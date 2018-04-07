Tax free по-русски: как это будет действовать

10 апреля в России заработает система tax free. Она будет запущена в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и подмосковного Красногорска. Затем, к чемпионату мира по футболу, который стартует в России 14 июня, tax free станет доступна во всех городах проведения мундиаля. Оператором системы возврата НДС назначена компания Global Blue Россия - совместное предприятие швейцарской Global Blue и российского предпринимателя Рубена Варданяна. DW выяснила, как устроена система и почему оператором избрана всего одна компания.

Схема работы tax free в России

Система tax free позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), частично компенсировать налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы ЕАЭС. Как заявил в начале апреля замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, размер компенсации составит 10-12 процентов от стоимости товара.

Иностранные туристы в Москве едва ли обойдут своим вниманием ГУМ

Для ее получения необходимо будет приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей (около 140 евро) с учетом налога и оформить чек. Среди магазинов, отобранных для участия в проекте, - ГУМ, ЦУМ, Crocus City Mall, ДЛТ и ряд других. Власти рассчитывают на то, что к концу года проект заработает по всей России.

Непосредственно возвратом компенсации покупателям и администрированием всего процесса займется оператор. Как было заявлено неделю назад на пресс-конференции в агентстве ТАСС, на российском рынке в качестве оператора будет работать специально созданная для этого компания - Global Blue Россия. Это совместное предприятие швейцарской Global Blue (работает в 53 странах) и российского крупного бизнесмена, бывшего владельца инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубена Варданяна.

Как возникла монополия компании Global Blue Россия

Как заявили DW в пресс-службе Минпромторга, как таковой процедуры выбора оператора не предусмотрено. О своем намерении работать на российском рынке "к настоящему времени заявили четыре оператора: два международных (Global Blue, Tax Free Premier) и два российских ("Хайскай Финсервис" и "Национальный оператор Такс Фри")", отметили в пресс-службе.

Рубен Варданян

Тем не менее, как сообщил DW источник, близкий к одному из ритейлеров, пока "рабочая схема предусматривает присутствие лишь одного оператора" - Global Blue Россия. Управляющий партнер консалтинговой компании Retail4you Сергей Лищук считает, что полученные компанией преференции объясняются авторитетом Рубена Варданяна в деловых и околоделовых кругах.

"Сыграли роль и прекрасные западные связи Варданяна, - пояснил он DW. - Кроме того, очевидно, что на этом рынке имеет смысл работать, только имея монопольное положение. Проще говоря, Боливар не вынесет двоих. Это не настолько "жирная" тема, чтобы пилить ее нескольким игрокам".

Два процента интересны только одному

По словам руководителя направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александры Суслиной, основной заработок операторов формируется за счет комиссии, которую они берут за обработку каждого чека. "Таким образом, вопрос прибыльности этого бизнеса в России будет определяться масштабом оборота вещей. Поскольку эта тема, в основном, актуальна для покупателей люксовых товаров - обеспеченных туристов из Азии, - то доход системы будет зависеть от того, насколько активно туристы из Китая или Японии будут скупать товары в условных ГУМах и ЦУМах".

Сергей Лищук полагает, что в силу невысокого курса рубля спросом будут пользоваться также импортные товары, в частности, техника. Из российских, по его мнению, популярными среди иностранцев могут быть ювелирные изделия. "Частичный возврат НДС даст дополнительный интерес покупателям. Это приличный трафик покупок, на который сядет очень умный и хорошо считающий Варданян. Даже если комиссия оператора составит 2 процента, это будут постоянные и весьма приличные деньги", - констатирует Лищук.

"Пока на этом рынке нет конкурентов, дело будет оставаться прибыльным", - соглашается партнер "ФБК-Право" Александр Ермоленко. По его словам, система tax free сложна с точки зрения администрирования и требует значительных вложений: "Маржинальность здесь невысокая, а работы много, поэтому если и работать на этом рынке, то только монополисту".

От возврата НДС турпоток не зависит

В качестве одного из преимуществ, которые система tax free даст России, власти и сам Рубен Варданян называли рост турпотока в страну. Однако же в туристическом сообществе относятся к этому прогнозу скептически. "Я еще могу понять шоп-туры в Милан или Париж, но за чем ехать в Россию? За матрешками и самоварами?", - задается вопросом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

По его выражению, с точки зрения туристического бизнеса наличие в стране tax free не имеет особенного значения. "Нам все равно, кто будет на этом зарабатывать. Конечно, если возникнет новая монополия, это вызовет вопросы, но собственно на туристический бизнес это никак не повлияет", - заверил Канторович DW.

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