 AP: Российские хакеры угрожали женам военных США от имени ″Киберхалифата″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2018
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Мир

AP: Российские хакеры угрожали женам военных США от имени "Киберхалифата"

В 2015 году пять жен американских военных получили сообщения с угрозами от "Исламского государства". Информагенство AP узнало, что за этим, вероятно, стояли хакеры Fancy Bear.

Страница телеканала TV5Monde в интернете, подвергшаяся атаке хакеров в 2015 году

Страница телеканала TV5Monde в интернете, подвергшаяся атаке хакеров в 2015 году

Российские хакеры, известные как Fancy Bear и APT28 и причастные к вмешательству в выборы президента США, судя по всему, угрожали женам американских военных от имени "Исламского государства". Об этом сообщает информагентство Associated Press во вторник, 8 мая, со ссылкой на результаты собственного расследования.

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10 февраля 2015 года пять жен военных армии США получили в соцсетях сообщения такого содержания: "Мы знаем все о тебе, твоем муже и твоих детях. Мы гораздо ближе, чем ты можешь себе представить". Отправитель называл себя хакером из "Киберхалифата", действующим в интересах террористической группировки "Исламское государство". Только сейчас женщины узнали, что им, по всей видимости, угрожали не исламисты, а российские хакеры, указывает AP.

Информагентство узнало, что хакеры из группировки Fancy Bear пытались взломать электронные почтовые ящики жен американских военных именно в то время, когда "Киберхалифат" отправлял свои угрозы. Журналисты ссылаются, в частности, на данные, предоставленные компанией Secureworks, занимающейся кибербезопасностью.

Кибератака на TV5Monde

В январе 2015 года хакеры из "Киберхалифата" взломали официальные аккаунты Центрального командования ВС США в Twitter и на YouTube, а также сотни французских сайтов. А в начале апреля того же года "Киберхалифат" совершил атаку на французский телеканал TV5Monde, после чего следователи пришли к выводу, что за ней могла стоять группа хакеров из России.

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    Автор: Илья Коваль


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