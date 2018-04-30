 Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2018
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Мир

Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок

Новые правила предполагают запрет на использование сетей Amazon для доменного фронтирования, позволяющего перенаправлять трафик на собственные серверы через маскировочный домен.

Логотип компании Amazon

Компания Amazon объявила о введении новых правил защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, которые предполагают запрет на использование сетей Amazon для доменного фронтирования (domain fronting), ​позволяющего перенаправлять трафик на собственные серверы через маскировочный домен. Об этом во вторник, 1 мая, сообщается в блоге компании.

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Среди всего прочего фронтирование применяется для обхода блокировок. Именно этот способ использовал мессенджер Telegram для преодоления запрета Роскомнадзора.

В Amazon эту инициативу объяснили необходимостью бороться с мошенниками. "Ни один из клиентов не хотел бы узнать, что кто-то другой маскируется под его домен", - пояснили  в компании.

В борьбе с Telegram

Роскомнадзор по решению суда начал с 16 апреля блокировать мессенджер Telegram после отказа руководства компании предоставить российским спецслужбам ключи шифрования. Для обхода блокировок Telegram  использовал IP-адреса Amazon Web Services и Google Cloud. В ответ Роскомнадзор начал массово блокировать и их. Уже 17 апреля число заблокированных IP-адресов достигло 19 млн, что привело к многочисленным сбоям в работе интернет-ресурсов.

19 апреля Google запретила использовать доменное фронтирование на своих сетях.

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