Самые посещаемые архитектурные памятники Германии  

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.
Две тысяч лет назад римляне построили на этом месте храм Меркурия. Первую христианскую церковь заложили в 313 году. Не пройдет тысячи лет, и в Кельне приступят к возведению собора. Он станет многовековым долгостроем.
632 года. Именно столько времени прошло от закладки фундамента до завершения строительства кафедрального собора в Кельне.
Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.
"Немецкому народу" - такую надпись поместили на его фасаде во время Первой мировой войны. В 1945 году на Рейхстаге появились подписи советских солдат.
120 лет назад, 5 декабря 1894 года, был положен последний камень на строительстве Рейхстага в Берлине. Кайзеру Вильгельму Второму здание не понравилось. Он сравнивал его с катафалком и отказался награждать архитектора.
13 июня 2016 года исполнилось 130 лет со дня смерти баварского короля Людвига II.
Туристы, до посещения Нойшванштайна уже бывавшие в парижском Диснейленде, приехав в баварские Альпы, сталкиваются с феноменом дежавю.
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