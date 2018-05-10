Airbnb - хорошо для туристов, но не для местных? (фотогалерея)

Миллионы туристов пользуются Airbnb и другими ресурсами по поиску жилья. Но власти крупных городов от этого не в восторге: квартир для местных жителей катастрофически не хватает.
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1 мая вступает в силу закон, запрещающий жителям Берлина без регистрации сдавать квартиры в краткосрочную аренду. Как он повлияет на арендную плату и развитие туризма, выясняла DW. (30.04.2016)