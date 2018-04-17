DoReDos: Президент Молдавии Додон - пример для Меркель

Молдавию на конкурсе "Евровидение-2018" представляет трио DoReDos. Так же, как россиянка Юлия Самойлова или украинец Melovin, они выступят во втором полуфинале 10 мая. Автор музыки к танцевальной песне "My lucky day" Филипп Киркоров покровительствует молдавским музыкантам на нынешнем конкурсе.
DW: Кто кому предложил сотрудничество?
DoReDos: После того, как мы выиграли конкурс "Новая волна", Филипп Киркоров подошел к нам и сказал, что следующим нашим шагом должно стать участие в "Евровидении". Если мы надумаем участвовать, то он готов поработать с нами.
- Он взял вас даже в свой тур, при его поддержке вы выступали и в Москве. Как еще он вам помогает?
- Во всем. Мы каждый день с ним переписываемся, каждый день с ним созваниваемся и координируем каждый шаг. Он дает советы, готовит нас к работе в Лиссабоне, потому что у него - огромный опыт на "Евровидении". Филипп Киркоров познакомил нас со многими людьми, которые участвовали в этом конкурсе - с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым. Они делились с нами своим опытом и готовили нас к 10 и 12 мая.
- Получается, вы уверены, что выйдете в финал. А почему вам так хотелось попасть на "Евровидение"? Вы ведь только с третьего раза победили в национальном отборе?
- "Евровидение" - это хороший шанс для любого артиста. "Евровидение" - это интересно, это, как мы видим, такое приключение, которое не забудется никогда. Нам кажется, что любой артист хочет побывать в этой "семье". А после того, как Филипп Киркоров, скажем так, намекнул на то, что мы могли бы участвовать с его песней, то, конечно, мы не отказались от такой возможности.
- А участники SunStroke Project, в прошлом году в Киеве сенсационно занявшие третье место для Молдавии? С ними у вас какие контакты?
- Очень хорошие. Это наши друзья. У нас один продюсер.
- Они, кстати, тоже, как и вы, из Приднестровья. В интернете можно найти ваши фотографии как с лидером непризнанной Приднестровской республики Вадимом Красносельским, так и с президентом Молдавии Игорем Додоном. Какова история этих встреч?
- Вы знаете, мы люди творчества. Мы не ставим каких-либо границ и у себя в сердце, и в музыке. Мы живем в одной стране, мы разговариваем на одних языках. Мы не занимаемся политикой. Музыка должна объединять, она не имеет национальностей, границ.
- Но политическая поддержка была очевидной. Игорь Додон принял вас сразу после национального отбора…
- Он принял нас и пожелал нам удачи. Он помогал нам и на конкурсе "Новая волна". И мы считаем, что это нормально, когда представителю Молдовы на международном конкурсе напутствие дает и президент.
- Вот только трудно представить себе, чтобы канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) таким образом поддержала, скажем, немецкого участника на "Евровидении" Михаэля Шульте (Michael Schulte)…
- А вот это - зря. Мы надеемся, что Игорь Николаевич подаст хороший пример другим лидерам.
- С музыкой к вашей песне на "Евровидении" "My lucky day" все ясно, это - этно-поп. А вот с текстом... О чем песня?
- Песня о любви.
- До сих пор вы исполняли на сцене эту песню с танцорами, которые чуть ли не в смокинги были одеты. Так же все будет и в Лиссабоне?
- В Лиссабоне вы увидите очень много сюрпризов. Ведь постановщик номера - греческий режиссер Фокас Евангелинос, который ставил номера Сергею Лазареву, Ани Лорак, Диме Колдуну, поэтому - ждите сюрпризов. То, что мы представим, будет совсем новое шоу. В рамках конкурса "Евровидение" никогда такого не было.
Смотрите также:
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Джазовые ноты в песне-победителе
Убаюкивающая баллада "Amar pelos dois", написанная сестрой исполнителя из Португалии, обволакивает теплом и нежностью. Салвадор Собрал изучал психологию, но любовь к музыке, прежде всего джазовой, взяла верх. Музыкант считает, в песне для Киева отражены черты его характера: искренность и эмоциональность. Его победа на "Евровидении-2017" стала сюрпризом и показала, что шоу - далеко не главное.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Баллада вундеркинда
17-летний Кристиан Костов - самый молодой участник "Евровидения-2017", которого как вокалиста отличает необычайная зрелость. Он родился в Москве в семье болгарина и уроженки Казахстана, был участником группы "Непоседы", финалистом российского проекта "Голос. Дети". В Киеве Кристиан выступил за Болгарию с эмоциональной балладой. Букмекеры пророчили ему второе место в конкурсе и не ошиблись.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Карма победителя
Зато Франческо Габбани из Италии, в победе которого букмекеры были сначала уверены, в финале занял лишь шестое место. В Киеве он выступил с ироничной танцевальной композицией "Западная карма". В Италии этот сингл - на вершине хит-парадов. На "Евровидении-2017", как считают эксперты, ему просто не хватило выдержки.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Ирония под звуки саксофона
Трио Sunstroke Project из Молдовы - звезда Youtube, прежде всего - благодаря саксофонисту. Клип с повторяющимся музыкальным мотивом посмотрели миллионы. Известной группа стала после "Евровидения" в Осло, где она уже выступала. В новой шутливой песне "Hey mama" герой уговаривает мать своей подруги отпустить дочь погулять с ним. Таким саундом можно задобрить не только свекровь! Третье место в Киеве.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Ход козырем
Деми представила Грецию в образе прекрасного эльфа. Если бы "Евровидение" было конкурсом красоты, она бы заведомо в нем победила. Среди других козырей Деми - песня, написанная Димитрисом Контопулосом. Он был соавтором песни, с которой Сергей Лазарев занял третье место в 2016 году в Стокгольме. Хореография поручена Фокасу Эвагилиносу, он также работал для Лазарева. Съемки клипа проходили в Одессе.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Шведский Джеймс Бонд
Швед Робин Бенгтссон (пятое место) продемонстрировал идеальную спортивную форму на беговой дорожке, причем в самом прямом смысле: дорожка была элементом сцены. Но под легкий поп выступление напоминало не изнурительную тренировку, а непринужденное подиумное дефиле. Несколько дополнительных очков Робину обеспечила внешность Джеймса Бонда. В рейтинге привлекательности этот исполнитель был в десятке.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Леди Гага "Евровидения"
"Skeletons" Дианы Гаджиевой, представившей Азербайджан под псевдонимом Дихай, скорее напоминало выступление в театре. Впечатление произвело не только музыкальное решение (стиль Дихай - экспериментальный дум-поп), но и визуальное - например, необычная хореография и кулисы в виде комнаты, исписанной мелом.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Этнопоп из Армении
Армянская этнопоп-композиция "Fly With Me" написана теми же композиторами, что и песни для "Евровидения" 2014 и 2016 годов, когда Армения заняла четвертое и седьмое места. До 2016 года Арцвик жила в Москве, где работала детским логопедом. Музыкой она увлекалась с ранних лет, а на профессиональной сцене стала чаще появляться после проектов Jazz Parking и "Голос".
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Белорусские хиппи
Своеобразной сенсацией стало выступление харизматичной семейной пары из Минска Naviband: впервые за все годы участия Беларуси в "Евровидении" на конкурсе звучила композиция на белорусском языке. Заряжающая позитивом "История моей жизни" в стиле инди-поп в Киеве была одной из немногих песен на родном языке. Запоминающийся и понятный всем припев принес дуэту неплохие баллы: 17-е место из 26.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Йодль-рэп из Румынии
После второго полуфинала румынский дуэт в составе Илинки и Алекса Флори упоминали многие немецкие СМИ. Их сочетание альпийского йодля и рэпа в песне "Yodel It" очень специфично, а главное - непонятно, почему йодль исполняют румыны. Тем не менее: мелодия, которая после прослушивания долго крутится в голове, и яркие визуальные эффекты (в виде конфетти из пушек) помогли завоевать седьмое место.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Клубный хаус из Тель-Авива
Музыка, хореография, эффектная внешность, - выступление Имри из Израиля прошло в формате "все включено". Во втором полуфинале конкурса Имри стал одним из фаворитов публики. В Киеве он исполнил поп-композицию "I Feel Alive", которую можно смело проигрывать в ночных клубах. Но для высоких оценок в финале этого не хватило.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Урбанистический минимализм
Элли Дельво выступала за Бельгию под псевдонимом Бланш, как пояснила певица, из соображений уникальности. Это также ее третье имя в паспорте. Стала известной она после участия в кастинге "Голос Бельгии". В Киеве прозвучал меланхоличный электро-поп, который в сочетании с необычным тембром голоса многих пронимает. На сцене певица придерживается минимализма, может быть, слишком строго.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Трюк с раздвоением личности
Хорватский участник Жак Хоудек, попавший в финал, - один из экзотов "Евровидения-2017". Свою поп-арию он исполнял двумя голосами (баритоном и фальцетом), поворачиваясь то одной, то другой стороной к публике. Эффект двух разных исполнителей подчеркивал костюм из разных половин: фрака и рокерской косухи.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Танцевальная романтика
Исполнительницу из Лиона авторы немецкого блога Prinz Eurovision Song Contest причислили к конкурсанткам с самой эффектной внешностью. В "Реквиеме" Альмы (сценическое имя Александры Маке) - море романтики и ни капли скорби. Под эту этнопоп-композицию хочется танцевать. Итог: 12-я строчка в итоговой таблице.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Немецкая надежда
В прошлые два года Германия оказывалась на последней строчке итоговой таблицы "Евровидения". На сей раз Левина была немецкой надеждой. Ее результат был лучше, но ненамного: предпоследнее место. Зато в рейтинге исполнительниц с самой привлекательной внешностью Левина занимала четвертое место. Даже поговаривали, что у нее из всех участниц конкурса в Киеве самые длинные ноги.
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Скандал сезона
В национальном отборе он вызвал бурю негодования, так как итоги зрительского голосования были проигнорированы. Публика присвоила ему третье место, жюри посчитало, что Манель Наварро с легкой композицией представит Испанию в Киеве наилучшим образом. На свист из зала музыкант ответил непристойным жестом - и попал на страницы ведущих газет. Зрители были правы: последнее место на "Евровидении-2017".
-
Чем запомнится "Евровидение-2017"
Заложница конфликта
Несмотря на то, что Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма, букмекеры предсказывали российской композиции "Flame is Burning" место в топ-10. Проверить это можно будет на "Евровидении-2018": из-за неразрешенного конфликта России и Украины участие Самойловой перенесено на год.
Автор: Татьяна Вайнман