 FAZ: Дело Скрипаля продемонстрировало единство Великобритании и ЕС | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 21.03.2018
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Пресса

FAZ: Дело Скрипаля продемонстрировало единство Великобритании и ЕС

Химическая атака в Солсбери требует ответных действий, и правительство Великобритании нельзя упрекнуть в переходе в политическое наступление, считает Йохен Бухштайнер из FAZ.

Военнослужащие химвойск в защитных костюмах на месте происшествия в Солсбери

Химвойска на месте происшествия в Солсбери

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Йохена Бухштайнера (Jochen Buchsteiner), посвященный реакции правительства Великобритании и стран Евросоюза на отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

"Химическая атака на улицах Англии требует ответных шагов, и правительство Великобритании не следует обвинять в том, что своими действиями оно перешло в политическое наступление. Попытка убийства двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери стала для британских властей причиной отважно продемонстрировать единство и силу. За последние месяцы подобное можно было наблюдать нечасто. В то же время Терезе Мэй удалось внести раскол в ряды оппозиции, поскольку вполне ожидаемое нежелание Джереми Корбина выступить с резкими высказываниями в адрес Кремля возмутило большинство членов возглавляемой им Лейбористкой партии и британского общества. С момента отравления в Солсбери консерваторы снова занимают верхние позиции в опросах.

Но, возможно, самым важным (побочным) эффектом решительного выступления властей Великобритании стала реакция союзников. Во-первых, правительство в Лондоне поддержал Вашингтон, его примеру последовали Берлин и Париж, а затем, пусть с небольшим опозданием, и остальные члены Евросоюза. Совместные внешнеполитические действия Запада под руководством британского руководства - Лондон не мог и мечтать об этом в эпоху "Брекзита". Тот факт, что разочарование Брюсселя от решения Великобритании выйти из состава ЕС не взяло верх над стратегическими соображениями, говорит о рассудительности континентальной Европы.

Ведущая роль, которую взяли на себя британцы в последние две недели, небезопасна. Тереза Мэй пока еще пользуется широкой национальной поддержкой, основанной на уверенности в том, что российскому президенту наконец-то нужно указать границы дозволенного. Даже радикальные сторонники "Брекзита", такие, как депутат Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, одобрили действия главы британского правительства, "восставшей против тиранов". Пока что лишь немногие задаются вопросом, как далеко готова пойти Великобритания в случае эскалации конфликта.

Тереза Мэй пошла далеко, но еще недостаточно далеко. Ее молниеносные обвинения в адрес Кремля должны основываться на чем-то большем, чем просто на вероятности (того, что в случившемся со Скрипалем виновна Россия. - Ред.) или печальном опыте прошлых лет. Приглашение международных специалистов из Организации по борьбе с химическим оружием указывает на то, что британцы осознают, что делают.

Суждение независимых экспертов сыграло бы позитивную роль, не в последнюю очередь, для самих англичан, которые не слишком доверяют официальным отчетам с тех пор, как Тони Блэр 15 лет назад, основываясь на знаменитом "иракском досье", в котором шла речь о вероятном использовании Саддамом Хуссейном оружия массового уничтожения, выступил за участие Великобритании в войне в Ираке. 

Тереза Мэй не поддалась искушению повторить успех Маргарет Тэтчер. Расчет ее предшественницы из 80-х годов, которой благодаря максимально жесткой позиции в конфликте вокруг Фолклендских островов удалось добиться поддержки на фоне подъема национал-патриотических настроений, сегодня не оправдался бы. Россия - это не Аргентина, и британцы подрастеряли свою отвагу после неудачных военных действий в Афганистане, Ираке и Ливии. Поэтому и меры, принятые Мэй в отношении России, оказались такими, как и предполагалось: жесткими и соразмерными.   

Решение о высылке 23 российских "дипломатов" - в действительности шпионов с дипломатическими паспортами - соответствовало серьезности происшествия, при этом обошлось без хлопания дипломатическими дверями. Насколько жесткими будут действия Даунинг-стрит в отношении платежеспособных дружков Владимира Путина, инвестировавших миллиарды фунтов в британскую экономику, покажет время. Однако очевидно, что Москва тоже не заинтересована в эскалации конфликта. Ответный шаг Путина, выславшего из страны аналогичное число британских "дипломатов" и прекратившего деятельность Британского совета, вполне соответствовал ожиданиям. 

Контекст

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Об этом в эксклюзивном интервью DW заявил глава британского МИДа Борис Джонсон. (20.03.2018)

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Лидеры Германии, Франции и США согласны с Лондоном в том, что нет другого убедительного объяснения отравлению экс-шпиона Скрипала, кроме как причастность к нему Москвы. (15.03.2018)

Похоже, Великобритания осознает, что она должна решиться на то, чтобы стать новым форпостом Запада против Кремля, но при этом действовать с достоинством демократии. Мэй совершенно справедливо отказалась выполнять требования сторонников жесткой линии и запретить трансляцию на острове российского канала Russia Today - это позволило бы Путину совершить издевательский пропагандистский выпад.

В отличие от отравления Александра Литвиненко, 12 лет назад ставшего в Лондоне жертвой преступления сотрудников российских спецслужб, на этот раз правительство Великобритании вскоре должно начать судебное расследование, задачей которого станет объяснить общественности, в том числе и российской, обстоятельства покушения на убийство в Солсбери и установить личность преступника. Прозрачность и целостность правового государства в долгосрочной перспективе остаются наиболее эффективным оружием в борьбе с авторитарными и коррумпированными режимами.         

Однако все более дерзкое поведение Путина вынуждает к более надежной стратегии сдерживания. Великобритания совершенно оправданно хочет усовершенствовать свою способность отражать российские кибератаки. А в рядах консерваторов все громче раздаются призывы укрепить расположенный в Эстонии батальон НАТО под командованием Великобритании.

Укрепление солидарности стран-членов НАТО станет предупреждением Путину о том, что российская агрессия в странах Балтии не останется без последствий. Химическая атака в Солсбери вынуждает к пересмотру политических приоритетов. И напоминает о том, что у европейских демократий остаются общие ценности и интересы даже после того, как британцы решили выйти из состава Евросоюза. 

Автор: Йохен Бухштайнер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакциии Deutsche Welle в целом.

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  • Больница в городе Солсбери

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    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля  

Борис Джонсон о Путине и эксклюзивные кадры из Солсбери – DW Новости  

Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов  

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