Facebook усилит защиту личных данных пользователей

На фоне скандала о нарушении защиты личных данных социальная сеть Facebook объявила о мерах по усилению защиты частной сферы своих пользователей. Данные нововведения отражают пожелания многих клиентов, говорится в заявлении компании, обнародованном в среду, 28 марта.

Впредь пользователи Facebook будут иметь доступ к тем данным, которые социальная сеть собирает о них и получат возможность загружать и стирать эти данные. Facebook также облегчит доступ к настройкам аккаунтов, которые позволяют пользователям определить, в каком уровне защиты частных данных они нуждаются. "Мы ясно и четко осознали, что настройки, касающиеся защиты частной сферы, и другие важные функции, слишком трудно отыскать и мы должны лучше информировать людей", - заявили представители Facebook Эрин Эган и Эшли Беринджер.

Скандал вокруг Facebook разразился из-за утечки личных данных более 50 млн ее пользователей. Эти данные были использованы аналитической компанией Cambridge Analytica для поддержки предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа.

Facebook объявила о нововведениях за два месяца до вступления в силу в ЕС новых правил защиты личных данных. Эти правила, вступающие в силу 25 мая, будут распространяться не только на ЕС, но и на весь мир.

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