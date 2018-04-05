 FAZ: Дело Скрипаля - путаница вместо сотрудничества | Немецкая печать | DW | 05.04.2018
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Немецкая печать

FAZ: Дело Скрипаля - путаница вместо сотрудничества

Москва, очевидно, не заинтересована в расследовании дела Скрипаля. Правда, и британскому правительству можно задать ряд острых вопросов, пишет FAZ.

Полиция в защитных костюмах неподалеку от места отравления Сергея Скрипаля, Солсбери, Великобритания

Полиция в защитных костюмах неподалеку от места отравления Сергея Скрипаля, Солсбери, Великобритания

Газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхардта Фезера (Reinhardt Veser), посвященный развитию ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

"Тот факт, что британские лаборатории не смогли доказать российское происхождение использованного при нападении в Солсбери нервнопаралитического вещества, в общем положении дел ничего не меняет. Это никакая не новость, поскольку без контрольных проб из других лабораторий место производства искомого вещества не может быть определено. Иными словами: если бы на Москве не было бы никакой вины, и если бы Москва была заинтересована в расследовании дела Скрипаля, российская сторона могла бы путем всестороннего сотрудничества способствовать снятию с себя обвинений.

Контекст

Британский журналист Люк Хардинг рассказал Жанне Немцовой о том, как дело Скрипаля отразилось на президентских выборах в РФ, а также о целях покушения на российского шпиона. (04.04.2018)

Россия приняла ответные меры и выслала ряд западных дипломатов. Эта реакция содержит два месседжа и вовсе не означает дальнейшую эскалацию конфликта с Западом, пишет FAZ. (31.03.2018)

Британская лаборатория "Портон-Даун", где изучался яд "Новичок", не имела задачи определить, где он был произведен. Об этом заявил ее глава. (03.04.2018)

Вместо этого российское руководство оперативно распространяет полуправду и инсинуации, которые, очевидно, преследуют только одну цель: вызвать путаницу. Утверждения Москвы, что в РФ больше нет разработанного в СССР яда под названием "Новичок", полностью неправдоподобны. Само по себе обладание небольшими порциями яда не нарушает запрет на использование химического оружия и не свидетельствует о злых намерениях. Но также необходимо знать, когда идет расследование, как следует защищаться при нападениях с применением яда.

Если у России действительно не осталось ни грамма "Новичка", то руководство в Москве может быть обвинено почти в преступном пренебрежении безопасностью своей страны. Конечно, и британскому правительству стоит задать ряд серьезных вопросов по делу Скрипаля. Громкие слова - не замена информации по существу. Министр иностранных дел Борис Джонсон в очередной раз продемонстрировал, что ему важнее резкие формулировки, чем фактическая точность".

Автор: Райнхардт Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?

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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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Аудио- и видеофайлы по теме

Дело Скрипаля: как определить происхождение "Новичка"?  

Немцова.Интервью - Люк Хардинг: Отравление Скрипаля является политическим посланием России  

Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ - DW Новости  

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