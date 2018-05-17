Telegram-каналы о Германии, на которые стоит подписаться

Помимо чат-групп "Deutschland"и "Чат Германия", где общаются сотни людей, которые уже переехали или только собираются эмигрировать в Германию, в Telegram существует несколько десятков тематических каналов. DW представляет свою подборку наиболее интересных блогов о немецких буднях.

Советы о путешествиях по Германии

Этот канал точно понравится тем, кто ищет необычные маршруты для путешествий и любит велопрогулки. Здесь можно найти советы для начинающих велосипедистов, обзоры лучших велодорог Германии и Австрии, гиды по веломагазинам и истории об ошибках во время дальних поездок. Автор "Travelclever" Настя пишет не только о своем любимом транспортном средстве, но и о повседневной жизни в Германии: переезде по Blue Card, изучении немецкого языка, попытках снять квартиру в Берлине и разобраться с коммунальными платежами. На Настю уже подписались более четырех тысяч человек.

Выпускник Свободного университета Берлина Богдан знает много любопытных историй про столицу Германии и готов поделиться ими со своими подписчиками. На его канале "Глазами Богдана" вы узнаете про берлинское метро, локальный юмор, турецкую шаурму и немецкую политику. С публицистом из Киева можно встретиться и в офлайне: для желающих он проводит экскурсии по городу.

О вещах, которые нужно знать о немецкой жизни, можно почитать сразу на двух каналах из Берлина: "Цувандерер" и "Ich bin ein Berliner". Закрытые в воскресенье супермаркеты, правила посещения саун и шутки от транспортной компании BVG, - возможно, вы и так с этим знакомы, если уже живете в Германии.

Кстати, корреспондент DW Никита Баталов тоже ведет Telegram-канал, который собрал почти пять тысяч подписчиков. Он рассказывает об эмиграции, немецком менталитете, обществе и путешествиях по Германии. На"Русском пришельце в ФРГ" найдется много ценных лайфаков о покупке дешевых билетов, поездках на винные фестивали, отдыхе на термальных источниках и увлекательных турах на один день.

Как устроиться на работу в Германии

Как начать все с нуля и не забывать о личной жизни? Канал под названием "Стартап и свиданка" посвящен любви и карьере в немецкой столице. После учебы в Берлине Аня устроилась на работу в рекламное агентство и рассказывает, как успевать ходить на свидания и найти общий язык с коллегами в новом коллективе. Сейчас у нее почти семь тысяч подписчиков. "Полагаю, успех блога во многом объясняется тем, что я попала в горячие темы: свидания через Tinder, переезд после тридцати и модный среди экспатов со всего мира Берлин. Все это вылилось в достаточно горячую смесь. Когда я приехала в Берлин, у меня не было друзей, карьеры, любимого человека. Не было немецкого диплома и рабочей визы. В своих текстах я честно писала обо всех этапах своего пути к успеху. Сейчас я в полном порядке, но история еще не закончена", - призналась Аня в интервью DW.

"Жизнь в Европе (Германия)" - канал врача-хирурга, который переехал в Германию из Сибири. Александр объясняет на своем примере, как выучить немецкий язык, подтвердить медицинский диплом, пройти собеседование в клинике и привыкнуть к особенностям жизни в Германии. Кроме того, молодой врач пишет про зарплаты, пенсии, налоги и пособия в Германии, делится своими наблюдениями и бытовыми проблемами. "Думаю, многим интересна жизнь в Германии, а хваленая немецкая медицина интересует еще больше. Блогеров, пишущих о Германии много, у каждого свой взгляд на происходящее и свой опыт за плечами, поэтому каждый канал находит своего читателя", - считает Александр.

Канал "Русская эмиграция" существует с января 2018 года: два молодых человека решили изменить свою жизнь и покинуть Россию. Один переехал в Азию, другой - в Германию. Посты с хэштэгом #Европа написаны российским немцем, который отправился в лагерь для поздних переселенцев Фридланд. Он делился своими рассуждениями, историями о неожиданных знакомствах, фотографиями немецких городов и попытках победить бюрократию. Ради учебы в Венской дипломатической академии автор канала переехал в Австрию и продолжает писать заметки, теперь уже об австрийской жизни.

Переезд в Германию с семьей

Опытом о переезде с семьей делится бывший сотрудник агропромышленной компании Станислав. Сколько денег нужно на переезд? Как устроиться на работу с минимальными знаниями немецкого языка? Как отдать в детский сад ребенка и поменять водительские права? Пошаговые инструкции на канале "ES Blog".

Евгения Багмуцкая пишет о столичной жизни. Два года назад она с мужем переехала в модный берлинский район Прецлауэр-Берг. На "Borschtsch Berlin" можно найти советы и информацию о скрытых достопримечательностях. Винные бары, фермерские рынки, бассейны и другие развлечения этого города на одном канале.

Что там у немцев?

Нас вы тоже можете найти в Telegram. DW рассказывает о немецком обществе и жизни в Германии. Менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию, - читайте нас здесь.

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