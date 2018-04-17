DoReDos: Президент Молдавии Додон - пример для Меркель

Молдавию на конкурсе "Евровидение-2018" представляет трио DoReDos. Так же, как россиянка Юлия Самойлова или украинец Melovin, они выступят во втором полуфинале 10 мая. Автор музыки к танцевальной песне "My lucky day" Филипп Киркоров покровительствует молдавским музыкантам на нынешнем конкурсе.

DW: Кто кому предложил сотрудничество?

DoReDos: После того, как мы выиграли конкурс "Новая волна", Филипп Киркоров подошел к нам и сказал, что следующим нашим шагом должно стать участие в "Евровидении". Если мы надумаем участвовать, то он готов поработать с нами.

- Он взял вас даже в свой тур, при его поддержке вы выступали и в Москве. Как еще он вам помогает?

- Во всем. Мы каждый день с ним переписываемся, каждый день с ним созваниваемся и координируем каждый шаг. Он дает советы, готовит нас к работе в Лиссабоне, потому что у него - огромный опыт на "Евровидении". Филипп Киркоров познакомил нас со многими людьми, которые участвовали в этом конкурсе - с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым. Они делились с нами своим опытом и готовили нас к 10 и 12 мая.

- Получается, вы уверены, что выйдете в финал. А почему вам так хотелось попасть на "Евровидение"? Вы ведь только с третьего раза победили в национальном отборе?

- "Евровидение" - это хороший шанс для любого артиста. "Евровидение" - это интересно, это, как мы видим, такое приключение, которое не забудется никогда. Нам кажется, что любой артист хочет побывать в этой "семье". А после того, как Филипп Киркоров, скажем так, намекнул на то, что мы могли бы участвовать с его песней, то, конечно, мы не отказались от такой возможности.

- А участники SunStroke Project, в прошлом году в Киеве сенсационно занявшие третье место для Молдавии? С ними у вас какие контакты?

- Очень хорошие. Это наши друзья. У нас один продюсер.

- Они, кстати, тоже, как и вы, из Приднестровья. В интернете можно найти ваши фотографии как с лидером непризнанной Приднестровской республики Вадимом Красносельским, так и с президентом Молдавии Игорем Додоном. Какова история этих встреч?

- Вы знаете, мы люди творчества. Мы не ставим каких-либо границ и у себя в сердце, и в музыке. Мы живем в одной стране, мы разговариваем на одних языках. Мы не занимаемся политикой. Музыка должна объединять, она не имеет национальностей, границ.

- Но политическая поддержка была очевидной. Игорь Додон принял вас сразу после национального отбора…

- Он принял нас и пожелал нам удачи. Он помогал нам и на конкурсе "Новая волна". И мы считаем, что это нормально, когда представителю Молдовы на международном конкурсе напутствие дает и президент.

- Вот только трудно представить себе, чтобы канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) таким образом поддержала, скажем, немецкого участника на "Евровидении" Михаэля Шульте (Michael Schulte)…

- А вот это - зря. Мы надеемся, что Игорь Николаевич подаст хороший пример другим лидерам.

- С музыкой к вашей песне на "Евровидении" "My lucky day" все ясно, это - этно-поп. А вот с текстом... О чем песня?

- Песня о любви.

- До сих пор вы исполняли на сцене эту песню с танцорами, которые чуть ли не в смокинги были одеты. Так же все будет и в Лиссабоне?

- В Лиссабоне вы увидите очень много сюрпризов. Ведь постановщик номера - греческий режиссер Фокас Евангелинос, который ставил номера Сергею Лазареву, Ани Лорак, Диме Колдуну, поэтому - ждите сюрпризов. То, что мы представим, будет совсем новое шоу. В рамках конкурса "Евровидение" никогда такого не было.

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