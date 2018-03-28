 FAZ: Конфликт России и Запада в стадии эскалации | Немецкая печать | DW | 28.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Немецкая печать

FAZ: Конфликт России и Запада в стадии эскалации

Борис Джонсон как глава британского МИД до сих пор производил не самое лучшее впечатление. Но он прав, говоря, что высылка 140 российских дипломатов - поворотный момент в отношениях с РФ, пишет FAZ.

Москва, Кремль

Газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Клауса-Дитера Франкенбергера (Klaus-Dieter Frankenberger), посвященный высылке российских дипломатов из ряда стран Запада.

"Борис Джонсон на посту главы министерства иностранных дел Великобритании до сих пор производил не самое лучшее впечатление. Но все же он прав, когда говорит, о том, что высылка около 140 так называемых российских дипломатов из более чем 20 стран является поворотным моментом в отношениях с Россией. На самом деле в последние десятилетия ничего подобного не происходило, не говоря уже о такой скоординированной акции.

Поэтому даже упрек в том, что страны, выславшие дипломатов, поступили поспешно и опрометчиво, ведь вина России в применении нервно-паралитического газа в Солсбери вообще не доказана, не кажется столь острым. Все страны, причисляющие себя к западному сообществу, поступили так, чтобы создать переполох, а еще лучше - следуя указаниям из Вашингтона (где сидит президент, который, как раз поздравил Путина с его переизбранием)? Очевидно, что правительства этих стран убеждены в том, что люди, которые стоят за этим беспрецедентным преступлением, находятся в Кремле.

Опасность эскалации ситуации и ее причины

Бросается в глаза, что после того, как было объявлено о высылке дипломатов, стали звучать предупреждения об опасности эскалации ситуации. Так происходит именно тогда, когда западные страны реагируют на те или иные действия России. Сами эти действия - присвоение Крыма или агрессия против Восточной Украины, сбитый пассажирский самолет в Донбассе, хакерские атаки или авиаудары, наносимые по больницам в Сирии, если и комментируют, то крайне редко. Вот что является причиной настоящей эскалации! Однако именно это игнорируется, обесценивается в значении или в лучшем случае ставится под сомнение соответствующими заинтересованными лицами и адвокатами России. Но Россия полагает, что ответа на атаку, осуществленную с помощью химических боевых веществ в Солсбери, быть не должно.

Контекст

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Советники президента США рекомендовали ему обойтись без поздравлений российскому лидеру в связи с победой на выборах. Сенатор Маккейн жестко раскритиковал Трампа. (21.03.2018)

Необходимо показать силу и готовность к диалогу с Москвой, заявил Манфред Вебер. Он выступил за поиск новых каналов коммуникации с Кремлем. (28.03.2018)

Конечно, Москва соответствующим образом ответит на высылку своих "дипломатов", которые по большей части работают на разведку. Естественно, что отношения России и Запада станут еще более напряженными. Но еще раз, вопреки всем рассказам, основанным на страхах перед изоляцией РФ: это Россия Путина выбрала такой курс, потому что ему удобно превращать слухи о том, что РФ является жертвой, в политический контекст.    

Россия, по словам нового министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Mas) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), все больше противопоставляет себя Западу. Его предшественники не хотели говорить об этом так отчетливо или же не воспринимали это всерьез. Но это так. Да, не все было правильно в политике западных стран по отношению к России. Но курс, ведущий в новый ледниковый период в отношениях, выбрали не они".

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:42

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Аудио- и видеофайлы по теме

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости  

Грозит ли дело Скрипаля последствиями "русскому Лондону"?  

ЕС и РФ: дипломатический кризис усиливается  

Самые читаемые сегодня

В Сирии предотвращено столкновение солдат США с россиянами  

Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина  

"Коммерсант" показал презентацию Лондона по Скрипалю  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно