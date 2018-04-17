 Самые посещаемые архитектурные памятники Германии | Советы туристам в Германии | DW | 18.04.2018
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Туристу на заметку

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.

  • Кельнский собор
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Кельнский собор

    В списке самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии давно и прочно лидирует Кельнский собор, в котором ежегодно бывает шесть миллионов человек. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бранденбургские ворота
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.

  • Рейхстаг
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Рейхстаг

    Рейхстаг - самое посещаемое парламентское здание в мире. В нем ежегодно бывает около 2,4 миллиона человек. Для них здесь открыта смотровая площадка под стеклянным куполом, а также по предварительной записи проводятся групповые экскурсии. Их участники могут даже послушать парламентские дебаты со специальной гостевой трибуны.

  • Фрауэнкирхе
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Фрауэнкирхе

    Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.

  • Нойшванштайн
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. В 2015 году в нем побывало около 1,52 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

  • Ахенский собор
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Ахенский собор

    Выдающийся образец сакральной архитектуры, Ахенский собор стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов. Ежегодно его посещает около 1,3 миллиона человек.

  • Берлин
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Берлинская телевышка

    Телевизионная башня на Александерплац - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт башни давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд. Ежегодное число посетителей составляет около 1,2 миллиона человек.

  • Гейдельбергский замок
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Гейдельбергский замок

    Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Вартбург
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Вартбург

    Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.

  • Сан-Суси
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Сан-Суси

    Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Кельнский собор
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    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Кельнский собор

    В списке самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии давно и прочно лидирует Кельнский собор, в котором ежегодно бывает шесть миллионов человек. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бранденбургские ворота
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.

  • Рейхстаг
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Рейхстаг

    Рейхстаг - самое посещаемое парламентское здание в мире. В нем ежегодно бывает около 2,4 миллиона человек. Для них здесь открыта смотровая площадка под стеклянным куполом, а также по предварительной записи проводятся групповые экскурсии. Их участники могут даже послушать парламентские дебаты со специальной гостевой трибуны.

  • Фрауэнкирхе
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Фрауэнкирхе

    Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.

  • Нойшванштайн
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Замок Нойшванштайн

    Нойшванштайн - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. В 2015 году в нем побывало около 1,52 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

  • Ахенский собор
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Ахенский собор

    Выдающийся образец сакральной архитектуры, Ахенский собор стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов. Ежегодно его посещает около 1,3 миллиона человек.

  • Берлин
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Берлинская телевышка

    Телевизионная башня на Александерплац - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт башни давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд. Ежегодное число посетителей составляет около 1,2 миллиона человек.

  • Гейдельбергский замок
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Гейдельбергский замок

    Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.

  • Вартбург
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Вартбург

    Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.

  • Сан-Суси
    Еще по теме

    Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

    Сан-Суси

    Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Автор: Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

Контекст

Кельнский собор - храм, который принадлежит сам себе

Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.  

Кельнский собор - готический долгострой

Две тысяч лет назад римляне построили на этом месте храм Меркурия. Первую христианскую церковь заложили в 313 году. Не пройдет тысячи лет, и в Кельне приступят к возведению собора. Он станет многовековым долгостроем.  

Кельнский собор и рейнские романтики

632 года. Именно столько времени прошло от закладки фундамента до завершения строительства кафедрального собора в Кельне.  

Весь Берлин - на одном автобусе

Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.  

Надписи на Рейхстаге

"Немецкому народу" - такую надпись поместили на его фасаде во время Первой мировой войны. В 1945 году на Рейхстаге появились подписи советских солдат.  

Рейхстаг - три парламента под одной крышей

120 лет назад, 5 декабря 1894 года, был положен последний камень на строительстве Рейхстага в Берлине. Кайзеру Вильгельму Второму здание не понравилось. Он сравнивал его с катафалком и отказался награждать архитектора.  

Замок Нойшванштайн - воплощенная мечта Людвига II

13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II.  

Нойшванштайн - замок Спящей красавицы

Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.  

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основные сведения и советы туристам.  

Прогулки по Гейдельбергу

Над Гейдельбергом возвышаются самые фотогеничные руины Германии, многократно воспетые романтиками. Здесь находятся самый старый немецкий университет, самая длинная торговая улица, самая большая винная бочка.  

Всемирное наследие: Вартбург - "замок Лютера"

Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Тюрингии. Основные сведения и советы туристам.  

"Беззаботный" Сан-Суси и другие прусские памятники ЮНЕСКО

Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Берлине и Бранденбурге. Основные сведения и советы туристам.  

Берлинская телевышка - бетонный колосс на Александерплац

Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку ввели в эксплуатацию в 1969 году.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии  

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