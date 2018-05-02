Deutsche Welle исполняется 65 лет

65 лет назад Deutsche Welle впервые вышла в эфир. Тогда мир пребывал в состоянии холодной войны. Сегодня многие вызовы прошлого снова актуальны. Какое место в этой ситуации занимает DW?
"Уважаемые и дорогие радиослушательницы и радиослушатели в далеких странах…", - этими историческими словами приветствия президента ФРГ Теодора Хойса (Theodor Heuss) 3 мая 1953 года впервые вышла в эфир радиостанция Deutsche Welle (DW). В то время ее задачей было "познакомить слушателей за рубежом с политической, экономической и культурной картиной Германии". DW вещала из Кельна на коротких волнах - поначалу только на немецком языке. Но уже в 1954 году были запущены первые радиоблоки на иностранных языках. В 1992 году к радио добавились телеканалы, а после - и сайт в интернете.
"Конечно, во времена коротких волн все было проще, - рассуждает генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). - Можно было достичь любого уголка Земли". Теперь распространять программы стало сложнее, продолжает он. "Но в то же время благодаря интернету, социальным сетям и нашим партнерам у нас есть шанс привлечь внимание гораздо большего числа людей, чем раньше. Мы по-прежнему предлагаем смесь из новостей, аналитики и идей для размышлений, только в более современном виде и с еще большей ориентацией на интересы наших разнообразных и зачастую очень молодых целевых групп", - подчеркивает Лимбург, возглавляющий DW на протяжении последних четырех с половиной лет.
На смену радиослушателям - подписчики в соцсетях
В слове медиакомпания заключен многогранный смысл: DW сегодня - это и телеканалы на четырех языках, и различная аудиопродукция, а также новостные интернет-страницы на 30 языках и десятки профилей в соцсетях. Раньше аудиторией были слушатели, теперь - в основном молодые подписчики. А еще есть академия DW, одна из ведущих в Германии, которая с 1965 года подготовила десятки тысяч профессиональных журналистов. Случается, что немецкие министры встречаются за рубежом с высокопоставленными партнерами, которые рассказывают им о том, как когда-то проходили обучение на Deutsche Welle.
К дню 65-летия DW положение дел в мировой политике стало отчасти напоминать времена основания медиакомпании. Снова в мире говорят о холодной войне, а свобода СМИ подвергается угрозе в разных уголках планеты.
"Настали суровые времена, а это значит, что у DW появилось больше работы. Мы должны предоставлять информацию, строить мосты и способствовать распространению ценностей, - объясняет гендиректор DW. - Называйте это холодной войной или многополярным миром, так или иначе, мы наблюдаем растущие вызовы в виде пропаганды, фейковых новостей, миграции, изменения климата и терроризма". Петер Лимбург упоминает также частичную блокировку программ DW в Китае и Иране. По его словам, это "беспокоит, но и показывает, что наша работа очень значима".
"Взаимодействие культур, религий и традиций"
"Сотрудницы и сотрудники - это ключ к успеху Deutsche Welle", - гласит философия DW. В Бонне и Берлине, где располагаются редакции медиакомпании, работают 3400 специалистов порядка 60 национальностей. В Германии едва ли найдется второе настолько мультикультурное учреждение. В последние годы растет число корреспондентов DW в Африке, Азии и Латинской Америке.
"Это многообразие - настоящее богатство и одна из наших сильных сторон, - подчеркивает гендиректор DW. - Мы учимся друг у друга и видим, что во взаимодействии культур, религий и традиций может возникать нечто новое и хорошее. Для меня большая радость работать здесь со множеством столь разных и вдохновляющих коллег". Как отмечает Петер Лимбург, хотя DW и нельзя назвать стартапом, но это "современная медиакомпания с очень гибкими и открытыми к экспериментам сотрудниками".
Радиоприемник в Эритрее и кофе под хагенией
Не секрет, что даже ведущие журналисты DW в Германии остаются малоизвестными. Другое дело - за границей. Сандра Петерсман (Sandra Petersmann), журналистка с многолетним опытом работы в кризисных регионах, оказавшись в Эритрее, имела возможность убедиться в этом. В 2000 году она, будучи стажером DW, находилась на полуострове Сомали с группой врачей из гуманитарной организации.
"Вечером мы добрались до маленькой деревушки. Здесь под раскинувшимися ветвями хагении вокруг небольшого радиоприемника на батарейках собралось пару десятков жителей. Я быстро поняла: из динамиков звучала DW. Я не понимала ни слова из речи своих коллег на амхарском языке (распространен в Эфиопии и некоторых сопредельных государствах. - Ред.), но когда я рассказала этим слушателям под хагенией, что я журналистка DW, меня тут же пригласили на традиционную кофейную церемонию с ладаном", - вспоминает 45-летняя политолог.
Похожий опыт она неоднократно переживала в Афганистане, "в удаленных деревнях, где люди живут без телевидения и испытывают информационный голод". Сандра Петерсман сожалеет, что DW закрыла свои радиопрограммы на большинстве языков. В эпоху подкастов недостает былых радиомощностей, считает она.
Деликатные темы
Сегодня в лагерях беженцев в Иордании или Турции при виде в руках журналиста микрофона DW люди охотно идут на контакт. А когда Джафар Абдул-Карим (Jaafar Abdul-Karim), самый известный журналист телеканала DW на арабском, находится в Бейруте, Аммане или Каире, к нему то и дело подходят восхищенные молодые люди. В своей передаче Shabab Talk он затрагивает темы, которых избегают национальные вещатели, тем самым привлекая многомиллионную молодежную публику.
А самыми популярными у пользователей текстами на сайтах DW на урду, пушту или китайском чаще всего становятся статьи про свободу выражения мнений, права женщин, коррупцию, образование, а также материалы про курс немецкого правительства при Ангеле Меркель (Angela Merkel) во времена таких мировых лидеров, как Трамп и Путин.
"Факты вместо фейков"
Если в прежние годы среди немецких политиков были разные мнения о Deutsche Welle, в нынешние нестабильные для мира времена все понимают значение медиакомпании. Недавно в бундестаге прошли дебаты, посвященные работе DW. Оценка парламента немаловажна, с 1960 года работу иновещателя обеспечивает специальный закон о DW.
Во время дебатов один из депутатов, социал-демократ Мартин Рабанус (Martin Rabanus) описал DW следующим образом: "Эта медиакомпания передает факты вместо фейковых новостей и делает это независимо, инновационно, в тесной связи с ценностями и от всего сердца".
Ни много ни мало 96 процентов пользователей, участвующих в международных опросах, заявляют о высокой степени доверия DW, и это при 150 млн читателей, зрителей и слушателей еженедельно.
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