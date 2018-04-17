Forbes сообщил о росте числа долларовых миллиардеров в России

Число долларовых миллиардеров в России за последние два года, несмотря на санкции Запада, увеличилось на 29 человек. Это следует из нового рейтинга, опубликованного российским изданием журнала Forbes в четверг, 19 апреля. Если в 2016 году в России было 77 долларовых миллиардеров, то в 2018 году - уже 106.

Резкое сокращение числа миллиардеров в РФ произошло в 2016 году: по сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека - со 111 до 77. Однако в рейтинг 2017 года уже вошли 96 бизнесменов с капиталом в 1 млрд долларов США и более, и в нынешнем году эта тенденция продолжилась.

Первое место в списке российских миллиардеров уже в третий раз занял Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. За ним следует Алексей Мордашов (18,7 млрд). В первую пятерку вошли также Леонид Михельсон (18 млрд), Вагит Алекперов (16,4 млрд) и Геннадий Тимченко (16 млрд). Первую десятку замыкает Алишер Усманов, состояние которого Forbes оценил в 12,5 млрд долларов.

В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Лисин занял 57-е место, а Мордашов - 60-е. Совокупное состояние 200 богатейших российских предпринимателей за год выросло на 5,4 процента (25 млрд) до 485 млрд долларов.

В топ-200 самых богатых жителей РФ впервые попали 11 предпринимателей, среди которых, в частности, Денис Штенгелов - совладелец кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" , пожар в котором унес жизни более 60 человек, в основном детей.

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