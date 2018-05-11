 Bellingcat рассказала об обстреле Мариуполя российскими военными | Новости из Германии об Украине | DW | 11.05.2018
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Украина

Bellingcat рассказала об обстреле Мариуполя российскими военными

К обстрелу украинского Мариуполя в январе 2015 года причастны российские офицеры, утверждает Bellingcat. Удар был нанесен с подконтрольной России территории. В результате погибли десятки мирных жителей.

Мариуполь после обстрела, 24 января 2015 года

Мариуполь после обстрела, 24 января 2015 года

Команде из экспертно-журналистской группы Bellingcat удалось установить, что артиллерийский удар по украинскому городу Мариуполь 24 января 2015 года был нанесен с подконтрольной России территории. Эксперты также утверждают, что обстрел проводился "под руководством и надзором действующих российских военнослужащих". Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Bellingcat в четверг, 10 мая.

Эксперты установили личности девяти российских офицеров, непосредственно участвовавших в той операции. По данным Bellingcat, за день до обстрела из РФ в Украину были доставлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО) "Град". После обстрелов Мариуполя и его окрестностей РСЗО возвращены в Россию.

Контекст

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Темы: выступление Шувалова в Давосе, обстрел Мариуполя и реакция на это со стороны немецких политиков, оценки фильма "Левиафан", дебаты в немецком обществе о ситуации на Украине. (28.01.2015)

В Bellingcat утверждают, что за операцию отвечали генерал-майор Степан Ярощук, Александр Цаплюк, полковники Олег Кувшинов и Сергей Лисай, генерал-майор Дмитрий Клименко, подполковники Александр Муратов и Максим Власов, офицеры Сергей Юрченко и Александр Грунчев.

Ранее, 7 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в ближайшее время передаст Международному суду ООН результаты расследования, свидетельствующие о причастности кадровых российских военнослужащих к обстрелу мариупольского микрорайона Восточный в январе 2015 года.

В результате серии обстрелов жилых кварталов Левобережного района Мариуполя 24 января 2015 года погибли более 30 человек и ранены более 100, большинство из них - мирные жители, в том числе дети.

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