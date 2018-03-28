FAZ: Конфликт России и Запада в стадии эскалации

Борис Джонсон как глава британского МИД до сих пор производил не самое лучшее впечатление. Но он прав, говоря, что высылка 140 российских дипломатов - поворотный момент в отношениях с РФ, пишет FAZ.
Газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Клауса-Дитера Франкенбергера (Klaus-Dieter Frankenberger), посвященный высылке российских дипломатов из ряда стран Запада.
"Борис Джонсон на посту главы министерства иностранных дел Великобритании до сих пор производил не самое лучшее впечатление. Но все же он прав, когда говорит, о том, что высылка около 140 так называемых российских дипломатов из более чем 20 стран является поворотным моментом в отношениях с Россией. На самом деле в последние десятилетия ничего подобного не происходило, не говоря уже о такой скоординированной акции.
Поэтому даже упрек в том, что страны, выславшие дипломатов, поступили поспешно и опрометчиво, ведь вина России в применении нервно-паралитического газа в Солсбери вообще не доказана, не кажется столь острым. Все страны, причисляющие себя к западному сообществу, поступили так, чтобы создать переполох, а еще лучше - следуя указаниям из Вашингтона (где сидит президент, который, как раз поздравил Путина с его переизбранием)? Очевидно, что правительства этих стран убеждены в том, что люди, которые стоят за этим беспрецедентным преступлением, находятся в Кремле.
Опасность эскалации ситуации и ее причины
Бросается в глаза, что после того, как было объявлено о высылке дипломатов, стали звучать предупреждения об опасности эскалации ситуации. Так происходит именно тогда, когда западные страны реагируют на те или иные действия России. Сами эти действия - присвоение Крыма или агрессия против Восточной Украины, сбитый пассажирский самолет в Донбассе, хакерские атаки или авиаудары, наносимые по больницам в Сирии, если и комментируют, то крайне редко. Вот что является причиной настоящей эскалации! Однако именно это игнорируется, обесценивается в значении или в лучшем случае ставится под сомнение соответствующими заинтересованными лицами и адвокатами России. Но Россия полагает, что ответа на атаку, осуществленную с помощью химических боевых веществ в Солсбери, быть не должно.
Конечно, Москва соответствующим образом ответит на высылку своих "дипломатов", которые по большей части работают на разведку. Естественно, что отношения России и Запада станут еще более напряженными. Но еще раз, вопреки всем рассказам, основанным на страхах перед изоляцией РФ: это Россия Путина выбрала такой курс, потому что ему удобно превращать слухи о том, что РФ является жертвой, в политический контекст.
Россия, по словам нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Mas) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), все больше противопоставляет себя Западу. Его предшественники не хотели говорить об этом так отчетливо или же не воспринимали это всерьез. Но это так. Да, не все было правильно в политике западных стран по отношению к России. Но курс, ведущий в новый ледниковый период в отношениях, выбрали не они".
Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
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