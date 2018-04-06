 Reuters: Наемников из России по ночам тайно перебрасывают в Сирию | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2018
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Россия

Reuters: Наемников из России по ночам тайно перебрасывают в Сирию

Десятки одетых в камуфляж мужчин улетают из Ростова-на-Дону в Дамаск и Латакию на самолетах частной сирийской авиакомпании. Эти самолеты проданы на Ближний Восток через офшоры.

Российский военнослужащий на КПП в Дамаске

Российский военнослужащий на КПП в Дамаске

Формирования частных российских военных контрактников скрытно доставляются в Сирию на гражданских самолетах для поддержки президента Башара Асада в шестилетней гражданской войне. Переброска "крепких мужчин", одетых в камуфляж и спортивные костюмы, осуществляется самолетами частной сирийской авиакомпании Cham Wings из аэропорта "Платов" в 30 км от Ростова-на-Дону, утверждается в журналистском расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, 6 апреля.

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По данным Reuters, за 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, совершен 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Они прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, но информация регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов.

Брешь в санкциях США

В аэропорту журналисты видели около сотни мужчин, предположительно - наемников частной военной компании, направившихся к стойкам регистрации для полета в Сирию на самолете Airbus A320. Тем же рейсом из Сирии прибыли 30 человек "с загоревшими лицами", большинство из них были "в пустынном камуфляже". Самолеты, использующиеся для этих перевозок, ранее принадлежали европейским и американским компаниям, но были проданы ближневосточным компаниям "через сеть посредников и офшоров", сообщается в опубликованном материале.

В этой сети участвовали зарегистрированные в Украине компании "Хорс" и "Дарт", к созданию которых имел отношение проживающий в Киеве бывший советский морской пехотинец Сергей Томчани. За последние 7 лет эти компании купили или взяли в лизинг 84 подержанных самолета Airbus или Boeing, как минимум 40 из них оказались в Ираке, Иране или Сирии.

Данная схема поставок самолетов на Ближний Восток показывает брешь в санкциях США, которые должны были ограничить возможности Асада и его союзников получать бойцов и технику для военной кампании. Российские власти не признают существование военных контрактников, участвующих в наземных операциях в Сирии.

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    Автор: Павел Лось


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