 Skywalk - новая достопримечательность Гамбурга | Кадр дня | DW | 23.05.2018
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Кадр за кадром

Skywalk - новая достопримечательность Гамбурга

Эта фотография была сделана в Гамбурге, где завершается монтаж нового крытого пешеходного перехода на строящейся станции метро в квартале HafenCity.

Гамбург

После сдачи станции метро в эксплуатацию этот новый гамбургский Skywalk, несомненно, станет популярным фотомотивом для любителей современной архитектуры.

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  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вольный и ганзейский город Гамбург - один из трех немецких городов, имеющих статус федеральной земли. Является вторым по численности населения в Германии - 1,8 млн жителей. Число гостей, приезжающих сюда на один день, составляет 86 млн человек ежегодно, а количество ночевок - 12 млн. На фото - ратуша и озеро Альстер, по которому можно совершить водную прогулку: посмотреть на виллы и лебедей.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге открыли Эльбскую филармонию. Здание уже сейчас сравнивают с такими архитектурными шедеврами, как, например, Сиднейский оперный театр. Строительство продолжалось 10 лет и обошлось в 789 млн евро. Филармония находится в портовом квартале HafenCity - новом суперсовременном районе, который возводят здесь в рамках самого крупного в Европе внутригородского строительного проекта.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург был одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на морской торговле. Здешний порт до сих пор - самый большой в Германии. Акваторию можно осмотреть на туристическом катере, а на фотографии 1858 года - знаменитый Рыбный рынок в районе Альтона. За несколько часов каждое воскресное утро его посещает около 70 тысяч человек.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Гамбург - город мостов. Согласно официальной статистике, их здесь насчитывается около 2,5 тысячи. По числу мостов он опережает Венецию, Амстердам и Лондон. До середины XIX века большинство из них возводили из дерева, но после разрушительного городского пожара 1842 года стали использовать чугун и сталь.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Этот мост, например, находится в бывшем складском квартале Шпайхерштадт. Кирпичные здания в неоготическом стиле построили здесь в конце XIX - начале XX веков для беспошлинной торговли. Шпайхерштадт был свободной таможенной зоной, в свое время - самой большой в мире. В 2015 году он получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2000 году в одном из зданий Шпайхерштадта начали создавать Миниатюрную страну чудес. Сейчас она является крупнейшим в мире железнодорожным макетом. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Ежегодное число посетителей превышает миллион человек. В 2016 году она заняла первое место в рейтинге немецких достопримечательностей Национального комитета Германии по туризму (DZT).

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Вместе со Шпайхерштадтом статус памятника ЮНЕСКО в Гамбурге получили здания офисного квартала Конторхаусфиртель. Самым известным из них считается "Чилийский дом" - Чилехаус. Этот 10-этажный офисный комплекс был возведен в Гамбурге в 1922-1924 годах в стиле кирпичного экспрессионизма. Владелец фирмы, заказавшей здание, долгое время работал в Чили и поэтому решил назвать его в честь этой страны.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    В 2017 году в Гамбурге после реконструкции открылся планетарий - самый посещаемый в Германии. Он находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку. До закрытия на ремонт здесь бывало 300 тысяч человек ежегодно.

  • Гамбург

    Достопримечательности Гамбурга

    Звезды, о которых рассказывают в планетарии, появляются на небе ночью. Кстати, о ночной жизни, которой Гамбург славится далеко за пределами Германии. В районе "красных фонарей" Санкт-Паули находится улица Репербан, без упоминания которой не обходится ни один список гамбургских достопримечательностей. Отметим также, что выступлений в одном из здешних клубов началась мировая карьера группы "Битлз"…

    Автор: Максим Нелюбин, Илле Симон


Самый большой в мире железнодорожный макет 

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Прекрасная Италия

    Площадь Италии в гамбургской Миниатюрной стране чудес (Miniatur Wunderland) составляет около двухсот квадратных метров. Модели поездов, курсирующие здесь по самому большому в мире железнодорожному макету, делают остановки на побережье Лигурии, около достопримечательностей Рима и Везувия. "Bella Italia" в масштабе 1:87 - новый тематический раздел, завершенный в 2016 году.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Полтора десятилетия

    Экспозицию начали создавать в Гамбурге 15 лет назад. Первые части были посвящены Австрии и Средней Германии. Помимо этих ландшафтов посетителей также ожидал вымышленный город Кнуффинген. В первый день работы сюда пришло около двухсот человек. Сейчас ежегодное число посетителей превышает миллион.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Копия

    Эльбская филармония должна стать новым архитектурным символом Гамбурга. В реальности строительство этого комплекса значительно затянулось, а стоимость проекта заметно увеличилась, составив 865 миллионов евро. Первый концерт намечен на январь 2017 года. Однако в Миниатюрной стране чудес она стоила дешевле, уже давно готова и украшает макет в окружении других достопримечательностей этого города.

  • Deutschland - Elbphilharmonie Hamburg (T. Rätzke)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Оригинал

    Так Эльбская филармония выглядит на самом деле. Высота здания достигает 110 метров. В комплексе будет три концертных зала - на 2100, 550 и 170 мест.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Американская мечта

    Поезда в гамбургской стране чудес ездят по восьми… государствам. Для американского ландшафта создатели выбрали Большой каньон и Лас-Вегас, который в темное время миниатюрных суток светится здесь ярче всего. Чтобы убедиться в этом, долго ждать не приходится - день и ночь меняют друг друга каждые четверть часа. Для создания таких эффектов во всей экспозиции используется 385 тысяч светодиодов.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Швейцарские горы

    Перейти через Альпы? Пожалуйста! Швейцария занимает целых два этажа бывшего складского здания, в котором размещается Миниатюрная страна чудес. В стоимость входного билета включено, так сказать, восхождение на Маттерхорн - одну из самых высоких альпийских вершин.

  • Миниатюрная страна чудес в Гамбурге (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Скандинавский снег

    Своя миниатюрная Скандинавия появилась в Гамбурге в 2005 году. До сих пор она является здесь одним из самых больших тематических разделов. Посетителям рекомендуется внимательно присматриваться к деталям, тогда можно обнаружить много юмористических и забавных сценок. Например, трех пингвинов, ожидающих поезда с чемоданами и собакой на поводке.

  • Schweden Winterurlauber warten auf ihren Zug im Bahnhof Kiruna (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Чудо техники

    Кстати, вот они… Всего по Миниатюрной стране чудес колесит более 1000 поездов. Есть также действующие модели кораблей и автомобилей. Для управления всеми этими системами задействовано полсотни компьютеров.

  • Аэропорт

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Аэропорт

    Самой крупной инвестицией до сих пор оказался Кнуффингенский аэропорт, образцом для которого послужили воздушные ворота Гамбурга. Чтобы четыре десятка мини-самолетов могли подниматься в небо и садиться на взлетно-посадочную полосу, создателям пришлось разработать специальную механическую систему.

  • Bildergalerie Miniatur Wunderland Hamburg (Miniatur Wunderland Hamburg)

    Миниатюрная страна чудес в Гамбурге

    Планы

    Квартал Шпайхерштадт, в котором расположена экспозиция, в 2015 году получил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Так он сам выглядит в Миниатюрной стране чудес. В ближайшее время она продолжит расти. В планах - тематические разделы, посвященные Монако, Англии и Африке.

    Автор: Фредерике Мюллер, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

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