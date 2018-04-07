Cтроительство завода под Брестом вызвало общественное противостояние

Вот уже третий месяц кипят страсти вокруг строительства на территории свободной экономической зоны (СЭЗ) "Брест" завода по производству аккумуляторных свинцовых батарей. Местные жители считают, что новое предприятие будет нести угрозу их здоровью и ухудшит экологическую ситуацию в регионе.

Нужен ли аккумуляторный завод в рекреационной зоне?

По версии инвесторов, в роли которых выступает ООО "АйПауэр", строительство завода позволит в будущем отказаться от импорта в Беларусь большинства видов аккумуляторов, а в перспективе - начать поставки подобной продукции за рубеж.

За реализацию этого проекта взялся глава "АйПауэр" Виктор Лемешевский, который входит в список самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Запустить предприятие в эксплуатацию планируется уже осенью 2018 года. И это несмотря на то, то реализация проекта встретила серьезное противодействие со стороны местного населения и экологов.

Глава "АйПауэр" Виктор Лемешевский

Главная претензия противников стройки заключается в том, что завод, где при производстве продукции планируется использовать свинец и его сплавы, появится в рекреационной зоне: он будет соседствовать с дачными участками, местами отдыха и совсем не далеко от областной больницы.

Кроме того, активисты, выступающие против возведения аккумуляторного завода, заявили, что при выборе площадки власти не посоветовались с местными жителями. Как выяснилось уже после начала строительства объекта, информация о будущей стройке была опубликована в районной газете, имеющей тираж 3400 экземпляров.

Суд стройку под Брестом не запретил

В результате в суд Московского района Бреста был подан иск от имени представителей инициативной группы и общественного объединения "Экодом" с требованием полной приостановки хоздеятельности по реализации проекта "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр". Истцы настаивали на том, что была нарушена процедура проведения общественного обсуждения проекта, реализация которого, по их мнению, окажет "значительное вредное воздействие на окружающую среду региона".

Сбор подписей в Бресте против строительства аккумуляторного завода

Однако суд иск отклонил, посчитав, что не были представлены "доказательства нарушения требований в области охраны окружающей среды и причинения экологического вреда". Истцы уже заявили о намерении обжаловать этот вердикт.

Параллельно был организован сбор подписей под обращением против строительства завода. Инициативу поддержали более 37 тысяч человек, после чего подписи были переданы в администрацию президента Беларуси. Первой реакцией на этот шаг стало создание рабочей комиссии из представителей различных министерств и ведомств, которая провела в Бресте пятичасовую дискуссию с инициативной группой. Но компромисс пока не найден.

Кормление голубей как форма протеста

Привлечь внимание местных жителей к проблемам, которые могут возникнуть после ввода аккумуляторного завода в эксплуатацию, брестские активисты решили еще одним необычным способом. С конца февраля каждое воскресенье они собираются на центральной площади областного центра под формальным предлогом - покормить голубей, а заодно обсудить новости и план дальнейших действий.

Если первые такие встречи особых последствий для участников не имели, то в дальнейшем некоторых активистов стали вызывать в милицию, где предупреждают о незаконности мероприятия. Больше всех пострадали блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, которые в социальных сетях ведут онлайн-трансляции этих воскресных встреч.

Кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода

Оба получили предупреждения от прокуратуры, затем были превентивно задержаны за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий". Суд наказал каждого из блогеров штрафом в размере 1225 белорусских рублей (510 евро в эквиваленте).

Как рассказала жительница Бреста Вера, пришедшая 8 апреля на площадь "покормить голубей", она не боится подвергнуться репрессиям со стороны милиции. "Но мне стыдно, что у нас такая власть, такие силовые структуры и такие суды", - заявила женщина. Не менее категоричен был еще один участник акции Денис. Он считает, что если аккумуляторный завод под Брестом будет построен, "то придется уезжать из страны".

Недовольство брестчан радикализируется

По мнению брестского правозащитника Роман Кисляка, своими действиями власти накаляют обстановку, однозначно приняв позицию инициаторов строительства аккумуляторного завода и игнорируя интересы местных жителей. "Все эти прокурорские предупреждения, вызовы в милицию, суды приводят к тому, что люди все больше разочаровываются в чиновниках, а сам протест приобретает радикальные формы", - полагает Кисляк.

Правозащитник обращает внимание на то, что большинство активных противников строительства завода ранее были далеки от политики и власть никогда не критиковали. В свою очередь для самих чиновников, привыкших к тому, что многие вопросы можно решать кулуарно и не прислушиваться к общественному мнению, стало большой неожиданностью способность людей объединиться (пусть пока неформально) для отставания своих интересов в вопросах экологии и охраны природы.

В конце марта Брестский горисполком запретил проведение на площади Свободы митинга против строительства аккумуляторного завода, сославшись на то, что эта территория не предназначена для подобных акций. Теперь активисты направили новую заявку на организацию митинга под названием "Брестчанки против свинца", который предполагается провести 29 апреля на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов (она определена горисполкомом для массовых мероприятий).

По словам Романа Кисляка, у властей еще есть возможность перевести дискуссию в цивилизованное русло, поскольку запугиваниями протестующих и штрафами ситуацию можно только усугубить.

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