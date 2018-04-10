Human Rights Watch о прямой и косвенной роли России в сирийском конфликте

Вечером в понедельник, 9 апреля, в Москве на площадке правозащитной организации "Мемориал" были представлены доклады ведущих экспертов Human Rights Watch (HRW), проанализировавших роль России в сирийском конфликте. Докладчики рассказали о том, как изменилась ситуация в Сирии после начала российской военной операции в стране в 2015 году и какие действия Москвы, по их мнению, мешают урегулированию конфликта, а также поделились своими представлениями о том, что следовало бы делать России в нынешних условиях.

Права человека в Сирии нарушаются всеми сторонами

Международная правозащитная организация Human Rights Watch, занимающаяся расследованием нарушений прав человека более чем в 70 странах, много лет работает и в Сирии, где в марте 2011 года начались активные антиправительственные выступления, вылившиеся в полноценный военный конфликт. Начало российской операции в этой стране датировано осенью 2015 года. Как отмечают в Human Rights Watch, с тех пор как Москва начала поддерживать власти Сирии, баланс сил в стране значительно изменился в их пользу. Большая часть страны в настоящее время контролируется проправительственными войсками.

Масштабные нарушения прав человека, по словам замдиректора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Ламы Факих, допускаются всеми участниками конфликта - как правительством, так и оппозицией, курдскими, американскими и российскими силами. Власти применяют репрессии против активистов: пытки, неправомерные задержания, отказ в медицинской помощи.

Эксперты Human Rights Watch представляют свои доклады

"В 2015 году было установлено, что в стране происходят военные трибуналы и массовые казни. Гуманитарная ситуация стала быстро ухудшаться", - указала Лама Факих, сама побывавшая на месте событий. По ее словам, начало широко применяться химическое и зажигательное оружие, кластерные бомбы, наносятся воздушные удары неизбирательного действия, в результате чего погибают сотни гражданских лиц, в том числе дети. "Антиправительственные силы также совершали массовые нарушения. Незаконные атаки на объекты гражданской инфраструктуры, применение противопехотных мин, использование гражданских в качестве живого щита, казни, захват заложников", - констатировала эксперт HRW.

Какова роль России в Сирии

Официально о переброске российской авиационной группировки в Сирию стало известно 30 сентября 2015 года. Помимо военного участия, Россия поставляет Дамаску оружие, оказывает властям дипломатическую поддержку, направляет в страну гуманитарную помощь. По выражению Ламы Факих, "военное участие дорого обходится и в плане его реальной цены, и в плане тяжелых последствий в виде нарушений прав человека в ходе наступательных операций. Разрушительное влияние оказывается и на имидж России в мире".

Самолет российских ВКС в Сирии

В 2016 году российские и сирийские войска бомбили Алеппо. "Мы не смогли определить точную долю участия России, но сообщения наблюдателей и СМИ на местах свидетельствуют о ее широком участии", - отметила Факих. Эксперт позитивно оценивает гуманитарную помощь России, ее участие в очистке улиц от последствий разрушений, в разминировании.

В то же время, по ее словам, дипломатическая поддержка Москвой Дамаска подрывает защиту прав гражданских лиц: "Одиннадцать раз Россия использовала право вето (в Совбезе ООН. - Ред.), чтобы не возобновлялось совместное расследование ООН, с помощью которого планировалось установить, кто виноват в применении химоружия в Сирии". Продолжаются и поставки оружия Дамаску из России и Ирана.

Рекомендации Human Rights Watch России

Эксперт по Сирии Human Rights Watch Сара Кайяли в своем докладе сообщила о том, что по состоянию на июль 2017 года в Сирии была разрушена треть всех зданий и более половины медицинской и образовательной инфраструктуры. Для реконструкции, по оценкам Всемирного банка, требуется 350 млрд долларов. "В мире нет таких доноров, которые могли бы дать деньги на восстановление", - признала она.

Одной из важнейших проблем в Сирии, по мнению Сары Кайяли, являются нарушения прав так называемых перемещенных лиц - тех, кто покинул места своего проживания и сегодня боится вернуться домой. Таковых насчитывается свыше 10 млн человек (всего в начале конфликта в Сирии проживало 20 млн).

"Многие лишились документов на имущество, удостоверений личности и не могут вернуться. Боятся они и того, что им будут мстить за то, что они жили на территориях, которые контролировала оппозиция. Это страхи небезосновательны. Мы знаем о существовании списка лиц, которых разыскивает правительство Сирии", - рассказала Кайяли.

В этих условиях, по ее словам, Россия может попытаться реабилитировать себя, вернуть доверие, потребовав от сирийских властей выполнения законов, освобождения незаконно арестованных, предоставления доступа гуманитарным организациям, в том числе к местам содержания людей.

"Необходимо настаивать на недискриминационном обращении с перемещенными лицами, прозрачном финансировании при компенсации ущерба от атак", - продолжила эксперт. Наконец, России, по ее оценке, следует перестать использовать кластерные и зажигательные бомбы, равно как и право вето в Совбезе ООН, которое фактически предоставляет сирийскому правительству защиту от наказания за нарушение прав человека.

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