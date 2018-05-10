Airbnb - хорошо для туристов, но не для местных? (фотогалерея)

Как Airbnb меняет города

Берлин: Airbnb и проблема нехватки жилья

С 1 мая частные лица в Берлине могут без временных ограничений пересдавать на Airbnb квартиру, в которой они проживают, - при условии, что они продолжают там жить. Вторую квартиру можно сдавать максимум 90 дней в году, и то лишь если ее хозяин не владеет другим жильем в Берлине. При этом ему нужно зарегистрироваться в администрации района. Сложную ситуацию на рынке жилья новые правила не улучшат.