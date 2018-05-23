Deutsche Bank сократит более 7000 рабочих мест

Deutsche Bank планирует сократить более 7000 рабочих мест. В ходе реструктуризации число сотрудников финансового института должно уменьшиться с нынешних 97 тысяч до "значительно менее" чем 90 тысяч, говорится в заявлении, обнародованном в четверг, 24 мая, перед собранием акционеров банка. Агентство Reuters ссылкой на собственные источники сообщило, что работы в банке лишатся до 10 тысяч человек.

Новый глава банка Кристиан Зевинг (Christian Sewing), вступивший в эту должность в апреле текуещго года, планирует радикально реорганизовать бизнес. Четверть рабочих мест будет сокращено в подразделении, занимающемся торговлей ценными бумагами. Кроме того, в планах банка на 100 млрд евро сократить выручку, которую он получает от инвестиционной деятельности и обслуживания компаний, что составляет примерно 10 процентов средств, полученных в первом квартале 2018 года. В работе с хедж-фондами банк намерен сократить выручку на четверть, или на 50 млрд евро. Большую часть изменений планируется провести в нынешнем году.

Прошлый год Deutsche Bank завершил с убытками - уже третий год подряд. В 2016 году минус составил 1,4 млрд евро, в 2015-м - 6,8 млрд, что стало худшим показателем в истории банка.

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