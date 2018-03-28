Facebook усилит защиту личных данных пользователей

На фоне скандала о нарушении защиты личных данных социальная сеть Facebook объявила о мерах по усилению защиты частной сферы своих пользователей. Данные нововведения отражают пожелания многих клиентов, говорится в заявлении компании, обнародованном в среду, 28 марта.
Впредь пользователи Facebook будут иметь доступ к тем данным, которые социальная сеть собирает о них и получат возможность загружать и стирать эти данные. Facebook также облегчит доступ к настройкам аккаунтов, которые позволяют пользователям определить, в каком уровне защиты частных данных они нуждаются. "Мы ясно и четко осознали, что настройки, касающиеся защиты частной сферы, и другие важные функции, слишком трудно отыскать и мы должны лучше информировать людей", - заявили представители Facebook Эрин Эган и Эшли Беринджер.
Скандал вокруг Facebook разразился из-за утечки личных данных более 50 млн ее пользователей. Эти данные были использованы аналитической компанией Cambridge Analytica для поддержки предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.
Facebook объявила о нововведениях за два месяца до вступления в силу в ЕС новых правил защиты личных данных. Эти правила, вступающие в силу 25 мая, будут распространяться не только на ЕС, но и на весь мир.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).
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Мировые лидеры в сети Facebook
Президент США Дональд Трамп
"Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Королева Иордании Рания Аль-Абдулла
10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Президент Турции Реджеп Эрдоган
Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси
Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.
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Премьер-министр Камбоджи Хун Сен
У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Белый дом
Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Вне конкуренции
Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.
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Мировые лидеры в сети Facebook
В списках также значатся
У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.
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Мировые лидеры в сети Facebook
Дружественное абонирование
Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.
Автор: Элла Володина