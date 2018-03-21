FAZ: Дело Скрипаля продемонстрировало единство Великобритании и ЕС | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 21.03.2018

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего обозревателя Йохена Бухштайнера (Jochen Buchsteiner), посвященный реакции правительства Великобритании и стран Евросоюза на отравление в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Химическая атака на улицах Англии требует ответных шагов, и правительство Великобритании не следует обвинять в том, что своими действиями оно перешло в политическое наступление. Попытка убийства двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери стала для британских властей причиной отважно продемонстрировать единство и силу. За последние месяцы подобное можно было наблюдать нечасто. В то же время Терезе Мэй удалось внести раскол в ряды оппозиции, поскольку вполне ожидаемое нежелание Джереми Корбина выступить с резкими высказываниями в адрес Кремля возмутило большинство членов возглавляемой им Лейбористкой партии и британского общества. С момента отравления в Солсбери консерваторы снова занимают верхние позиции в опросах.

Но, возможно, самым важным (побочным) эффектом решительного выступления властей Великобритании стала реакция союзников. Во-первых, правительство в Лондоне поддержал Вашингтон, его примеру последовали Берлин и Париж, а затем, пусть с небольшим опозданием, и остальные члены Евросоюза. Совместные внешнеполитические действия Запада под руководством британского руководства - Лондон не мог и мечтать об этом в эпоху "Брекзита". Тот факт, что разочарование Брюсселя от решения Великобритании выйти из состава ЕС не взяло верх над стратегическими соображениями, говорит о рассудительности континентальной Европы.

Ведущая роль, которую взяли на себя британцы в последние две недели, небезопасна. Тереза Мэй пока еще пользуется широкой национальной поддержкой, основанной на уверенности в том, что российскому президенту наконец-то нужно указать границы дозволенного. Даже радикальные сторонники "Брекзита", такие, как депутат Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг, одобрили действия главы британского правительства, "восставшей против тиранов". Пока что лишь немногие задаются вопросом, как далеко готова пойти Великобритания в случае эскалации конфликта.

Тереза Мэй пошла далеко, но еще недостаточно далеко. Ее молниеносные обвинения в адрес Кремля должны основываться на чем-то большем, чем просто на вероятности (того, что в случившемся со Скрипалем виновна Россия. - Ред.) или печальном опыте прошлых лет. Приглашение международных специалистов из Организации по борьбе с химическим оружием указывает на то, что британцы осознают, что делают.

Суждение независимых экспертов сыграло бы позитивную роль, не в последнюю очередь, для самих англичан, которые не слишком доверяют официальным отчетам с тех пор, как Тони Блэр 15 лет назад, основываясь на знаменитом "иракском досье", в котором шла речь о вероятном использовании Саддамом Хуссейном оружия массового уничтожения, выступил за участие Великобритании в войне в Ираке.

Тереза Мэй не поддалась искушению повторить успех Маргарет Тэтчер. Расчет ее предшественницы из 80-х годов, которой благодаря максимально жесткой позиции в конфликте вокруг Фолклендских островов удалось добиться поддержки на фоне подъема национал-патриотических настроений, сегодня не оправдался бы. Россия - это не Аргентина, и британцы подрастеряли свою отвагу после неудачных военных действий в Афганистане, Ираке и Ливии. Поэтому и меры, принятые Мэй в отношении России, оказались такими, как и предполагалось: жесткими и соразмерными.

Решение о высылке 23 российских "дипломатов" - в действительности шпионов с дипломатическими паспортами - соответствовало серьезности происшествия, при этом обошлось без хлопания дипломатическими дверями. Насколько жесткими будут действия Даунинг-стрит в отношении платежеспособных дружков Владимира Путина, инвестировавших миллиарды фунтов в британскую экономику, покажет время. Однако очевидно, что Москва тоже не заинтересована в эскалации конфликта. Ответный шаг Путина, выславшего из страны аналогичное число британских "дипломатов" и прекратившего деятельность Британского совета, вполне соответствовал ожиданиям.

Похоже, Великобритания осознает, что она должна решиться на то, чтобы стать новым форпостом Запада против Кремля, но при этом действовать с достоинством демократии. Мэй совершенно справедливо отказалась выполнять требования сторонников жесткой линии и запретить трансляцию на острове российского канала Russia Today - это позволило бы Путину совершить издевательский пропагандистский выпад.

В отличие от отравления Александра Литвиненко, 12 лет назад ставшего в Лондоне жертвой преступления сотрудников российских спецслужб, на этот раз правительство Великобритании вскоре должно начать судебное расследование, задачей которого станет объяснить общественности, в том числе и российской, обстоятельства покушения на убийство в Солсбери и установить личность преступника. Прозрачность и целостность правового государства в долгосрочной перспективе остаются наиболее эффективным оружием в борьбе с авторитарными и коррумпированными режимами.

Однако все более дерзкое поведение Путина вынуждает к более надежной стратегии сдерживания. Великобритания совершенно оправданно хочет усовершенствовать свою способность отражать российские кибератаки. А в рядах консерваторов все громче раздаются призывы укрепить расположенный в Эстонии батальон НАТО под командованием Великобритании.

Укрепление солидарности стран-членов НАТО станет предупреждением Путину о том, что российская агрессия в странах Балтии не останется без последствий. Химическая атака в Солсбери вынуждает к пересмотру политических приоритетов. И напоминает о том, что у европейских демократий остаются общие ценности и интересы даже после того, как британцы решили выйти из состава Евросоюза.

Автор: Йохен Бухштайнер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

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