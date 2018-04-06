 Forbes: От санкций США наибольшие потери понес Дерипаска | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2018
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Россия

Forbes: От санкций США наибольшие потери понес Дерипаска

Состояние Дерипаски сократилось почти на один миллиард долларов, он потерял более 15 процентов активов. Сулейман Керимов потерял 3,9 процента, Виктор Вексельберг - 0,4 процента.

Российский миллиардер Олег Дерипаска

После того, как Минфин США объявил о введении новых санкций против российских бизнесменов и чиновников, стремительно снизилось состояние миллиардера Олега Дерипаски. По данным рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes, за несколько часов после появления информации о санкциях в пятницу, 6 апреля, оно сократилось на 957 миллионов и составило 5,3 миллиарда долларов.

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Дерипаска, занимающий 23-е место в списке богатейших людей России, потерял более 15 процентов своих активов из-за резкого падения акций En+ Group на Лондонской бирже. Стоимость акций подконтрольных Дерипаске компаний упала на 10-20 %, при этом акции En+ Group на Московской бирже обвалились более чем на 20 %, акции концерна "Русал" - на 12,44 %.

В санкционном списке семь миллиардеров

Совокупное состояние семи российских миллиардеров, угодивших под санкции, сократилось более чем на 1,25 млрд долларов, большая часть потерь пришлась на активы Дерипаски. Кроме того, состояние Сулеймана Керимова снизилось на 244 млн до 6,6 млрд долларов, Виктора Вексельберга - на 41 млн до 14, 6 млрд. В списке также находятся миллиардеры Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов. На их состояниях санкции либо не отразились, либо потери оказались незначительными, в случае Скоча зафиксирован небольшой рост. 

США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад", в их числе, среди прочих, глава "Газпрома" Алексей Миллер, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний.

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