NASA отправило на Марс посадочный модуль в рамках миссии InSight

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) в субботу, 5 мая, в рамках миссии InSight запустило к Марсу посадочный модуль. По словам экспертов, он совершит посадку на поверхность планеты в конце ноября.

В отличие от марсохода Curiosity, модуль не рассчитан на передвижения по поверхности Марса. По словам экспертов, аппарату предстоит исследование тектонических процессов и измерение теплового потока. Для этой цели Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) разработал устройство, способное пробурить скважину до 5 метров глубиной.

Первоначальный запуск модуля планировался на весну 2016 года, однако был перенесен из-за неполадок с сейсмографом. Стоимость исследовательской миссии составляет около 650 млн евро.

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