 SWR и Berliner Zeitung нашли инвестиции Ротенберга в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2018
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Германия

SWR и Berliner Zeitung нашли инвестиции Ротенберга в Германии

Аркадий Ротенберг в обход санкций инвестирует в недвижимость в ФРГ, сообщают немецкие журналисты. В расследовании речь идет о зданиях в Берлине, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге.

Комедийный театр, одно из зданий Kudamm-Karree на бульваре Курфюрстендамм в Берлине

Комедийный театр, одно из зданий Kudamm-Karree на бульваре Курфюрстендамм в Берлине

Российский олигарх Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями ЕС и США, предположительно, инвестирует в крупные объекты недвижимости в Германии. Об этом говорится в совместном расследовании SWR и Berliner Zeitung, опубликованном в среду, 16 мая.

Контекст

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30 ноября суд Евросоюза вынесет решение по иску Аркадия Ротенберга об исключении его из санкционного списка. DW объясняет, на что может рассчитывать миллиардер в случае победы. (29.11.2016)

Расследователи, в частности, связывают с ним комплекс зданий Kudamm-Karree в Берлине. Kudamm-Karree находится на бульваре Курфюрстендамм в западном центре города, он включает в себя высотный дом, торговый центр, театр и офисы. Исторические здания Kudamm-Karree20-го века - театр и комедийный театр инвесторы сейчас планируют снести для того, чтобы построить торговый центр.

Расследователи обнаружили вывеску фирмы Mars Propco 1 при строительных работах в Kudamm-Karree - за компанией, по их данным, стоит Михаил Опенгейм, которого называют человеком из окружения Ротенбергов. Опенгейм ранее совместно с Аркадием Ротенбергом фигурировал в расследовании "Ведомостей" о покупке "Газпромом" оборудования и комплектующих на более чем 200 млрд рублей.

В публикации также речь идет о здании оперы в Мюнхене, крупном офисном комплексе LES 1 в Гамбурге, отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне и отеле Stue в Берлине. Вместе с Kudamm-Karree стоимость всех пяти объектов оценивается примерно в миллиард евро. Их объединяет то, что за всеми ними стоит разветвленная сеть десятков компаний, в том числе офшорных.

Делать инвестиции в Германии Аркадий Ротенберг не вправе, так как находится под санкциями.

Санкции против Аркадия Ротенберга

Российский миллиардер Аркадий Ротенберг подпал под санкции ЕС и США в 2014 году. Власти Италии тогда заморозили недвижимость бизнесмена Аркадия Ротенберга на общую сумму 30 миллионов евро. 

В обосновании внесения Ротенберга в санкционный список было указано на давнее знакомство бизнесмена с Владимиром Путиным. В годы правления Путина "ему отдавали предпочтение при распределении важных подрядов от государства и госкомпаний": в частности, предприятия Ротенберга "получили несколько крайне выгодных контрактов при подготовке Олимпийских игр в Сочи".

Ротенберг - совладелец компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста в аннексированный Россией Крым.

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  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

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  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Ссылки в интернете

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Расследование SWR и Berliner Zeitung

"Ведомости": У кого "Газпром покупает оборудование"

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Путин и "панамские" миллиарды: будут ли раскрыты все факты?  

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