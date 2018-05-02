Deutsche Welle исполняется 65 лет

"Уважаемые и дорогие радиослушательницы и радиослушатели в далеких странах…", - этими историческими словами приветствия президента ФРГ Теодора Хойса (Theodor Heuss) 3 мая 1953 года впервые вышла в эфир радиостанция Deutsche Welle (DW). В то время ее задачей было "познакомить слушателей за рубежом с политической, экономической и культурной картиной Германии". DW вещала из Кельна на коротких волнах - поначалу только на немецком языке. Но уже в 1954 году были запущены первые радиоблоки на иностранных языках. В 1992 году к радио добавились телеканалы, а после - и сайт в интернете.

"Конечно, во времена коротких волн все было проще, - рассуждает генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Можно было достичь любого уголка Земли". Теперь распространять программы стало сложнее, продолжает он. "Но в то же время благодаря интернету, социальным сетям и нашим партнерам у нас есть шанс привлечь внимание гораздо большего числа людей, чем раньше. Мы по-прежнему предлагаем смесь из новостей, аналитики и идей для размышлений, только в более современном виде и с еще большей ориентацией на интересы наших разнообразных и зачастую очень молодых целевых групп", - подчеркивает Лимбург, возглавляющий DW на протяжении последних четырех с половиной лет.

На смену радиослушателям - подписчики в соцсетях

В слове медиакомпания заключен многогранный смысл: DW сегодня - это и телеканалы на четырех языках, и различная аудиопродукция, а также новостные интернет-страницы на 30 языках и десятки профилей в соцсетях. Раньше аудиторией были слушатели, теперь - в основном молодые подписчики. А еще есть академия DW, одна из ведущих в Германии, которая с 1965 года подготовила десятки тысяч профессиональных журналистов. Случается, что немецкие министры встречаются за рубежом с высокопоставленными партнерами, которые рассказывают им о том, как когда-то проходили обучение на Deutsche Welle.

Петер Лимбург

К дню 65-летия DW положение дел в мировой политике стало отчасти напоминать времена основания медиакомпании. Снова в мире говорят о холодной войне, а свобода СМИ подвергается угрозе в разных уголках планеты.

"Настали суровые времена, а это значит, что у DW появилось больше работы. Мы должны предоставлять информацию, строить мосты и способствовать распространению ценностей, - объясняет гендиректор DW. - Называйте это холодной войной или многополярным миром, так или иначе, мы наблюдаем растущие вызовы в виде пропаганды, фейковых новостей, миграции, изменения климата и терроризма". Петер Лимбург упоминает также частичную блокировку программ DW в Китае и Иране. По его словам, это "беспокоит, но и показывает, что наша работа очень значима".

"Взаимодействие культур, религий и традиций"

"Сотрудницы и сотрудники - это ключ к успеху Deutsche Welle", - гласит философия DW. В Бонне и Берлине, где располагаются редакции медиакомпании, работают 3400 специалистов порядка 60 национальностей. В Германии едва ли найдется второе настолько мультикультурное учреждение. В последние годы растет число корреспондентов DW в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Это многообразие - настоящее богатство и одна из наших сильных сторон, - подчеркивает гендиректор DW. - Мы учимся друг у друга и видим, что во взаимодействии культур, религий и традиций может возникать нечто новое и хорошее. Для меня большая радость работать здесь со множеством столь разных и вдохновляющих коллег". Как отмечает Петер Лимбург, хотя DW и нельзя назвать стартапом, но это "современная медиакомпания с очень гибкими и открытыми к экспериментам сотрудниками".

Радиоприемник в Эритрее и кофе под хагенией

Не секрет, что даже ведущие журналисты DW в Германии остаются малоизвестными. Другое дело - за границей. Сандра Петерсман (Sandra Petersmann), журналистка с многолетним опытом работы в кризисных регионах, оказавшись в Эритрее, имела возможность убедиться в этом. В 2000 году она, будучи стажером DW, находилась на полуострове Сомали с группой врачей из гуманитарной организации.

Журналистов DW можно встретить в разных уголках планеты

"Вечером мы добрались до маленькой деревушки. Здесь под раскинувшимися ветвями хагении вокруг небольшого радиоприемника на батарейках собралось пару десятков жителей. Я быстро поняла: из динамиков звучала DW. Я не понимала ни слова из речи своих коллег на амхарском языке (распространен в Эфиопии и некоторых сопредельных государствах. - Ред.), но когда я рассказала этим слушателям под хагенией, что я журналистка DW, меня тут же пригласили на традиционную кофейную церемонию с ладаном", - вспоминает 45-летняя политолог.

Похожий опыт она неоднократно переживала в Афганистане, "в удаленных деревнях, где люди живут без телевидения и испытывают информационный голод". Сандра Петерсман сожалеет, что DW закрыла свои радиопрограммы на большинстве языков. В эпоху подкастов недостает былых радиомощностей, считает она.

Деликатные темы

Сегодня в лагерях беженцев в Иордании или Турции при виде в руках журналиста микрофона DW люди охотно идут на контакт. А когда Джафар Абдул-Карим (Jaafar Abdul-Karim), самый известный журналист телеканала DW на арабском, находится в Бейруте, Аммане или Каире, к нему то и дело подходят восхищенные молодые люди. В своей передаче Shabab Talk он затрагивает темы, которых избегают национальные вещатели, тем самым привлекая многомиллионную молодежную публику.

А самыми популярными у пользователей текстами на сайтах DW на урду, пушту или китайском чаще всего становятся статьи про свободу выражения мнений, права женщин, коррупцию, образование, а также материалы про курс немецкого правительства при Ангеле Меркель (Angela Merkel) во времена таких мировых лидеров, как Трамп и Путин.

"Факты вместо фейков"

Если в прежние годы среди немецких политиков были разные мнения о Deutsche Welle, в нынешние нестабильные для мира времена все понимают значение медиакомпании. Недавно в бундестаге прошли дебаты, посвященные работе DW. Оценка парламента немаловажна, с 1960 года работу иновещателя обеспечивает специальный закон о DW.

Во время дебатов один из депутатов, социал-демократ Мартин Рабанус (Martin Rabanus) описал DW следующим образом: "Эта медиакомпания передает факты вместо фейковых новостей и делает это независимо, инновационно, в тесной связи с ценностями и от всего сердца".

Ни много ни мало 96 процентов пользователей, участвующих в международных опросах, заявляют о высокой степени доверия DW, и это при 150 млн читателей, зрителей и слушателей еженедельно.

Смотрите также:

DW поздравляют c юбилеем... Людмила Алексеева, российская правозащитница "Если на Западе не хотят снова иметь под боком такое "удовольствие", каким был Советский Союз, то они должны поддерживать свои СМИ, работающие в России. Европа заинтересована в том, чтобы Россия стала нормальным государством, исповедующим общечеловеческие ценности. Один из главных инструментов для достижения этой цели - иностранные вещательные компании, такие, как Deutsche Welle".

DW поздравляют c юбилеем... Дмитрий Врубель, российский художник "Для меня Deutsche Welle, в первую очередь, ассоциируется с детством. Благодаря DW я стал гораздо мягче относиться к Германии. Оказалось, правда, что российский тоталитаризм весьма силен, а потому и необходимость в таких медиакомпаниях, как Deutsche Welle, сохраняется".

DW поздравляют c юбилеем... Ай Вэйвэй, китайский художник, диссидент "В течение прошедших 60 лет Deutsche Welle играла важную политическую и культурную роль во всем мире".

DW поздравляют c юбилеем... Светлана Алексиевич, белорусская писательница "После перестройки и несбывшихся надежд на демократические процессы мы вместо света оказались во мраке, и голос Deutsche Welle очень важен честным и думающим людям в этой постсоветской тьме, выйти из которой очень сложно. В такой ситуации крайне необходимы достоверная информация, умный комментарий и непредвзятый анализ Deutsche Welle".

DW поздравляют c юбилеем... Александр Милинкевич, белорусский оппозиционный политик "Для Беларуси роль Deutsche Welle трудно переоценить, настолько она важна. Желательно, чтобы свободные СМИ вещали из своей страны, но это явно не наш случай. Здесь важен не только информационный, но и психологический момент. Когда люди видят, что для них и о них пишут и вещают из других стран, это добавляет им импульс веры, чего часто не хватает при диктатурах".

DW поздравляют c юбилеем... Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира "Много лет назад, когда я впервые услышала Deutsche Welle, я оценила нейтральность и объективность этой радиостанции. Я все время слушала новости и репортажи. Позже, когда у DW появилась интернет-страница на фарси, я смогла получать информацию уже в любое время суток. Благодарю всех журналистов, редакторов и всех остальных сотрудников DW за их старания и поздравляю с 60-летним юбилеем".

DW поздравляют c юбилеем... Андрей Курков, украинский писатель "В советское время передачи "Немецкой волны" о Западной Германии умело противостояли советской пропаганде об "упадке и бесчеловечности Запада". Сейчас Deutsche Welle стала больше "имиджмейкерской" в хорошем смысле этого понятия. Объективное журналистское "судейство" сдерживает местных фальсификаторов новостей. Да и сами украинские журналисты ориентируются на уровень работы и ответственности DW".

DW поздравляют c юбилеем... Руслана, украинская певица "Для многих людей, я уверена, это влиятельный источник информации и приоритетный ресурс. Бесспорно, у Deutsche Welle есть будущее, потенциал и аудитория".

DW поздравляют c юбилеем... Виталий Кличко, украинский боксер, политик "Deutsche Welle - это образец компетентности, беспристрастности, профессионализма. Сегодня наша страна переживает далеко не лучшие времена: сворачиваются демократические процессы, блокируются перспективы европейского развития, в СМИ возвращается цензура. И в этой ситуации нам очень нужны действительно независимые СМИ, которые говорят людям правду о том, что происходит. DW - одно из них".

DW поздравляют c юбилеем... Алексей Симонов, российский кинорежиссер, правозащитник "Для меня и в советское время, и сейчас присутствие иновещательных компаний ощущалось, как иной взгляд, который очень важен для того, чтобы увидеть картину с разных сторон. Несмотря на то, что сейчас в России, в отличие от СССР, не тратят деньги на такую глупость, как "глушилки", сегодня мы боремся с вещателями из-за рубежа больше, чем в советское время".

DW поздравляют c юбилеем... Борис Тадич, бывший президент Сербии "В 1990-е годы, когда Балканы охватила чума человеческого зла, Deutsche Welle наряду с немецкими политическими фондами стала для всех нас лучом надежды. Я тогда впервые посетил DW еще как представитель оппозиции. Когда через СМИ государство, которое пользуется доверием и имеет вес на международной арене, заявляет о своей позиции, это дает силы изменить ситуацию в собственной стране".

DW поздравляют c юбилеем... Олег Орлов, российский правозащитник, член правления общества "Мемориал" "В советское время Deutsche Welle, как и другие иностранные радиостанции, была глотком свободы. С началом перестройки влияние любых зарубежных источников информации резко снизилось. Однако в "позднепутинский" период, когда голоса внутрироссийских источников альтернативной информации звучат все тише, аудитория стала возвращаться к тем ресурсам, которые были раньше, в советские времена".

DW поздравляют c юбилеем... Ахим Штайнер, руководитель программы ООН по окружающей среде "Нам в ООН важно, чтобы люди в Найроби, Тимбукту, Берлине, Вашингтоне и Бразилии понимали нас одинаково хорошо. Deutsche Welle - одна из тех коммуникационных платформ, которые помогают людям найти общий язык. Поэтому я желаю DW удачи в будущем!"

DW поздравляют c юбилеем... Светлана Ганнушкина, российская правозащитница, руководитель "Гражданского содействия" "В советское время Deutsche Welle являлась одним из важных источников информации для людей моего круга. Такие радиостанции были большой частью нашей жизни, если хотите, окном в мир".

DW поздравляют c юбилеем... Адам Кржемински, польский публицист "То, что мы живем в ЕС и наши СМИ независимы, вовсе не означает, что нет спроса на информацию, которую предоставляет DW. Учитывая чрезвычайную важность германо-польских отношений, такое СМИ необходимо. Мы ведем настолько напряженную дискуссию, что глубокие разъяснения крайне важны. Причем не только время от времени, как это делают "обычные" медиа".

DW поздравляют c юбилеем... Сергей Ковалев, советский диссидент, председатель общества "Мемориал" "Надеюсь, что руководство немецкого медиа-холдинга не поддастся на уловки российской власти, которая пытается всех убедить, что теперь в России все о'кей, что у нас теперь тут демократия и свобода, и можно прекратить работу". Автор: Михаил Бушуев

