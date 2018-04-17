Melovin из Украины: Я хорошо отношусь к Юлии Самойловой

Во втором полуфинале "Евровидения-2018", который состоится 10 мая в Лиссабоне, 21-летний исполнитель из Украины Melovin за место в финале будет бороться, в том числе, и с россиянкой Юлией Самойловой. Поэтому DW не могла не спросить певца о том, что он думает об участнице из России и о прошлогоднем украино-российском скандале на "Евровидении" в Киеве. Но главной темой беседы стали все-таки сценический образ и кредо исполнителя, а также его предстоящее выступление на конкурсе.

DW: Твое сценическое имя это симбиоз из слов "Хэллоуин" и "Александр Маккуин". Чем объясняется такое необычное для украинского исполнителя сочетание?

Melovin: Для меня эти слова ассоциируются с шоу, с большим шоу. Псевдоним родился очень давно. Я думал над тем, как бы я хотел, чтобы меня называли в Европе, как бы я хотел, чтобы звучало мое имя. Я обожаю дизайнера Александра Маккуина. К сожалению, его уже нет (покончил жизнь самоубийством в 2010 году - Ред.), но его работы остаются. Меня по-прежнему вдохновляет то, что он создал при жизни. А Хэллоуин - это такая чертинка, которая есть во мне. Вот я и подумал, почему бы это все не объединить.

- Ты просишь, чтобы журналисты называли тебя Melovin, а не Константин Бочаров. А как называют тебя родители и друзья?

- Друзья называют Мел, родители - когда Костя, когда - Мел.

- Как ты еще объясняешь: Константинов много, а Melovin - один. То есть не быть мейнстримом - это твой девиз?

- Мне кажется, это задача любого человека.

- Таким отношением к жизни можно объяснить и содержание твоей песни "Under the Ladder", с который ты выступишь в Лиссабоне? В некоторых странах стоять или проходить под лестницей - дурная примета. Ты в своей песне поешь о том, что под лестницей можно делать все, что угодно: и петь, и танцевать.

- Лучше танцевать, потому что все эти суеверия приводят нас к чему-то дурному. Не надо в них верить. Нужно танцевать под лестницей, нужно целовать черную кошку, которая переходит тебе дорогу. Нужно любить жизнь и делать все прямо сейчас.

- Но пройти сито национального отбора у тебя сразу не получилось. Ты победил со второй попытки. Почему ты так рвался на "Евровидение"?

- Потому что я хочу, и если я хочу, то я этого добиваюсь.

- В прошлом году в Киеве смотрел "Евровидение"?

- Смотрел, но кусочками. Я больше смотрел не самих участников, а выступления Джамалы, Onuka, Монатика. Мне было интересно посмотреть, как они будут вписываться в формат этого шоу на сцене.

- В формат шоу тогда не вписалась Юлия Самойлова из России. В ответ на решение Киева, запретившего ей въезд в Украину, Россия бойкотировала конкурс. Как ты воспринял этот бойкот?

- Я никак не отношусь к бойкотам, потому что я их не люблю. Я очень хорошо отношусь к Юлии Самойловой. Я всегда за то, чтобы люди - неважно, какие у них проблемы или ограничения, - занимались музыкой, занимались своим делом. Но Украина - моя любимая страна.

- То есть запрет на приезд Самойловой в Киев был справедливым.

- Мне кажется - да.

- Кто из бывших участников "Евровидения" от Украины помогает тебе готовиться к конкурсу: Джамала, Руслана, Верка Сердючка?

- Мы работаем сами, своей командой "Big House Melovin", с людьми, которым мы доверяем, с моим педагогом по вокалу Галиной Голубевой, которая у меня еще с "Х-Фактора". Я никогда не пытался привлечь к себе больше звездных тренеров и прочее, а предпочитаю учиться на своих ошибках.

- Что нас ждет в Лиссабоне во время твоего выступления? Рояль и охваченный пламенем помост, как на национальном отборе?

- Огонь будет. Это все, что я пока могу сказать. Мы меняем постановку, но не кардинально. Специфика шоу останется такой же, но какие-то моменты будут совсем другими. И мне кажется, что зрителя это очень даже удивит. Будет технологическое шоу.

- Но цветная линза в глазу останется?

- Конечно, ведь это часть образа.

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