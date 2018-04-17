Forbes сообщил о росте числа долларовых миллиардеров в России

Число долларовых миллиардеров в России за последние два года, несмотря на санкции Запада, увеличилось на 29 человек. Это следует из нового рейтинга, опубликованного российским изданием журнала Forbes в четверг, 19 апреля. Если в 2016 году в России было 77 долларовых миллиардеров, то в 2018 году - уже 106.
Резкое сокращение числа миллиардеров в РФ произошло в 2016 году: по сравнению с 2014 годом их число уменьшилось тогда на 34 человека - со 111 до 77. Однако в рейтинг 2017 года уже вошли 96 бизнесменов с капиталом в 1 млрд долларов США и более, и в нынешнем году эта тенденция продолжилась.
Первое место в списке российских миллиардеров уже в третий раз занял Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. За ним следует Алексей Мордашов (18,7 млрд). В первую пятерку вошли также Леонид Михельсон (18 млрд), Вагит Алекперов (16,4 млрд) и Геннадий Тимченко (16 млрд). Первую десятку замыкает Алишер Усманов, состояние которого Forbes оценил в 12,5 млрд долларов.
В глобальном рейтинге миллиардеров Forbes Лисин занял 57-е место, а Мордашов - 60-е. Совокупное состояние 200 богатейших российских предпринимателей за год выросло на 5,4 процента (25 млрд) до 485 млрд долларов.
В топ-200 самых богатых жителей РФ впервые попали 11 предпринимателей, среди которых, в частности, Денис Штенгелов - совладелец кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" , пожар в котором унес жизни более 60 человек, в основном детей.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
Уничтожение "санкционки"
Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 7,5 тысячи тонн санкционного продовольствия за год. Раздавлено и сожжено 7,262 тысячи тонн растительной продукции и 228,6 тонны продукции животноводства. Еще летом прошлого года многие предлагали направить санкционное продовольствие нуждающимся вместо его уничтожения. На что можно было бы потратить 7,5 тысячи тонн продуктов?
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100 тысяч свадебных банкетов…
…на 100 гостей (с расчетом 700-800 грамм санкционных продуктов на человека) можно было бы провести в России, если бы вместо уничтожения продовольствия его раздавали молодоженам.
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Кормить весь Нижний Тагил на протяжении месяца
Все жители Нижнего Тагила или Владимира (356 и 355 тысяч человек соответственно) могли бы целый месяц не ходить в магазин за овощами, фруктами, ягодами и картофелем, если бы им бесплатно раздали санкционные продукты (исходя из данных Росстата о потреблении). Почти 7,5 тысячи россиян на протяжении месяца смогли бы обходиться исключительно санкционной мясомолочной и рыбной продукцией.
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Обед "по-санкционному" в Госдуме
Более 50 лет могли бы бесплатно обедать "по-санкционному" в столовой Госдумы все 450 депутатов, ежедневно заказывая 100 грамм какого-либо салата, 250 грамм супа-пюре, 350 грамм говяжей вырезки с грибочками и запивая это 200 мл молока (примеры блюд взяты из доступных в открытых источниках меню думской столовой).
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Выкормить трех амурских тигров в зоопарке
Амурский тигр в Московском зоопарке не знал бы голода более 63 лет, получая по 10 кг санкционного мяса в день. Причем, это были бы, скорее, 3 тигра, потому что живут они до 20-25 лет. А, скажем, одного слона в зоопарке можно было бы ежедневно кормить 15 кг санкционных фруктов и овощей более тысячи лет (да, слоны тоже столько не живут). Добавляя к этому по 30 кг отечественного сена, разумеется.
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На что можно было бы пустить уничтоженные санкционные продукты
По указу президента
Уничтожение продуктов питания происходит в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июля 2015 года. Таким образом президент решил бороться с контрабандой продукции, подпадающей под действие запрета на продовольствие из ряда стран (в частности, из Канады, Норвегии, США, стран ЕС, впоследствии - Турции с Украиной и других), наложенного Россией в августе 2014 года.
Автор: Илья Коваль