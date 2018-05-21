Skywalk - новая достопримечательность Гамбурга

Эта фотография была сделана в Гамбурге, где завершается монтаж нового крытого пешеходного перехода на строящейся станции метро в квартале HafenCity.
После сдачи станции метро в эксплуатацию этот новый гамбургский Skywalk, несомненно, станет популярным фотомотивом для любителей современной архитектуры.
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