 Telegram обвиняют в использовании военных технологий для борьбы с блокировками | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2018
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Россия

Telegram обвиняют в использовании военных технологий для борьбы с блокировками

Мессенджер Telegram использует концепцию автоматической смены IP-адресов для обхода блокировок. Специалисты Минобороны РФ получили три патента на эту технологию около 10 лет назад.

Логотип мессенджера Telegram

Для обхода блокировок мессенджер Telegram использует технологии, аналогичные запатентованным учеными Минобороны РФ. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на близкий к ведомству источник. По информации издания, речь идет о технологии автоматической смены IP-адресов, на которую специалисты Военной академии связи Минобороны РФ получили три патента в 2007-2009 годах.

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Telegram использует концепцию "пакет в пакете", способы реализации которой описывают патенты Минобороны, полагает экс-руководитель ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи" Андрей Грязев. Кроме того, мессенджер применяет сквозное шифрование, поскольку использование лишь одного метода неэффективно, считает Грязев.

Объединяющая патенты Минобороны идея заключается в повышении "устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях", - утверждает источник издания. По его информации, эти изобретения создавались военными "в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".

В свою очередь, бывший директор особых направлений одной из структур Telegram Антон Розенберг отрицает использование патентов оборонного ведомства. По его словам, способы обхода блокировок "очевидны и лежат на поверхности".

Попытки заблокировать Telegram в РФ

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

Участники московского митинга За свободный интернет 30 апреля

Участники московского митинга "За свободный интернет" 30 апреля

В борьбе против мессенджера ведомство ограничило доступ к 18 миллионам сторонних сайтов (IP-адресов). В числе заблокированных оказались сервисы таких крупных международных компаний как Google, Amazon, Microsoft, мессенджер Viber и многие другие. Однако Telegram по-прежнему продолжает работать в России. 30 апреля и 13 мая в Москве прошли митинги против блокировки мессенджера.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет "использовать встроенные методы обхода блокировок". Основатель мессенджера сообщил о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку Telegram.

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