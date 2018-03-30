 Telegram объявил о невозможности выполнить требования ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2018
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Россия

Telegram объявил о невозможности выполнить требования ФСБ

В Telegram объявили, что готовы "снизойти" и еще раз объяснить принцип работы "секретных чатов" - эта переписка не может быть "взломана". Между тем 15-дневный срок, данный мессенджеру Верховным судом, уже истекает.

Карикатура Елкина на попытку запрета Telegram

Представители Telegram вновь объявили требования Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений "невыполнимыми". "Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе невыполнимы", - написал в понедельник, 2 апреля, в своем канале руководитель представляющей мессенджер в судах правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В опубликованном в его канале официальном "ответе на уведомление" содержится разъяснение принципа работы мессенджера. Пользователям предлагают выбрать из двух моделей обмена сообщениями - "облачный чат" или "секретный чат". "Секретный чат" использует ассиметричное шифрование и алгоритм Диффи-Хеллмана, при котором одна из частей ключа не покидает пользовательского устройства.

Контекст

Таких глашатаев, возвещавших о себе судовым колоколом, можно было встретить на немецком острове Фёр с конца XIX века. (11.03.2018)

Telegram "будет отстаивать свободу и право на личную жизнь", подчеркнул Павел Дуров. Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ. (20.03.2018)

"Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в ответе Telegram.

"Право на личную жизнь"

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не станет передавать ФСБ ключи для расшифровки. "Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит частные данные пользователей, останутся без результата. Telegram будет отстаивать свободу и право на личную жизнь", - подчеркнул Дуров.

Между тем 4 апреля стекает 15-дневный срок, за который мессенджер, согласно вердикту Верховного суда России, должен раскрыть ФСБ ключи для дешифровки шести телефонных номеров. Верховный суд отказался отменять соответствующее постановление ФСБ. Мещанский суд Москвы в октябре 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей.

После вердикта высшего судебного органа РФ Роскомнадзор направил Telegram уведомление о "необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации". У мессенджера есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. После истечения этого срока при невыполнении требований ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

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