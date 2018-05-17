 Telegram-каналы о Германии, на которые стоит подписаться | На работу в Германию | DW | 17.05.2018
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На работу в Германию

Telegram-каналы о Германии, на которые стоит подписаться

Как переехать в Германию с семьей и устроиться в немецкую компанию? Где проходят самые красивые веломаршруты и продают вкусную шаурму? В этих Telegram-каналах вы найдете много полезной информации.

Мессенджер Telegram

Помимо чат-групп "Deutschland"и "Чат Германия", где общаются сотни людей, которые уже переехали или только собираются эмигрировать в Германию, в Telegram существует несколько десятков тематических каналов. DW представляет свою подборку наиболее интересных блогов о немецких буднях.

Советы о путешествиях по Германии

Этот канал точно понравится тем, кто ищет необычные маршруты для путешествий и любит велопрогулки. Здесь можно найти советы для начинающих велосипедистов, обзоры лучших велодорог Германии и Австрии, гиды по веломагазинам и истории об ошибках во время дальних поездок. Автор "Travelclever" Настя пишет не только о своем любимом транспортном средстве, но и о повседневной жизни в Германии: переезде по Blue Card, изучении немецкого языка, попытках снять квартиру в Берлине и разобраться с коммунальными платежами. На Настю уже подписались более четырех тысяч человек. 

Выпускник Свободного университета Берлина Богдан знает много любопытных историй про столицу Германии и готов поделиться ими со своими подписчиками. На его канале "Глазами Богдана" вы узнаете про берлинское метро, локальный юмор, турецкую шаурму и немецкую политику. С публицистом из Киева можно встретиться и в офлайне: для желающих он проводит экскурсии по городу. 

Контекст

Как поступить в университет? На чем сэкономить? Куда сходить на выходных? При помощи коротких видео блогеры из России и Украины отвечают на самые распространенные вопросы.

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О вещах, которые нужно знать о немецкой жизни, можно почитать сразу на двух каналах из Берлина: "Цувандерер" и "Ich bin ein Berliner". Закрытые в воскресенье супермаркеты, правила посещения саун и шутки от транспортной компании BVG, - возможно, вы и так с этим знакомы, если уже живете в Германии.

Кстати, корреспондент DW Никита Баталов тоже ведет Telegram-канал, который собрал почти пять тысяч подписчиков. Он рассказывает об эмиграции, немецком менталитете, обществе и путешествиях по Германии. На"Русском пришельце в ФРГ" найдется много ценных лайфаков о покупке дешевых билетов, поездках на винные фестивали, отдыхе на термальных источниках и увлекательных турах на один день. 

Как устроиться на работу в Германии

Как начать все с нуля и не забывать о личной жизни? Канал под названием "Стартап и свиданка" посвящен любви и карьере в немецкой столице. После учебы в Берлине Аня устроилась на работу в рекламное агентство и рассказывает, как успевать ходить на свидания и найти общий язык с коллегами в новом коллективе. Сейчас у нее почти семь тысяч подписчиков. "Полагаю, успех блога во многом объясняется тем, что я попала в горячие темы: свидания через Tinder, переезд после тридцати и модный среди экспатов со всего мира Берлин. Все это вылилось в достаточно горячую смесь. Когда я приехала в Берлин, у меня не было друзей, карьеры, любимого человека. Не было немецкого диплома и рабочей визы. В своих текстах я честно писала обо всех этапах своего пути к успеху. Сейчас я в полном порядке, но история еще не закончена", - призналась Аня в интервью DW.

Александерплатц, Берлин

"Жизнь в Европе (Германия)" - канал врача-хирурга, который переехал в Германию из Сибири. Александр объясняет на своем примере, как выучить немецкий язык, подтвердить медицинский диплом, пройти собеседование в клинике и привыкнуть к особенностям жизни в Германии. Кроме того, молодой врач пишет про зарплаты, пенсии, налоги и пособия в Германии, делится своими наблюдениями и бытовыми проблемами. "Думаю, многим интересна жизнь в Германии, а хваленая немецкая медицина интересует еще больше. Блогеров, пишущих о Германии много, у каждого свой взгляд на происходящее и свой опыт за плечами, поэтому каждый канал находит своего читателя", - считает Александр. 

Канал "Русская эмиграция" существует с января 2018 года: два молодых человека решили изменить свою жизнь и покинуть Россию. Один переехал в Азию, другой - в Германию. Посты с хэштэгом #Европа написаны российским немцем, который отправился в лагерь для поздних переселенцев Фридланд. Он делился своими рассуждениями, историями о неожиданных знакомствах, фотографиями немецких городов и попытках победить бюрократию. Ради учебы в Венской дипломатической академии автор канала переехал в Австрию и продолжает писать заметки, теперь уже об австрийской жизни.

Переезд в Германию с семьей

Опытом о переезде с семьей делится бывший сотрудник агропромышленной компании Станислав. Сколько денег нужно на переезд? Как устроиться на работу с минимальными знаниями немецкого языка? Как отдать в детский сад ребенка и поменять водительские права? Пошаговые инструкции на канале "ES Blog"

Евгения Багмуцкая пишет о столичной жизни. Два года назад она с мужем переехала в модный берлинский район Прецлауэр-Берг. На "Borschtsch Berlin" можно найти советы и информацию о скрытых достопримечательностях. Винные бары, фермерские рынки, бассейны и другие развлечения этого города на одном канале. 

Что там у немцев?

Нас вы тоже можете найти в Telegram. DW рассказывает о немецком обществе и жизни в Германии. Менталитет и стереотипы, технологии будущего и решения настоящего, полезное о работе и учебе, советы тем, кто приехал в Германию, - читайте нас здесь.

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  • Германии не хватает специалистов со знаниями мехатроники

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    В технической сфере также нужны специалисты с профобразованием, прежде всего со знаниями мехатроники, автоматизированных систем управления или электронной техники. Кроме того, почти все федеральные земли нуждаются в специалистах по металлообработке, жестянщиках, специалистах по санитарной и отопительной технике, а также климатическому оборудованию.

  • Дефицит кадров в сфере строительства

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    В сфере строительства

    В связи со cтроительным бумом в Германии не хватает кадров для возведения наземных и подземных сооружений, а также внутренней отделки помещений, в частности, плотников и стекольщиков. Больше всего страдают Бавария, Баден-Вюртемберг и Бранденбург. Однако требуются прежде всего квалифицированные специалисты (мастер, техник), которые осуществляли бы контроль за работами. Знания немецкого обязательны.

  • Германии не хватает железнодорожников

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    Железнодорожник - еще одна дефицитная профессия в Германии. Наиболее остро ощущается нехватка специалистов по эксплуатации и техническому обслуживанию железных дорог, машинистов локомотивов и моторных вагонов. Немецкий рынок труда в этой сфере маленький и представлен в основном концерном Deutsche Bahn. Для специалистов с высшим и профобразванием открыто более 2 тысяч вакансий.

  • Нехватка врачей в Германии

    Самые дефицитные специалисты в Германии

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    Нехватка врачей сохраняется уже несколько лет. За исключением стоматологов требуются самые разные специалисты: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи, дерматологи, ортопеды... Особенно их не хватает в провинции. Хуже всего ситуация в Нижней Саксонии, Бранденбурге, Тюрингии, Рейнланд-Пфальце и Баварии. Рады здесь и иностранцам. Для работы врачом надо знать немецкий и подтвердить квалификацию.

  • Уход за больными и престарелыми

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Уход за больными и престарелыми

    В Германии востребованы специалисты по уходу за больными и/или престарелыми людьми, а также акушеры. В геронтологии существует спрос как на средний медперсонал, так и на медработников с дополнительными знаниями в области реабилитационной медицины, паллиативной помощи или онкологии. Хорошие шансы на немецком рынке труда и у физиотерапевтов. Немецкий язык и подтверждение квалификации обязательны.

  • Нехватка кадров в сфере медицинской техники

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    В сфере медицинской техники

    Немецким работодателям также не хватает специалистов по протезно-ортопедической и реабилитационной технике - как с высшим, так и профобразованием. Особенно востребованы специалисты по слухопротезированию, а в глазных отптиках и зубных техниках, наоборот, дефицита нет. Признание квалификации для иностранцев является обязательным, если в планах - заняться предпринимательской деятельностью.

  • Аптеки в Германии

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Аптекари

    Многим немецким аптекам не хватает как провизоров или фармацевтов с высшим образованием, так и ассистентов. Самый острый дефицит - в сельских регионах, где зарплата менее привлекательна: специалиста на старте ожидает около 3300 евро в месяц до вычета налогов. Лишь каждой пятой аптеке удается быстро заполнить вакансии. От иностранцев требуется знание немецкого языка и подтверждение квалификации.

  • Нехватка специалистов в сфере естественных наук

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Ученые

    Немецкой науке тоже не хватает высококвалифицированных специалистов. Требуются химики, физики, математики, биологи, минерологи, геологи - прежде всего те, кто владеет знаниями на стыке нескольких дисциплин - например, в области технической химии, биотехнологий, медицинской техники. Работу предлагают исследовательские институты и предприятия в сфере фармацевтики, биотехнологий, автомобилестроения.

  • Переезд на работу в Германию

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Закон для иностранных специалистов

    Названные специалисты с высшим образованием, полученным, например, в России, могут устроиться на работу в Германии по "синей карте" (Blue Card). Доступ к немецкому рынку был упрощен и для специалистов с профобразованием. Соискатель должен найти место работы и подтвердить свою квалификацию. Узнать, что для этого требуется и куда отправлять документы, можно на сайте Anerkennung-in-deutschland.de.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Самые дефицитные специалисты в Германии

В каких сферах на немецком рынке труда в настоящее время больше всего вакансий и где у иностранных специалистов наилучшие шансы устроиться на работу?  

Ссылки в интернете

Канал "ES Blog"

Канал "Русский пришелец в ФРГ"

Канал "Русская эмиграция"

Канал "Стартап и свиданка"

Канал "Borschtsch Berlin"

Канал "Жизнь в Европе (Германия)"

Чат-группа "Deutschland"

Чат "Германия"

Канал "Ich bin ein Berliner"

Канал "Travelclever"

Канал "Глазами Богдана"

Канал "Цувандерер"

Аудио- и видеофайлы по теме

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