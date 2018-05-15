 ARD подумает, следует ли Хайо Зеппельту ехать на ЧМ в Россию | Новости из Германии о Германии | DW | 16.05.2018
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Германия

ARD подумает, следует ли Хайо Зеппельту ехать на ЧМ в Россию

Эксперт по проблеме допинга Зеппельт пока тоже не решил, ехать ли ему в Россию. Журналиста смущает, что в России его вызовут на допрос в Следственный комитет.

Хайо Зеппельт

Хайо Зеппельт

Общественно-правовая медиакомпания ARD тщательно изучит вопрос о целесообразности поездки эксперта по проблеме допинга в мировом спорте - журналиста Хайо Зеппельта (Hajo Seppelt) на чемпионат мира по футболу в Россию. На фоне новых условий выдачи въездной визы Зеппельту компания спокойно изучит данный вопрос и решит, следует ли ему ехать в Россию, и если да, то когда именно, заявил координатор ARD по спорту Аксель Балкауски (Axel Balkausky) в интервью агентству epd в среду, 16 мая.

Контекст

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Ранее российские власти, первоначально отказавшие Зеппельту в визе, неожиданно разрешили ему въезд в страну. "Мы благодарим федеральное правительство и ФИФА за сотрудничество и поддержку в последние дни", - сказал Балкауски.

На допрос в СКР

Сам Зеппельт весьма сдержанно отреагировал на получение российской визы. Вечером 15 мая он сказал, что хочет обсудить возможность своей поездки на ЧМ в Россию вместе с ARD. "В любом случае, обещание вызвать меня в своего рода следственный суд звучит не особенно заманчиво", - цитирует слова Зеппельта онлайн-издание Spiegel Online после телефонного разговора журналиста с российским посольством.

В ходе этого разговора российские дипломаты подтвердили, что в случае приезда в Россию Зеппельт будет вызван на допрос в Следственный комитет (СКР). С точки зрения России, фильмы Зеппельта о государственной программе применения допинга в российском спорте основаны на ложной информации.

По сообщению Spiegel Online, Зеппельту было также сообщено, что ему выдали въездную визу исключительно на основе действующих норм ФИФА, однако он по-прежнему является "нежелательной персоной" в РФ.

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    Автор: Илья Коваль


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