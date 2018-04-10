 EASA предупредило авиаперевозчиков о возможных ракетных ударах по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2018
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Мир

EASA предупредило авиаперевозчиков о возможных ракетных ударах по Сирии

Запуск ракет возможен в течение "следующих 72 часов". Полеты над восточной частью Средиземного моря необходимо дополнительно пересмотреть.

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Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) в ночь на среду, 11 апреля, выпустило предупреждения о новых правилах полетов над восточной областью Средиземного моря, говорится в сообщении сетевого управляющего центра в Брюсселе.

Контекст

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В связи с "возможным запуском ракет в направлении Сирии" в течение "следующих 72 часов" полеты необходимо планировать с учетом оперативно распространяемой информации, отмечается в сообщении. Воздушные коридоры рейсов в указанном регионе необходимо дополнительно пересмотреть, чтобы избежать угрозы гражданской авиации.

После того, как Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии, опасность военного столкновения в регионе резко возросла. 8 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил властям Сирии, а также России и Ирану расплатой за возможную химатаку в сирийской Думе. 9 апреля он объявил, что примет решения о возможных ответных действиях в течение 48 часов. 10 апреля стало известно, что Трамп отменил свою поездку по странам Латинской Америки. В тот же день телеканал CNN Turk сообщил, что американский эсминец "Дональд Кук" (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис", подошел к сирийскому городу Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в примерно 100 км. 

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    Автор: Илья Коваль


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Сообщение сетевого управляющего центра в Брюсселе

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