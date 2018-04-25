 Airbus A400M: насколько оправданна критика нового самолета | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 26.04.2018
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Германия

Airbus A400M: насколько оправданна критика нового самолета

У военно-транспортного самолета Airbus A400M очень плохой имидж. Несправедливо, считают в немецких ВВС. Корреспондент DW побывала на базе бундесвера, где базируются новые самолеты.

Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Katharina Kobiena)

В ответ на критику крайне неудовлетворительного технического оснащения бундесвера министерство обороны ФРГ приняло решение в ближайшие годы потратить несколько миллиардов евро на модернизацию армии. Несколько лет назад бундесвер уже начал заменять устаревшие транспортные самолеты C160 Transall на Airbus A400M. В СМИ многократно появлялись сообщения о технических проблемах нового самолета. При этом журналисты задавались вопросом о том, идет ли речь лишь о "детских болезнях" или же о серьезных проблемах, которые ставят под вопрос весь проект. Корреспондент DW побывала на военно-воздушной базе бундесвера в Вунсторфе, где базируются транспортники A400M.

Военный городок в Вунсторфе

Сначала слышен только шум турбин, и вот постепенно вырисовывается темный силуэт огромного транспортного самолета в небе над Вунсторфом. Через несколько минут он приземляется на базе бундесвера неподалеку от Ганновера. Airbus A400M все же летают, хотя часто пишут, что из-за многочисленных неполадок они большую часть времени проводят на земле.

Чтобы оказаться рядом с A400M, на базе ВВС в Вунсторфе нужно получить дополнительное разрешение. Сразу за КПП открывается вид на широкое летное поле. Здесь стоят десять таких аэробусов. Бундесвер пока получил от концерна Airbus 18 из 40 заказанных A400M. Все они будут базироваться в Вунсторфе, который в последние годы разросся до небольшого городка. С увеличением количества новых транспортных самолетов растет число обслуживающего персонала, и строится все новая инфраструктура. В глаза бросаются сразу несколько стройплощадок, огромные ангары выглядят совсем новыми.

Грузовой отсек самолета Airbus A400M

Грузовой отсек самолета Airbus A400M

Рядом с самолетом, достигающим почти 15 метров в высоту, специалисты, которые занимаются его техническим обслуживанием, выглядят крошечными. Грузовой отсек занимает 18 метров в длину и четыре метра в высоту. В него помещаются 116 солдат, или, соответственно, два вертолета Tiger, шесть внедорожников, одна боевая машина пехоты. После тщательного расчета тяжелые грузы размещаются в грузовом отсеке с точностью до сантиметра и надежно фиксируются. В противном случае у самолета может сместиться центр тяжести, и это может привести к фатальным последствиям. Погрузка и закрепление груза контролируется с помощью компьютера.

Пилоты A400M довольны новым самолетом

"Летать на A400M доставляет удовольствие", - заверяет подполковник Роберт Шенк (Robert Schenk), возглавляющий подготовку пилотов полка. На Head-up Display у пилота постоянно перед глазами вся необходимая информация, это устройство сильно упрощает управление самолетом, объясняет Шенк. Офицер не скупится на похвалы новому самолету, и, по его словам, другие пилоты от него тоже в восторге. А "детские болезни" свойственны любой новой технике, отвечает Шенк на вопрос о технических проблемах A400M.

Людгер Бетте

Людгер Бетте

О сильных и слабых сторонах этого транспортника лучше других осведомлен полковник Людгер Бетте (Ludger Bette), командующий полком в Вунсторфе с 2014 года. Тогда в распоряжение бундесвера после долгого ожидания поступил первый A400M, и Бетте с первых дней летает на нем. Между первыми летными испытаниями и началом поставок прошло пять лет. Такая длительная задержка была вызвана тем, что Airbus боролся  с многочисленными техническими проблемами, прежде всего, в двигателе, и требовал дополнительных средств от семи стран-заказчиков, среди которых Германия, Франция, Великобритания и Испания.

У проекта, который был призван продемонстрировать военные и технологические способности Европы, не получился успешный старт. Как и армии в странах, заказавших A400M, бундесвер в ожидании начала поставок арендовал транспортные самолеты у частных компаний. Когда в 2015 году во время испытательного полета неподалеку от Севильи потерпел крушение A400M и погибли четыре человека, вновь возникли сомнения в пригодности самолета.

Инфографика - военные бюджеты разных стран мира

Людгер Бетте 30 лет летал на транспортных самолетах C160 Transall, которые почти полвека использовал бундесвер. Transall был сконструирован в 60-е годы прошлого века, после него долгое время не было ничего нового, пока не появился A400M, вспоминает полковник. "Мы перепрыгнули через три или четыре поколения техники", - объясняет Бетте с таким видом, как если будто он поменял ржавый трактор на новый "мерседес". По его словам, A400M преодолевает вдвое большее расстояние и перевозит в три раза больше груза, чем Transall. "Это другое измерение", - добавляет Бетте, который с появлением нового самолета сразу прошел обучение и с тех пор регулярно летает на нем.

Бундесвер использует Airbus A400M для транспортировки техники и солдат, участвующих в зарубежных миссиях, например, в Мали, Иордании и Косово. В текущем году A400M будет сертифицирован для дозаправки в воздухе. В настоящее время пилоты тренируются в Вунсторфе совершать посадку с помощью приборов ночного видения, что необходимо уметь в кризисных регионах или при эвакуации. Кроме того, проводится тренинг для быстрого переоборудования самолета в летающий госпиталь.

Критика в адрес Airbus

Но это не значит, что у военных нет нареканий в адрес концерна Airbus. Их раздражает то, что самолет часто нуждается в ремонте и техобслуживании. В среднем, по словам Бетте, в полной готовности находятся от 40 до 60 процентов транспортников A400M, а ему хотелось, чтобы этот показатель достиг как минимум 75 процентов.

Контекст

Неисправные подводные лодки и самолеты, нехватка офицеров. В докладе уполномоченного по делам военнослужащих бундесвера оснащение армии техникой и персоналом в 2017 году названо катастрофическим. (20.02.2018)

В секретной части отчета Минобороны перечисляются недостатки военно-транспортных самолетов и обращается внимание на неготовность концерна Airbus их исправить. (08.05.2017)

ВВС двух стран приняли решение прекратить испытания машины до завершения расследования катастрофы в Испании. Эксперты уже назвали возможную причину крушения. (09.05.2015)

Как следует из отчета Минобороны ФРГ, существует проблема с обеспечением защищенной связи на боевых самолетах Tornado IDS. (31.03.2018)

Два фактора препятствуют этому: самолеты, согласно требованиям производителя, должны часто проходить очень трудоемкое техобслуживание и в это время не могут использоваться; много времени уходит у Airbus и на устранение технических неполадок. Качество самолетов, по мнению пилота, пока оставляет желать лучшего. Недавно компания Airbus объявила о том, что увеличит временные промежутки между поставками новых самолетов, чтобы своевременно устранять неполадки.

Пока что на один час полета A400M приходится 60 часов технического обслуживания. "Мы не в состоянии взять на работу столько технического персонала, и в будущем невозможно будет ремонтировать в восьми имеющихся ангарах 40 самолетов", - жалуется Людгер Бетте. По его словам, производитель обещал, что на техобслуживание одного самолета будут достаточно 10-20 часов. Возможное решение проблемы Бетте видит в изменении требований к тому, что и как часто нужно проверять при техническом осмотре.  

Однако, считает офицер, не стоит при каждой технической проблеме сразу ставить крест на A400M. Особенно неохотно он вспоминает сообщения в СМИ о том, что его полк оказалась не в состоянии вывезти солдат бундесвера из Мали. По словам Бетте, на это у него не было соответствующего приказа.

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    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

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    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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