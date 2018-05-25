 Der Spiegel: Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.05.2018

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Мир

Der Spiegel: Саудовская Аравия прекращает заказы у немецких компаний

Соответствующее внутреннее распоряжение отдал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Эр-Рияд недоволен политикой Германии на Ближнем Востоке.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Саудовская Аравия, недовольная политикой Германии на Ближнем Востоке, прекращает заказы у немецких фирм. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отдал соответствующее внутреннее распоряжение государственным учреждениям, сообщает в пятницу, 25 мая, журнал Der Spiegel.

По данным издания, под санкции попали такие крупные немецкие концерны, как Siemens, Bayer и Boehringer, которые уже многие годы интенсивно сотрудничают с министерством здравоохранения в Эр-Рияде. Запрет на заказы распространяется и на автоконцерн Daimler, который должен был поставить сотни автобусов для Эр-Рияда и Джидды.

"Мы не можем подтвердить сообщение Der Spiegel, наши дела идут в нормальном режиме", - заявил представитель Daimler. Siemens, Bayer и Boehringer отказались от комментариев Правительство Саудовской Аравии также не дало никаких комментариев в ответ на запрос агентства Reuters.

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Проблемы уже ощущаются

В то же время один из высокопоставленных немецких менеджеров, работающий в Эр-Рияде, частично подтвердил информацию о санкциях. "Болезненные последствия уже ощущаются в сфере здравоохранения. От заказов отказывается, в первую очередь, саудовский Минздрав", - сказал он.

В Саудовской Аравии работают около 800 немецких фирм. В 2017 году объем германского экспорта в королевство составил 6,6 млрд евро - вдвое  больше, чем в Иран. Эта сумма, однако, составляет лишь 0,5 процента от общего объема немецкого экспорта в минувшем году.

В ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в ФРГ в знак протеста против высказываний тогдашнего министра иностранных дел Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), который косвенно обвинил Эр-Рияд в авантюризме на Ближнем Востоке.

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    Автор: Андрей Гурков


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