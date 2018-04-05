FAZ: Дело Скрипаля - путаница вместо сотрудничества

Газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Райнхардта Фезера (Reinhardt Veser), посвященный развитию ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

"Тот факт, что британские лаборатории не смогли доказать российское происхождение использованного при нападении в Солсбери нервнопаралитического вещества, в общем положении дел ничего не меняет. Это никакая не новость, поскольку без контрольных проб из других лабораторий место производства искомого вещества не может быть определено. Иными словами: если бы на Москве не было бы никакой вины, и если бы Москва была заинтересована в расследовании дела Скрипаля, российская сторона могла бы путем всестороннего сотрудничества способствовать снятию с себя обвинений.

Вместо этого российское руководство оперативно распространяет полуправду и инсинуации, которые, очевидно, преследуют только одну цель: вызвать путаницу. Утверждения Москвы, что в РФ больше нет разработанного в СССР яда под названием "Новичок", полностью неправдоподобны. Само по себе обладание небольшими порциями яда не нарушает запрет на использование химического оружия и не свидетельствует о злых намерениях. Но также необходимо знать, когда идет расследование, как следует защищаться при нападениях с применением яда.

Если у России действительно не осталось ни грамма "Новичка", то руководство в Москве может быть обвинено почти в преступном пренебрежении безопасностью своей страны. Конечно, и британскому правительству стоит задать ряд серьезных вопросов по делу Скрипаля. Громкие слова - не замена информации по существу. Министр иностранных дел Борис Джонсон в очередной раз продемонстрировал, что ему важнее резкие формулировки, чем фактическая точность".

Автор: Райнхардт Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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