 FAZ: Высылка западных дипломатов - два месседжа Кремля | Немецкая печать | DW | 31.03.2018
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Немецкая печать

FAZ: Высылка западных дипломатов - два месседжа Кремля

Россия приняла ответные меры и выслала ряд западных дипломатов. Эта реакция содержит два месседжа и вовсе не означает дальнейшую эскалацию конфликта с Западом, пишет FAZ.

Москва, Кремль

Газета FAZ опубликовала комментарий своего обозревателя Клауса-Дитера Франкенбергера (Klaus-Dieter Frankenberger), посвященный высылке Россией западных дипломатов.   

"Россия выслала целый ряд дипломатов западных стран. Этот шаг был ожидаемым. То что, он коснулся прежде всего США, тоже не является сюрпризом. Москва отплатила Вашингтону той же монетой.

Два месседжа Кремля

Тем не менее реакция России, возможно, содержит определенный месседж или даже два. Первый: Кремль не стал и дальше раскручивать спираль эскалации конфликта с Западом. Москва заинтересована в стабилизации отношений. И это дает надежду.

Второй месседж может показаться противоречивым: европейцы в этой ситуации фактически легко отделались, ведь россияне применили ответные меры прежде всего в отношении США и Великобритании. При этом не все страны-члены ЕС до сих пор убеждены в том, что "вероятнее всего"  за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стоит Россия, хотя большая их часть все же считает именно так. В целом же Запад выступил с единой позицией - это было необходимо на фоне беспрецедентного преступления.

Единая позиция Запада

Кремль может попытаться применять свои рычаги для того, чтобы внести раскол в позицию стран Запада и использовать для этого готовность Германии продолжать диалог.

Контекст

Химическая атака в Солсбери требует ответных действий, и правительство Великобритании нельзя упрекнуть в переходе в политическое наступление, считает Йохен Бухштайнер из FAZ. (21.03.2018)

Послы Германии, Франции и других стран, ранее выславших российских дипломатов, вызваны в министерство иностранных дел в Москве. Более 20 стран сообщают о высылке своих дипломатов из России. (30.03.2018)

Но эти попытки будут безуспешными до тех пор, пока все западное сообщество придерживается единого мнения, что президент Путин вполне способен видеть разницу между покорностью (учитывая коммерческие интересы) и непоколебимостью. Он не будет менять свой агрессивный курс до тех пор, пока на Западе больший резонанс вызывают ответные реакции, нежели само дерзкое поведение России.

Примечательно в этой связи, что глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал применение отравляющего вещества в Солсбери атакой на внутренний порядок Великобритании и предупредил Запад о необходимости держаться вместе. Эта реакция на ранее звучащие высказывания внутри его партии назрела давно".

 

Автор: Клаус-Дитер Франкенбергер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

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Аудио- и видеофайлы по теме

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