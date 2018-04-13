 Siemens вступил в спор с Дворковичем | Новости из Германии о Германии | DW | 13.04.2018
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Германия

Siemens вступил в спор с Дворковичем

Вице-премьер правительства РФ назвал Siemens "ненадежным партнером". В концерне подчеркивают, что будут четко придерживаться установленных в ЕС правил экспортного контроля.

Штаб-квартира Siemens AG в Мюнхене

Штаб-квартира Siemens AG в Мюнхене

Немецкий концерн Siemens AG подчеркнул, что всегда был и остается надежным партнером российских компаний. Соответствующее заявление представители корпорации сделали в пятницу, 13 апреля, после того, как вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что из-за ситуации с санкциями ЕС на компанию нельзя положиться.

Контекст

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Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс рассказал DW о встрече президента Путина с бизнесменами из ФРГ и о темах, которые они обсуждали в Сочи. (13.10.2017)

В Siemens подчеркивают, что успешно реализовали в РФ "многочисленные проекты", и считают, что в этой стране расположен один из важнейших рынков для немецкой индустрии. Говоря о штрафных мерах Евросоюза, представитель концерна указал, что компания будет четко придерживаться установленных в ЕС правил экспортного контроля.

Ранее 13 апреля заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович выступил с критикой в адрес концерна на Красноярском экономическом форуме. "Как мы можем дальше с Siemens работать после того, что Siemens сделал, введя, по сути, против наших коллег санкции? Они уже не могут быть надежным партнером, к сожалению", - утверждал вице-премьер.

В августе 2017 года Брюссель принял санкционные меры против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. В Siemens считают, что были введены в заблуждение российскими партнерами, так как контракт был заключен на поставку турбин в Краснодарский край, а они оказались в Крыму в обход штрафных мер ЕС.

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    В июле 2017 года концерн оказался замешанным в скандале из-за поставки двух турбин Siemens в порт Севастополя. Он обвинил российских партнеров в несоблюдении условий договора. Газотурбинные установки предназначались для проектов в Тамани, а не для аннексированного полуострова. Представители Siemens подали в суд на заказчиков.

    Автор: Хильке Фишер, Ксения Сафронова


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