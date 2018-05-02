Javelin в кустах: помогут ли Украине американские ракеты

По словам министра обороны Украины Степана Полторака, 2 мая украинские военные начали практическую подготовку к использованию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin в учебных центрах вооруженных сил. О поставках ракет Киеву стало известно сначала из сообщений СМИ со ссылкой на источники в Госдепартаменте США. Но уже вечером 30 апреля этот факт официально подтвердил и президент Украины Петр Порошенко.

Правда, ни он, ни журналисты так и не раскрыли подробностей того, куда будут отправлены ракеты и пусковые установки и сколько из них уже находятся на месте. Лишь один из источников "Радио Свобода" уверил журналистов в том, что Javelin прибыли на место "вовремя". Не более многословным был и Порошенко. "Могу лишь подтвердить, что, да, долгожданное оружие прибыло в украинские войска", - отметил президент в Facebook, добавив, что это оружие "значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности".

Минимум деталей о ПТРК

Несмотря на значительное внимание СМИ к поставкам Javelin в Украину, и в Киеве, и в Вашингтоне не спешат раскрывать все подробности этой сделки. Про решение администрации Дональда Трампа продать украинской стороне летальное оружие стало известно еще в конце прошлого года, однако Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним лишь 2 марта текущего года. Две установки при этом планировалось использовать в качестве источника для запасных частей. Общая сумма сделки должна была составить около 47 млн долларов. Правда, в Украине начали готовиться к приему ракет задолго до официального подтверждения Госдепа. Еще 17 января начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы проводят подготовку к принятию американских ПТРК на вооружение. Но когда, в каком количестве и куда попадут предназначенные для Украины Javelin, официально не сообщалось.

Киев сообщил, что в Донбассе Javelin будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта

Под знаком вопроса остается и вопрос финансирования этой сделки. 22 марта Конгресс США утвердил проект бюджета на 2018 год, который предусматривал предоставление Украине 250 млн долларов военно-технической помощи, включая затраты на оборонные летальные вооружения. Эта сумма на 50 миллионов превышает аналогичные ассигнования предыдущего года, что почти равно затратам на покупку Javelin для Украины. Однако, комментируя в Twitter новость про поставки ракет, бывший чиновник Пентагона, а теперь директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер отметил: "Важно помнить, что Украина платит за эти ракеты".

Финансовая сторона Javelin

Украинские эксперты обращают внимание на то, что говорить однозначно про источник финансирования без официальных комментариев сложно. Так, по словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, маловероятно, что Javelin попали в Украину за украинские деньги. Эксперт объясняет, что соглашение было заключено в рамках так называемой Foreign Military Sales, американской программы продажи военной техники и имущества иностранным государствам, и поэтому вероятней всего было оплачено за счет американских налогоплательщиков. Згурец поясняет: американские ПТРК на порядок дороже украинских аналогов, и такая покупка не имела бы для Киева никакого смысла с военной точки зрения, учитывая ограниченные бюджетные ресурсы Киева. "За один Javelin можно было бы приобрести десяток украинских ракетных комплексов, которые по многим параметрам не уступают, а кое в чем даже превосходят американские ПТРК", - говорит Згурец.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков, однако, не исключает того, что Javelin могли быть куплены за украинские деньги. Потенциальная прибыль американских компаний за счет иностранных денег могла быть одним из аргументов в пользу того, чтобы Дональд Трамп все же дал свое добро на предоставление Киеву летальных вооружений, размышляет эксперт. Однако и Белесков считает, что, в случае украинского финансирования этой сделки, ее чисто военные преимущества являются достаточно сомнительными.

Психологический эффект от ракет

Под вопросом остается и возможное использование американских ПТРК во время боевых действий на востоке Украины. Именно угроза эскалации конфликта была одним из главных аргументов противников предоставления Украине американского оружия. Еще в январе текущего года украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что оружие из США будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта в Донбассе.

По мнению экспертов, важным тут является не только миролюбие официального Киева, но и тот факт, что количество полученных ракет не способно принципиально повлиять на ситуацию на линии столкновения даже при исключительно оборонном применении. "210 ракет против около 450 танков, которые сейчас есть в распоряжении пророссийских сепаратистов? Этого мало, даже если вывести из этого уравнения регулярные российские войска на границе с Украиной", - предупреждает Белесков.

Згурец также настаивает на слишком малом количестве американских ПТРК и считает, что украинские военные смогут использовать их лишь точечно - для усиления наиболее слабых звеньев обороны и в критических ситуациях. "Поэтому эффект от Javelin будет, скорее, политическим и психологическим", - подытоживает эксперт.

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