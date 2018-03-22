 #MeToo по-русски: СМИ бойкотируют Госдуму | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018
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Россия

#MeToo по-русски: СМИ бойкотируют Госдуму

Из-за отказа комиссии Госдумы по этике осудить домогательства Слуцкого ведущие СМИ объявили бойкот депутату и российскому парламенту. Госдума, в свою очередь, приготовила ответный удар.

Акция протеста перед Госдумой, 8 марта 2018 года

Акция протеста перед Госдумой, 8 марта 2018 года

В четверг, 22 марта, ведущие российские СМИ выступили с резкой критикой в адрес Государственной думы и заявили о своем прекращении сотрудничества с нижней палатой парламента РФ. Их решение стало ответом на то, что комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого и не приняла в его отношении никаких мер, после того как несколько журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах.

Солидарность с жертвами

Ряд ведущих российских изданий сообщили 22 марта, что в различной форме будут отныне бойкотировать как депутата, так и саму Госдуму. К бойкоту присоединились радиостанция "Эхо Москвы", телеканалы "Дождь" и RTVI, РБК, газеты "Коммерсант", "Ведомости", "Новая газета" и многие другие - в общей сложности свыше двадцати СМИ.

В заявлении "Эха Москвы", в частности, говорится, что радиостанция солидарна с пострадавшими журналистками, разочарована решением комиссии по этике, "по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны", считает нижнюю палату парламента "небезопасным местом работы для журналистов обоих полов" и "отзывает своих журналистов из Госдумы". Радиостанция также подтвердила свое принятое ранее решение прекратить взаимодействие с Леонидом Слуцким.

Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам Госдумы

Леонид Слуцкий

"Разрушительным" назвали в издательском доме "Коммерсант" "подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", и объявили о том, что ставят "точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов". Газета "Ведомости" в своем заявлении отметила: "Если права граждан защищаются избирательно, если депутатам позволено пренебрегать достоинством и безопасностью людей в расчете на корпоративную солидарность Госдумы, значит, в зоне риска оказываются права всех - не только журналистов". В этой связи газета "Ведомости" считает невозможным "взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме". Это будет означать, что журналисты от личного общения отказываются, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности "всеми законными способами", включая письменные запросы.

Онлайн-издание Republic объявило, что в редакционных статьях при упоминании Государственной думы Republic будет добавлять в скобках: "Орган государственной власти РФ, оправдывающий сексуальные домогательства". Также и радиостанция "Говорит Москва" пообещала сопровождать все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике упоминанием о домогательствах.

Полностью прекратить сотрудничество с нижней палатой парламента решил RTVI, о чем заявил главный редактор телеканала Алексей Пивоваров. Онлайн-СМИ Lenta.ru решило "игнорировать существование депутата Слуцкого" и пообещало удалить все материалы о нем, не касающиеся обвинений в домогательствах, как написано в сообщении издания в Facebook. 

Протесты под хэштегом #MeToo

Протесты под хэштегом #MeToo уже охватили ведущие страны Запада

Наконец-то СМИ проявили солидарность и заняли принципиальную позицию, прокомментировала ситуацию координатор программы "Гендерная демократия" в московском офисе фонда имени Генриха Бёлля социолог Ирина Костерина: "Например, участие в бойкоте издания "Спецназ России" - это очень неожиданно, и это для меня знак, что ситуация верно, но медленно меняется в лучшую сторону".

Реакция в Госдуме: от понимания до презрения

На решение журналистов отреагировали в Госдуме. Депутат Оксана Пушкина выразила солидарность с бывшими коллегами, написав: "Порадовалась за свой цех". Пушкина, которая является заместителем председателя комитета Госдумы по делам семьи от "Единой России", в феврале пообещала внести законодательную поправку об ответственности за сексуальные домогательства. На сегодняшний день в российском законодательстве статьи за домогательства нет.

Глава комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что работа журналистов "заслуживает уважения", а обязанность депутатов - обеспечить им максимально комфортные и безопасные условия. Глава комиссии по этике Отари Аршба заявил журналистам по итогам заседания комиссии, что "случай, который произошел, недопустим".

Контекст

Скандал в Голливуде не утихает. А вот Катрин Денев назвала кампанию #MeToo пуританской. То, как на это реагируют в России, мягко говоря, удивляет писателя Виктора Ерофеева. (10.01.2018)

Реакция спикера Госдумы Володина сотоварищи на обвинения в домогательствах в адрес депутата Слуцкого - свидетельство ложного равенства, прокламируемого в России, пишет Иван Преображенский. (08.03.2018)

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Карикатурист Сергей Елкин о мужской солидарности по-думски. (07.03.2018)

А вот зампред комитета Госдумы по информационной политике Владимир Крупенников прокомментировал бойкот со стороны журналистов так: "Их проблемы". Скандал, возникший после того, как стало известно о домогательствах депутата Слуцкого, Крупенников назвал "спланированной политической провокацией".

Стоп-лист для журналистов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о лишении аккредитации тех СМИ, которые будут бойкотировать нижнюю палату парламента. Ранее в ответ на обвинения со стороны журналисток в домогательства он предлагал всем, кто считает Госдуму слишком опасной, найти себе другое место работы. У охраны на входе в здание нижней палаты парламента 22 марта появились дополнительные списки журналистов, которых руководство запретило пускать в здание, сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на трех корреспондентов с аккредитацией.

Скандал с депутатом от ЛДПР Слуцким стал разворачиваться в феврале 2018 года, когда российские журналистки, имеющие аккредитацию в Госдуме, заявили о домогательствах со стороны депутата. Сначала они рассказывали об этом анонимно. Затем их имена стали известны, ими были сотрудницы телеканалов "Дождь", RTVI, позже к обвинениям присоединилась корреспондентка русской службы BBC. У нее оказалась аудиозапись, которая может служить подтверждением факта домогательств со стороны Слуцкого. Описанные журналистками эпизоды имели место в 2017 году и ранее.

Сам Слуцкий обвинения в свой адрес не признает. Впрочем, 8 марта он поздравил женщин с праздником и добавил: "Пользуюсь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу". DW направила запрос господину Слуцкому с просьбой прокомментировать ситуацию.

России не хватает комплексного законодательства, регулирующего гендерное равенство, запрещающего сексизм и насилие, прокомментировала ситуацию Ирина Костерина. Она напомнила, что в России жертвы насилия и домогательств фактически никак не защищены, а в трудовом кодексе до сих пор есть список профессий, запрещенных для женщин. По ее мнению, инициатива Мизулиной, декриминализировавшая побои, "только усугубила ситуацию, сделав насилие в отношении женщин безнаказанным".

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    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 01:35

Хештег #MeToo против сексуального насилия

Контекст

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц.  

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Самый лучший ответ любителям "члено-фото", или MeToo в Швеции - "Европа в фокусе"  

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