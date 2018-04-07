 Facebook ужесточает правила для политической рекламы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.04.2018
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Мир

Facebook ужесточает правила для политической рекламы

Для реализации своих планов соцсеть нанимает тысячи новых сотрудников. Глава Facebook Цукерберг надеется, что это позволит избежать повторения истории с предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

Люди со смартфонами на фоне логотипа Facebook

Facebook ужесточает контроль над рекламой с политическим контентом. Впредь при размещении такой рекламы нужно будет указывать, кто ее оплачивает. Соцсеть будет также проверять местоположение и личность заказчика, сообщил глава Facebook Марк Цукерберг в пятницу, 6 апреля. По его словам, социальная сеть намерена таким образом затруднить попытки манипуляций наподобие предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Компания Facebook еще в октябре 2017 года ужесточила правила размещения предвыборной агитации, ныне контроль только усиливается: объявления, касающиеся важных политических дебатов, должны впредь ясно обозначаться как "политическая реклама".

Тысячи новых сотрудников

Как сообщил Марк Цукерберг, его компания нанимает тысячи новых сотрудников для ужесточения контроля в преддверии выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года. Он отметил, что в преддверии важных выборов в США, Мексике, Бразилии, Индии, Пакистане и других странах главным приоритетом для него является предотвращение попыток влияния на избирателей.

Контекст

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Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Цукерберг признал, что запланированные меры не позволят полностью предотвратить злоупотребления, однако он уверен в том, что злоумышленникам впредь будет труднее использовать фальшивые аккаунты и страницы Facebook для распространения рекламы, то есть делать то, что, по словам главы Facebook, "русские делали во время выборов 2016 года".

Россию постоянно обвиняют во вмешательстве в президентскую кампанию в США на стороне Дональда Трампа. Москва отрицает это.

Facebook в настоящее время находится в центре скандала вокруг утечки данных десятков миллионов пользователей этой социальной сети. Как выяснилось, британская компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. В ходе последней предвыборной кампании в США Cambridge Analytica использовала личные данные части электората для создания адресной и психологически выверенной политической рекламы.

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    Автор: Элла Володина


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