о его блокировке на территории России. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют мессенджер. При этом Чиков уточнил, что жалоба была подана 11 мая.

По словам адвоката, в направленной в Мосгорсуд апелляционной жалобе приводятся следующие доводы: "заявление (о блокировке Telegram. - Ред.) подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, суд не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений".

"Пагубное влияния на интернет-сервисы"

Чиков также отметил, что меры, принимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, привели к тому, что в период с 16 апреля по настоящее время операторами связи блокировалось до 20 млн IP-адресов, миллионы остаются заблокированными до сих пор. "Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram", - подчеркнул адвокат.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил ходатайство Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером распоряжения ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Суд также оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Из-за штрафа Telegram обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который уже зарегистрировал жалобу компании. Кроме того, ЕСПЧ предложил мессенджеру Telegram подать полную жалобу на его блокировку в России. Об этом сообщил правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

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