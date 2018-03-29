RT прекратит вещание в Вашингтоне с 1 апреля

Телеканал RT с 1 апреля прекратит вещание в Вашингтоне. Об этом сообщила в четверг, 29 марта, на своей странице в микроблоге Twitter главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По словам Симоньян, компания-провайдер, которая транслировала эфир RT в Вашингтоне, убрала телеканал из сетки вещания из-за статуса "иноагента". Главный редактор также заявила, что RT продолжит вещать в Вашингтоне "на других платформах".

Провайдер также прекращает работу в Вашингтоне

По информации издания Bloomberg, прекращение вещания RT связано с остановкой работы телевизионных станций WNVT и WNVC в районе американской столицы, которая тоже произойдет 1 апреля. Именно эти станции ретранслировали в Вашингтоне около десятка зарубежных телеканалов, включая RT. Но WNVT и WNVC решили продать свои телевизионные частоты.

Телеканал RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента в ноябре 2017 года, подчиняясь требованию американского Минюста. Маргарита Симоньян назвала это требование "дискриминационным" и "противоречащим принципам демократии и свободы слова".

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