CNBC сообщил о провальных тестах ракет Путина

Все четыре испытания новейших российских ракет с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия, проведенные с ноября 2017-го по февраль 2018 года, закончились неудачно, сообщил американский телеканал CNBC. Во время наиболее успешного из этих тестов ракета, о которой сообщил президент России Владимир Путин в мартовском послании Федеральному собранию, пролетела 22 мили (в пересчете 35,4 км), говорится в материале, который был опубликован на сайте телекомпании вечером в понедельник, 21 мая.

Полеты от четырех секунд до двух минут

Через две минуты полета контроль над ракетой был утрачен, и она рухнула на землю. Самое короткое испытание длилось 4 секунды, ракета разбилась, пролетев всего 5 миль (в пересчете 8 км), указывается далее в статье.

По данным телеканала, разработка этих ракет идет с начала 2000-х годов. Предполагается, что они имеют как бензиновый двигатель, используемый для старта, так и ядерный, на который происходит переключение после взлета. По всей видимости, во время тестов не сработало переключение на ядерный двигатель, отмечается в статье. По словам собеседников CNBC, испытания ракеты начались по распоряжению высокопоставленных кремлевских чиновников, хотя создатели установки утверждали, что она находится еще на начальном этапе разработки.

Два успешных испытания в 2016 году

Вместе с тем источники телеканала сообщили о двух успешных испытаниях другой российской ракеты, способной нести ядерные боеголовки. Эти тесты были проведены в 2016 году. Третье, неудачное, испытание датировано октябрем 2017 года, а этим летом может пройти четвертый тест, говорится в материале.

Выступая 1 марта, Владимир Путин сообщил, что в РФ начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Новая МБР оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны" (ПРО), заявил он, продемонстрировав видео с новой ядерной ракетой, летящей к США. По словам российского президента, МБР не имеет ограничений по дальности полета.

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