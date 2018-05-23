 Deutsche Bank сократит более 7000 рабочих мест | Новости из Германии о Германии | DW | 24.05.2018
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Германия

Deutsche Bank сократит более 7000 рабочих мест

Новый глава банка Кристиан Зевинг проводит радикальную реорганизацию бизнеса. Большинство изменений планируется осуществить в текущем году.

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

Deutsche Bank планирует сократить более 7000 рабочих мест. В ходе реструктуризации число сотрудников финансового института должно уменьшиться с нынешних 97 тысяч до "значительно менее" чем 90 тысяч, говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 24 мая, перед собранием акционеров банка. Агентство Reuters ссылкой на собственные источники сообщило, что работы в банке лишатся до 10 тысяч человек.

Контекст

Аналитики считают, что под руководством Кристиана Зевинга крупнейший коммерческий банк Германии вернется от рискованных инвестиций к классической банковской деятельности. (09.04.2018)

Падение акций Deutsche Bank произошло на фоне сообщений о требованиях США о компенсации. Вашингтон намерен добиваться от Deutsche Bank выплаты в размере 12,5 млрд евро. (26.09.2016)

Новый глава банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing), вступивший в эту должность в апреле текуещго года, планирует радикально реорганизовать бизнес. Четверть рабочих мест будет сокращено в подразделении, занимающемся торговлей ценными бумагами. Кроме того, в планах банка на 100 млрд евро сократить выручку, которую он получает от инвестиционной деятельности и обслуживания компаний, что составляет примерно 10 процентов средств, полученных в первом квартале 2018 года. В работе с хедж-фондами банк намерен сократить выручку на четверть, или на 50 млрд евро. Большую часть изменений планируется провести в нынешнем году.

Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками - уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м - 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории банка.

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    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


 

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