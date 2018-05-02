 Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.05.2018
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Мир

Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook

Британская компания Cambridge Analytica, сотрудничавшая со штабом Трампа, потеряла всех клиентов из-за скандала с передачей данных пользователей Facebook и запустила процедуру банкротства.

Офис Cambridge Analytica в Лондоне

Офис Cambridge Analytica в Лондоне

Британская компания Cambridge Analytica немедленно прекращает свою деятельность, говорится в ее сообщении в среду, 2 мая. Она подала заявление о начале процедуры банкротства в Великобритании и собирается сделать то же самое в США.

Контекст

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка. (11.04.2018)

Основатель соцсети назвал появление данных пользователей у Cambridge Analytica собственной ошибкой и пообещал проверить все приложения, у которых имеется доступ к пользовательской информации. (11.04.2018)

Cambridge Analytica утверждает, что "в последние месяцы подверглась многочисленным необоснованным обвинениям" и была оклеветана "за деятельность, которая является не просто законной, а общепризнанно стандартной составляющей интернет-рекламы как в политической, так и в коммерческой сферах". "Осада СМИ" привела к тому, что компания потеряла всех клиентов и поставщиков и не видит альтернативы внешнему управлению.

Компания Cambridge Analytica оказалась в центре скандала из-за того, что она, предположительно, незаконно использовала данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook, передав их предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа для разработки политической рекламы.

Основатель Facebook Марк Цукерберг дал показания в связи с утечкой данных в Конгрессе США. Он назвал инцидент собственной ошибкой, извинился и признал свою ответственность "за происходящее в соцсети".

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    Автор: Элла Володина


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Ссылки в интернете

Спасти рядового юзера: какими должны быть настройки в Facebook

Сайт Сambridge Analytica

Аудио- и видеофайлы по теме

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