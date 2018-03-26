Facebook обещает Берлину стать прозрачнее | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.03.2018

Facebook продемонстрировал готовность пойти навстречу правительству Германии в вопросе прозрачности алгоритмов своей работы. Об этом заявила министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley) после встречи с представителями руководства соцсети, которая состоялась в Берлине в понедельник, 26 марта.

Было достигнуто "определенное понимание" того, что от Facebook ожидают большей прозрачности, заявила министр, отметив, что получить "конкретное согласие" со стороны руководства соцсети по этому поводу достаточно сложно. "В целом, у нас состоялся интенсивный, длинный разговор - довольно противоречивый", - заключила Барлей.

Министр также сообщила, что Facebook обещал проинформировать всех пользователей, которых затронул скандал с компанией Cambridge Analytica (CA). Представители соцсети признали нарушения и обещали не допускать их в будущем, заявила Барклей. Вместе с тем политик выступила за ужесточение контроля над Facebook и другими крупными IT-компаниями.

Крупнейшая утечка в истории Facebook

Несколько лет назад CA, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию. Не исключается, что CA удалось получить данные также тех, кто находился в списке друзей установивших приложение людей - то есть в общей сложности около 50 млн пользователей.

Позже CA отчиталась в том, что уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.

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