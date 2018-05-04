 IAAF отстранила пятерых российских ходоков от ЧМ в Китае | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

IAAF отстранила пятерых российских ходоков от ЧМ в Китае

Спортсмены заподозрены в тренировках с дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным. Они не смогут участвовать в мировом первенстве в КНР, которое начинается 4 мая.

Нога легкоатлета

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских ходоков нейтрального статуса и отстранила их от чемпионата мира по спортивной ходьбе, которое начинается в КНР 4 мая. Причиной послужили подозрения в том, что все пятеро участвовали в тренировочном сборе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

Контекст

Главную ответственность за тотальный провал IAAF несет ее бывший руководитель Ламин Диак, говорится во второй части доклада о коррупции в легкой атлетике. (14.01.2016)

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК. (04.12.2017)

Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков не смогут выступить на мировом первенстве в Китае, сообщает IAAF в заявлении, обнародованном в пятницу, 4 мая. Запрет пока касается только чемпионата мира в Китае. Дальнейшее решение будет принято по окончании расследования инцидента с Чегиным.

Всероссийская федерация легкой атлетики в 2015 году была дисквалифицирована IAAF на основаниидоклада Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о существовании в России государственной системы применения допинга в спорте. Однако IAAF разрешила некоторым россиянам участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 25:59

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе" (19.02.2018)

 

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе" (19.02.2018)  

Что означает последнее решение арбитража для российских олимпийцев? - DW Новости  

Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?  

Также по теме

Russland Sergey Shubenkov

IAAF допустила до выступлений семь российских легкоатлетов 11.04.2017

Российские спортсмены, среди них чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, вновь смогут выступать на международных соревнованиях, но под нейтральным флагом.

Russische Athletin Julia Stepanowa

Рассказавшая о допинге спортсменка РФ возвращается в большой спорт 22.06.2016

IAAF как можно скорее примет решение о допуске к ЧЕ по легкой атлетике Юлии Степановой, которая разоблачила массовое применение допинга в российском спорте. От спортсменки уже поступило соответствующее ходатайство.

Adidas Leichtathletik

Фильм о допинге: российские олимпийские медали под вопросом? (видео) 09.05.2016

Как минимум четыре российских чемпиона Олимпиады в Сочи употребляли допинг. А антодопинговую лабораторию контролировала ФСБ, говорится в новом фильме американского телеканала CBS.

Самые читаемые

Россию призвали возобновить членские платежи в Совет Европы  

Javelin в кустах: помогут ли Украине американские ракеты  

Земан рассказал о производстве в Чехии яда семейства "Новичок"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно