70 лет мытарств: палестинские беженцы в Ливане

14 мая 1948 года было провозглашено образование Государства Израиль. Палестинцы считают эту дату началом своих мытарств: изгнания и бегства. С тех пор день 15 мая они называют "Накба", что в переводе на русский означает катастрофа. (В арабских странах и среди палестинцев словом "накба" также называют первую арабо-израильскую войну 1948-1949 годов. - Ред.). 30 октября 1948 года катастрофа произошла в жизни семьи Хатиб.

История палестинской семьи Хатиб

Первая арабо-израильская война, в которой с одной стороны принимали участие Египет, Ливан, Сирия, Ирак и Иордания, а с другой - молодое государство Израиль, шла полным ходом, когда семье Хатиб, как и другим жителям их деревни, пришлось покинуть родной дом. Опасаясь за собственную жизнь, 19-летняя Хафида Хатиб, пятеро ее братьев и сестер, а также их отец бежали в соседний Ливан, граница с которым проходила в нескольких километрах от их родных мест. Ее мать умерла, когда Хафида была еще ребенком.

Хафида Хатиб

Хафида Хатиб, которой сейчас почти 90 лет, и по сей день живет в Ливане, в лагере для палестинских беженцев Бурдж-аль-Бараджне, южнее столицы Бейрута. "Я уже 70 лет в Ливане, но Палестину никогда не забывала", - говорит женщина. Она вспоминает о том, что по соседству с ее родным домом находилась деревня, где жили христиане.

"Мы вместе обрабатывали землю. А наши соседи-евреи часто приходили к нам в гости. Иногда они приносили нам еду, молочные продукты, - рассказывает собеседница DW. - Между нами - мусульманами, христианами и иудеями - были хорошие отношения. Никто не хотел, чтобы мы покидали свою деревню, но наш страх за собственную жизнь был слишком велик". В мае 1949 года деревня, в которой жила семья Хатиб, а также ряд других территорий перешли под контроль израильской армии. Позже этот населенный пункт был переименован в Элькош.

750 000 палестинских беженцев

До конца войны в июне 1949 года были вынуждены покинуть родные места 750 000 палестинцев: они бежали сами или были изгнаны. С тех пор часть из них живет в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан. Но большая часть нашла убежище в лагерях беженцев в соседнем Ливане, а также Иордании и Сирии.

Хафида Хатиб не всегда жила в этом лагере для беженцев. После того, как она с семьей в 1948 году оказалась в Ливане, ее семья поселились в гористой местности недалеко от Баальбека. "Как старшая дочь я должна была исполнять обязанности мамы, хозяйки в доме. Я заботилась обо всем, воспитывала моих младших братьев и сестер. И все это происходило с мыслями о том, что мы скоро сможем вернуться домой", - делится собеседница DW.

Один из домов палестинских беженцев в Ливане

Но домой вернуться было не суждено. В 1950 году израильский кнессет принят закон об имуществе отсутствующих лиц. Согласно нему и принятому позже в развитии его другому закону имущество палестинских беженцев было передано во владение государства Израиль. Хафида Хатиб до сих пор хранит ключ от своего родного дома, которого больше не существует.

Сейчас женщина снимает жилье: две комнаты в одном из домов, построенных много лет назад в лагере для беженцев. Иметь в Ливане собственную землю или недвижимость палестинским беженцам не разрешается. Да и денег на приобретение их, по словам собеседницы DW, у большинства палестинцев нет.

Помощь ООН палестинским беженцам

В 1978 году Хафида Хатиб вместе со своим мужем (им стал ее двоюродный брат Ибрагим) и десятью их детьми переехала в Бурдж-аль-Бараджне. Это - один из 12 лагерей палестинских беженцев на территории Ливана, организованных под эгидой ООН в рамках специальной программы помощи. Координирует эту деятельность Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Жилье, которое должно было быть временным, стало постоянным для палестинских беженцев

Ливан не выделяет финансирования для этих лагерей. В лагере Бурдж-аль-Бараджне на сегодняшний день официально находятся более 18 000 палестинцев. После начала гражданской войны в Сирии за счет беженцев из этой страны число живущих в этом лагере увеличилось до 40 000. Почти половина из них - молодежь в возрасте до 25 лет. Лагерь состоит из домов, которые должны были стать временным жильем для палестинских беженцев. Но здесь выросло уже не одно поколение тех, кто нашел убежище в Ливане. Жилые помещения, как и вся инфраструктура, давно требуют ремонта. Остро сказывается и проблема перенаселенности.

Муж Хафиды Хатиб умер 8 лет назад. С тех пор женщина, в результате болезни потерявшая ногу, живет одна. Она перемещается в инвалидной коляске и нуждается в помощи сиделки. Но не жалуется: "Жизнь здесь, в Ливане, нельзя назвать плохой. Но вот перспектив ни для меня, ни для моих детей здесь не было и нет".

В поисках убежища - на Запад

Поэтому несколько ее сыновей и дочерей отправились в страны Запада, чтобы получить убежище там. Один из сыновей только что прилетел из Дании, чтобы навестить мать. Два других сына живут в США. Еще один погиб в 1976 году во время гражданской войны в Ливане. До сих пор его смерть - самая сильная боль Хафиды Хатиб. Остальные дети живут вместе с ней в Бурдж-аль-Бараджне.

Граффити на стенах в лагере для палестинских беженцев в Ливане

Сын Хафиды Хатиб, ныне живущий в Дании, с сожалением признает, что ему, как и большинству палестинских беженцев, в том числе представителям молодого поколения, так и не удалось стать частью ливанского общества. "Мы не хотим быть здесь вечными гостями. Мы хотим иметь дом, родину, где мы могли бы достойно жить", - подчеркивает мужчина. В Дании, по его выражению, к нему и его семье относятся с уважением. Возвращаться в Ливан он не хочет.

Палестинские беженцы в Ливане никогда не пользовались особым расположением местных властей. Более того, они принимали участие в разразившейся здесь гражданской войне в 1976 году. Ливан предоставляет им статус беженцев, который наследуют их дети. На высокооплачиваемую работу в Ливане они не могут претендовать. Власти страны аргументируют это тем, что интегрированным палестинцам, имеющим образование и хорошую работу, будет труднее возвращаться в родные места. "Я вырос на рассказах о Палестине. Она в моем сердце всегда", - говорит сын Хафиды Хатиб.

Мечта, которой не суждено сбыться

По словам его матери, возможность покинуть лагерь и поселиться в одном из районов Бейрута у нее была. Но она не хотела оставлять это место, которое напоминало ей дом. "Я всегда готовила наши национальные блюда моим детям. Они все говорят на палестинском диалекте", - объясняет женщина. Она поведала им и трагическую семейную историю, рассказала о событиях, которые заставили ее земляков бежать из родных мест.

450 000 палестинских беженцев на сегодняшний день зарегистрированы в Ливане в БАПОР. Даже если фактически их число меньше, тема финансирования лагерей для беженцев стала большой проблемой с тех пор, как президент США Дональд Трамп отказался поддерживать программу помощи палестинским беженцам, осуществляемую ООН.

Для Хафиды Хатиб это означает ухудшение ее и без того не самых благоприятных условий жизни. Но мечтает 90-летняя женщина только об одном: "Я хочу вернуться в родные места, пожить там хотя бы несколько дней. И пусть меня там похоронят".

Согласно международному праву и резолюции Совбеза ООН от 11 декабря 1948 года у палестинских беженцев есть право вернуться на родину. Но в Израиле его игнорирует. Поэтому мечта Хафиды Хатиб, как и тысяч других палестинских беженцев, остается лишь мечтой.

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