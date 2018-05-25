 Bellingcat назвала второго вероятного причастного к крушению MH17 | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2018

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Европа

Bellingcat назвала второго вероятного причастного к крушению MH17

Экспертно-журналистская группа Bellingcat заявила, что к крушению MH17 может быть причастен офицер ГРУ Иванников. Он якобы участвовал в переброске на территорию Украины "Бука", сбившего малайзийский "Боинг".

Место крушения Боинга Малайзийских авиалиний, рейс MH17. Июль 2014 г.

Место крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний, рейс MH17. Июль 2014 г.

Представители экспертно-журналистской группы Bellingcat в пятницу, 25 мая, назвали второго человека, предположительно причастного к крушению "Боинга" малайзийских авиалиний над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Им является Олег Владимирович Иванников, офицер ГРУ, заявили расследователи. По их сведениям, Иванников участвовал в переброске в Украину установки "Бук", из которой был сбит самолет с 298 пассажирами и членами экипажа, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Позывные Иванникова - "Орион". Ранее он занимал пост министра обороны Южной Осетии.

Контекст

На открытии комплекса, расположенного неподалеку от аэропорта Амстердама, присутствовали король и королева Нидерландов, члены правительства и более 2000 родственников пассажиров и членов экипажа уничтоженного самолета. (17.07.2017)

РФ передала международному следствию данные радаров, полученные в момент крушения "Боинга" Malaysia Airlines на востоке Украины. Эксперт агентства Expairtise Communications объяснил DW их ценность. (28.08.2017)

Накануне, 24 мая, представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием обстоятельств крушения, заявили, что зенитный ракетный комплекс "Бук", с которого был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском. Как сообщил глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, JIT тщательно изучила все имеющиеся фото и видео "Бука". "Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, - заявил Паулиссен. - На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "Бука".

Российская сторона отвергла версию голландских следователей, заявив, что серийный номер на двигателе указывает, что его произвели еще в СССР в 1986 году. "Предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой был продемонстрирован голландской комиссией, был 2011 год, после которого все ракеты данного типа выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию", - заявили в Минобороны РФ.

Смотрите также:

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    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

 

 

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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