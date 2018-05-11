 Telegram оспорил в Мосгорсуде блокировку в России | Новости из Германии о России | DW | 14.05.2018
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Россия

Telegram оспорил в Мосгорсуде блокировку в России

По мнению адвокатов, при вынесении судебного решения о блокировке мессенджера был допущен целый ряд нарушений. Ранее ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на наложенный на него штраф.

Приложение Telegram на фоне знака запрета

Популярный мессенджер Telegram оспорил решение Таганского суда Москвы о его блокировке на территории России. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", юристы которой представляют мессенджер. При этом Чиков уточнил, что жалоба была подана 11 мая.

По словам адвоката, в направленной в Мосгорсуд апелляционной жалобе приводятся следующие доводы: "заявление (о блокировке Telegram. - Ред.) подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, суд не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений".

Контекст

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"Пагубное влияния на интернет-сервисы"

Чиков также отметил, что меры, принимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, привели к тому, что в период с 16 апреля по настоящее время операторами связи блокировалось до 20 млн IP-адресов, миллионы остаются заблокированными до сих пор. "Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram", - подчеркнул адвокат.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил ходатайство Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером распоряжения ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Суд также оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей. Из-за штрафа Telegram обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который уже зарегистрировал жалобу компании. Кроме того, ЕСПЧ предложил мессенджеру Telegram подать полную жалобу на его блокировку в России. Об этом сообщил правовой аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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