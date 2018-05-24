 Facebook ужесточил правила для политической рекламы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2018
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Мир

Facebook ужесточил правила для политической рекламы

Отныне Facebook будет проверять местоположение и личность заказчика, который хочет разместить политическую рекламу. Об ужесточении правил в этой области объявили и в социальной сети Twitter.

Логотипы Facebook

Начиная с четверга, 24 мая, социальная сеть Facebook ужесточает контроль над политической рекламой. Соцсеть будет проверять местоположение и личность заказчика, которому придется обязательно указывать, кем оплачена реклама. Ранее в социальной сети Twitter также объявили об ужесточении правил для политической рекламы.

В четверг правила вступили в силу для пользователей Facebook и Instagram, проживающих на территории США, в ближайшие месяцы они затронут уже пользователей во всем мире. Глава Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети, что целью новой стратегии является предотвращение дезинформации и вмешательства в выборы. "Эти изменения не решат все проблемы, однако они значительно осложнят попытки сделать то, что сделали русские во время выборов 2016 года – использовать фальшивые страницы, чтобы запускать рекламу", - подчеркнул Цукерберг.

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В свою очередь, Twitter также намерен в ближайшее время внедрить новую стратегию в области политической рекламы. Так, кандидаты на выборах в Конгресс США в 2018 году получат отметку в профиле, которая будет свидетельствовать об их участии в политической гонке. Более строгие требования предъявят и к пользователям, которые захотят разместить политическую рекламу. В частности, им придется подтвердить, что они проживают в США. 

Cambridge Analytica и скандал с утечкой данных

Facebook оказался в центре скандала вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей этой социальной сети. Как выяснилось, британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. В ходе последней предвыборной кампании в США Cambridge Analytica использовала личные данные части электората для создания адресной и психологически выверенной политической рекламы.

В связи с этими событиями многие интернет-компании изменили свою стратегию в области защиты личных данных. Так, интернет-гигант Google объявил о намерении бороться с манипуляциями и распространением фейковых новостей. Начиная с мая, заказчики политической рекламы на сервисах компании должны предоставлять документ, свидетельствующий о законном праве на проживание в США.

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    Автор: Элла Володина


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