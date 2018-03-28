 Facebook усилит защиту личных данных пользователей | Новости из Германии о Европе | DW | 28.03.2018
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Европа

Facebook усилит защиту личных данных пользователей

Пользователям впредь будет легче устанавливать желаемый уровень защиты своей частной сферы. Они смогут загружать и стирать те личные данные, которые Facebook собирает о них.

Символическое фото Facebook

На фоне скандала о нарушении защиты личных данных социальная сеть Facebook объявила о мерах по усилению защиты частной сферы своих пользователей. Данные нововведения отражают пожелания многих клиентов, говорится в заявлении компании, обнародованном в среду, 28 марта.

Впредь пользователи Facebook будут иметь доступ к тем данным, которые социальная сеть собирает о них и получат возможность загружать и стирать эти данные. Facebook также облегчит доступ к настройкам аккаунтов, которые позволяют пользователям определить, в каком уровне защиты частных данных они нуждаются. "Мы ясно и четко осознали, что настройки, касающиеся защиты частной сферы, и другие важные функции, слишком трудно отыскать и мы должны лучше информировать людей", - заявили представители Facebook Эрин Эган и Эшли Беринджер.

Контекст

Организация Vote Leave потратила на кампанию против членства в ЕС больше средств, чем разрешено, заявил экс-сотрудник Cambridge Analytica. Между тем Брюссель усиливает давление на Facebook. (27.03.2018)

Скандал вокруг Facebook разразился из-за утечки личных данных более 50 млн ее пользователей. Эти данные были использованы аналитической компанией Cambridge Analytica для поддержки предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Facebook объявила о нововведениях за два месяца до вступления в силу в ЕС новых правил защиты личных данных. Эти правила, вступающие в силу 25 мая, будут распространяться не только на ЕС, но и на весь мир.

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    Белый дом

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  • Барак Обама

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    Автор: Элла Володина


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С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

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