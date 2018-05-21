Skywalk - новая достопримечательность Гамбурга

Достопримечательности Гамбурга

В Гамбурге также можно и нужно прогуляться по первому туннелю, который проложили в Европе под рекой. Это 426-метровое сооружение построили под Эльбой около морских причалов Санкт-Паули в 1911 году, чтобы соединить портовую часть с центром. Спуститься и подняться можно на одном из четырех лифтов. Ежегодно туннелем пользуются 20 миллионов человек. Пешеходы и велосипедисты - бесплатно.