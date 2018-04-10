 Samsung отрицает обвинения в лоббировании заявки на Олимпиаду-2018 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2018
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Мир

Samsung отрицает обвинения в лоббировании заявки на Олимпиаду-2018

В ходе рассмотрения заявки ряд членов МОК согласились поддержать ее при условии заключения определенных спонсорских соглашений, сообщил южнокорейский телеканал SBS.

Штаб-квартира концерна в Сеуле (фото из архива)

Штаб-квартира концерна в Сеуле (фото из архива)

Samsung отрицает обвинения в предполагаемом лоббировании заявки на проведение зимней Олимпиады-2018, сообщил концерн в ночь на среду, 11 апреля. Samsung "не был вовлечен в незаконную деятельность" при поддержке заявки Южной Кореи на проведение Олимпийских игр, говорится в заявлении концерна.

Контекст

В Сеуле вынесен приговор в отношении ключевой фигурантки громкого коррупционного скандала Чхве Сун Силь. (13.02.2018)

Обвинение утверждает, что экс-президент Республики Корея Ли Мён Бак получал взятки от Службы национальной разведки, а также ряда коммерческих структур. (22.03.2018)

Южнокорейский концерн являлся одним из основных спонсоров проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Бывший глава Samsung Ли Кун Хи участвовал в незаконной деятельности в ходе рассмотрения заявки, отметил ранее южнокорейский телеканал SBS. По его информации, экс-руководитель концерна рассчитывал на помилование в ходе расследования об уклонении от уплаты налогов.

Список из 27 членов МОК

Телеканал SBS также сообщил о существовании списка 27 членов Международного олимпийского комитета, которые согласились поддержать заявку Пхёнчхана после заключения определенных спонсорских соглашений. Электронное письмо с именами членов МОК было обнаружено в ходе расследования в отношении экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака, отметил телеканал. Концерн назвал опубликованную SBS информацию "безосновательными утверждениями".

Пхёнчхан дважды проигрывал в борьбе за звание олимпийской столицы, В 2003 году его опередил Ванкувер, четыре года спустя - Сочи. Летом 2011 года в ходе сессии МОК в южноафриканском Дурбане южнокорейский город получил право на проведение Олимпиады-2018, опередив немецкий Мюнхен и французский Анси.

Смотрите также:

  • На церемонии открытия Олимпиады-2018

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    23-е зимние Олимпийские игры

    В южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля 2018 года стартовали 23-е зимние Олимпийские игры. Первые проходили в 1924 году во французском Шамони, правда, статус Олимпийских игр они получили от МОК уже после их проведения. Изначально соревнования в Шамони назывались Международной неделей зимних видов спорта.

  • Санно-бобслейная трасса в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    130/80 (не)безопасно

    Пхёнчхан расположен в горах Тхэбэк в 130 километрах восточнее Сеула. Зима там долгая и снежная. Так что условия для зимних видов спорта идеальные. Но отпугнуть многих болельщиков способен тот факт, что в 80 километрах от Пхёнчхана находится граница с Северной Кореей.

  • Люди приветствуют друг друга в олимпийской деревне

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    43 700 - мир и процветание

    Пхёнчхан в переводе с корейского означает мир и процветание. Лучшего лозунга для проведения Олимпиады не найти. При этом население самого Пхёнчхана составляет всего 9 940 человек. В одноименном округе проживает более 43 700 человек.

  • Стадион в Пхёнчхане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    35 000 Олимпийский стадион

    Стадион в Пхёнчхане построен специально для зимних Олимпийский игр-2018. Он рассчитан на 35 000 зрителей, которые смогут наблюдать здесь за церемонией открытия и закрытия зимних Олимпийских Игр и зимних Паралимпийских игр.

  • Часы на фоне карты мира

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Разница во времени

    Многим любителям спорта, которые приехали в Пхёнчхан, например, из Европы, придется пережить определенные неудобства, связанные с разницей во времени. Между Берлином и Сеулом она составляет 8 часов. А между Москвой и Сеулом - 6. По среднеевропейскому времени соревнования будут проходить после обеда и даже ночью. Открытие Игр состоялось 9 февраля, европейцы увидели его ровно в полдень.

  • Биатлонистки на трассе

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    15 видов спорта

    Спортсмены со всего мира принимают участие в соревнованиях по 15 видам спорта. Среди них подавляющее большинство - традиционные: лыжи, биатлон, горные лыжи, хоккей. При этом МОК включил в программу Олимпиады-2018 шесть новых дисциплин: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), командные соревнования в горнолыжном спорте и дабл-микст в кёрлинге.

  • Изображение Олимпийских колец

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    3000 спортсменов

    Почти 3000 атлетов поборются за олимпийские медали в Пхёнчхане. "Чистым" российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, разрешено участвовать в Играх под нейтральным флагом.

  • Слово допинг и шприц на фоне флага России

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Последствия допингового скандала

    5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхёнчхане из-за допингового скандала. При этом МОК пригласил 169 "чистых" спортсменов из РФ поучаствовать в Играх под нейтральным флагом. В день открытия Олимпиады Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассмотрев апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение МОК, не разрешил ни одному из них участвовать в Олимпийских играх.

  • Соревнования по кёрлингу

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Впервые без немецких кёрлингистов

    Впервые с 1998 года, когда кёрлинг вновь был включен в программу зимних Олимпийских игр, немецкие спортсмены не примут участие в розыгрыше медалей в этом виде спорта. Как мужская, так и женская сборные не смогли квалифицироваться на Игры.

  • Олимпийские медали, которые будут вручаться на Играх в Пхёнчане

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    377 медалей немецкой сборной

    377 олимпийских медалей завоевали немецкие спортсмены за всю историю зимних Олимпийских игр. Представлявшие Германию атлеты в общей сложности выиграли 136 медалей высшего достоинства. А еще в копилке олимпийской сборной ФРГ 135 серебряных и 106 бронзовых медалей.

  • Немецкая делегация на открытии Игр-2018

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Германия на шестом месте

    На прошедших в 2014 году зимних Олимпийских играх в Сочи на счету сборной Германии было 19 медалей: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Немецкие спортсмены в неофициальном командном зачете оказались на шестом месте.

  • Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Седьмые игры для лучшей немецкой спортсменки

    Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein), всего завоевавшая 9 медалей разного достоинства, является лучшей немецкой спортсменкой, отправившейся на зимние Олимпийские игры-2018. В Пхёнчхане она будет праздновать не только свое участие в седьмой для нее Олимпиаде, но и свой 46-й день рождения.

  • Билет на олимпийские соревнования

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    Более миллиона билетов на Олимпиаду для болельщиков

    Продажа билетов на олимпийские соревнования проходила вяло. Из 1,07 млн входных билетов было продано лишь около 30 процентов. Интерес корейцев к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане не очень большой. Многим не по карману дорогие билеты и проживание в отелях рядом со спортивными аренами.

  • Эстафета олимпийского огня

    Олимпийские игры-2018 в цифрах

    7500 факелоносцев участвовали в эстафете Олимпийского огня

    7500 факелоносцев принимали участие в эстафете олимпийского огня. Они пронесли его через все важные города и регионы Южной Кореи и зажгли во время церемонии открытия Олимпиады на стадионе в Пхёнчхане. Самой продолжительной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр была эстафета олимпийского огня "Сочи-2014".

    Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова


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